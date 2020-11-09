Как избавиться от надоедливых проводов

Чем больше в нашем доме техники, тем больше он напоминает пещеру, затянутую паутиной.

К большинству устройств прилагаются провода, при помощи которых они подключаются к электросети, и от них никуда не деться — особенно, если устройство работает постоянно и нуждается в питании. Пять способов, с помощью которых можно если не спрятать провода, то хотя бы организовать их так, чтобы они не напоминали куст перекати-поле.

Лайфхак #1: беспроводные устройства

Cразу же рекомендуем: если есть возможность использовать устройства без проводов, используйте же их! Сейчас таких гаджетов масса: беспроводные мыши, наушники, клавиатуры, зарядки, колонки и даже принтеры. Средняя беспроводная Bluetooth-мышь стоит около 350 рублей — а ведь это минус метр провода. Поэтому если такая возможность есть, задумайтесь о замене проводных устройств на беспроводные. Тем самым вы освободите значительную часть пространства от «паутины». Да и вообще, посмотрите, насколько здорово выглядит беспроводная колонка по сравнению с вашей проводной:

Лайфхак #2: ниже плинтуса

Современный плинтус, огибающий стены, как правило, имеет внутри пространство под кабель. Это отличный способ, во-первых, спрятать провода от Интернета — только при подключении проследите, чтобы монтажники проштробили вам отверствие под кабель внизу стены. А во-вторых, в плинтус прекрасно лезет еще пара-тройка проводов, например, от сетевого фильтра или удлинителя.

Для того чтобы спрятать провода под плинтус, аккуратно отклейте уголки плинтуса, отведите его от стены и поместите во внутреннее пространство нужные кабели. Не бойтесь огибать углы: конструкция большинства современных уголков такова, что оставляет место под кабель. После этого прижмите плинтус к стене и приклейте уголки обратно, чтобы закрепить его. Хотя вообще, планировать расположение кабелей под плинтусом лучше до ремонта (или замены плинтусов).

Лайфхак #3: кабель-каналы

Если кабель ну вот никуда не денешь (например, он идет от телевизора, который висит на стене, к розетке внизу), для маскировки используется кабель-канал. Бытовой кабель-канал — это узкий пластиковый или поливинилхлоридный короб, внутри которого прячутся кабели. Кабель-каналы бывают настенными и напольными, так что провод, идущий из комнаты в комнату тоже спрятать не проблема.

Кабель-канал можно «надеть» на провода в любое время. Один метр кабель-канала обойдется примерно в 90 рублей, они бывают разных цветов, а в крайнем случае пластик можно покрасить в тот цвет, который подойдет именно к вашему интерьеру. Кабель-канал может быть «раздвижным» — тогда в любой момент вы сможете получить доступ к проводам. Рекомендуем выбирать именно такие, хоть они и несколько дороже.

Лайфхак #4: заглушка и кабельные стяжки

Этот способ — для пользователей настольных ПК, чье рабочее место давно превратилось в футуристическое кибергнездо. Он используется практически во всех офисах, где работают за ПК, но никто не мешает организовать такое и дома. Речь идет об использовании заглушки и кабельных стяжек. Попросту говоря, необходимо собрать все провода с задней стороны ПК, сплести из них «косу девичью» при помощи специальных пластмассовых «завязок» (они и называются стяжками) и пропустить все это хозяйство через отверстие в столешнице (оно и называется заглушкой).

Выглядеть в самом простейшем виде это будет примерно так. Единственный минус этого способа — нужны прямые руки: надо засверлить столешницу и установить заглушку. Впрочем, никто не мешает купить пакет кабельных стяжек в ближайшем «Леруа» и обойтись без нее — тогда «коса» из проводов просто будет свисать позади стола.

Лайфхак #5: держатели для кабелей

Если без проводов просто невозможно обойтись (например, у вас телефон, планшет и ноутбук, которые надо периодически заряжать), есть симпатичное и оригинальное решение — держатели для кабелей. Оставьте свои зарядные устройства: пусть торчат в розетках. А вот «хвостики» от них закрепите в специальном держателе, приклеенном к столу.

Такой органайзер для кабелей избавит вас от постоянно валяющихся на полу зарядок на радость коту. Разумеется, любую зарядку можно вынуть из держателя и взять с собой, если она вам нужна. Идея пришла к нам с Востока, поэтому кабельных держателей полно на AliExpress — узнайте, как там покупать. Единственный минус — нужны розетки под столом, так что если у вас их нет, придется исхитриться. Например, купить удлинитель и вывести его под стол через плинтус ;)