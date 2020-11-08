В Азербайджане появился первый информационный телеканал в HD

В Азербайджане запущена трансляция первого круглосуточного информационного канала в стандарте высокой чёткости. С 3 апреля этого года через спутник AzerSpace 1 (позиция 46 градусов восточной долготы) транслируется канал ARB 24 HD. Но это нельзя считать началом вещания совершенно нового канала. На самом деле вещание в SD было повышена до разрешения HD. Трансляция канала, при этом, продолжает оставаться открытой.

ARB 24 в настоящее время является одним из крупнейших информационных телеканалов в Азербайджане. Его вещание началось 19 сентября 2016 года по спутниковым и кабельным сетям и через некоторое время было прервано. Второй запуск ARB 24 состоялся 27 ноября 2018 года с внедрением цифрового наземного телевидения DVB-T и переносом радиовещательного центра из города Товуз в столицу Баку.

При втором старте ARB 24 демонстрирует полный профессионализм в сфере новостного вещания и передает самую актуальную информацию из разных областей жизни. Канал сотрудничает с лучшими инфоагентствами, такими как Reuters, Bloomberg, APTN или İHA.

Это второй канал в Азербайджане, который транслируется со спутника в стандарте высокой чёткости. Первым стал спортивный канал CBC Sport, который также как и ARB24 транслируется со спутника AzerSpace-1 с позиции 46 градусов восточной долготы.

Параметры трансляции ARB 24 HD:

частота — 11025, пол. ветикальная, SR: 12700, FEC: 5/6; DVB-S/QPSK) ID: ARB 24 HD PID V: 516 (MPEG-4/HD)