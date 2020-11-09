Какой формат ТВ лучше: 16:9 или 9:16

Именно таким вопросом задаётся польское издание satkurier.pl в ответ на публикацию DFL (Deutsche Fußball Liga). Всё дело в том, что 1 декабря один из футбольных матчей был снят и показан весьма необычно — с соотношением сторон экрана… 9х16. Мы-то с вами привыкли к совсем другому показу футбола и спортивных трансляцИй в целом. Так зачем же нужен стрим в 9х16?



Итак, DFL в минувшие выходные занималась освещением воскресного (1 декабря) футбольного матча Бундеслиги между VfL Wolfsburg и SV Werder Bremen. Оно было реализовано в вертикальном формате 9:16, наряду с обычным горизонтальным форматом 16:9.



В сообщении на официальном сайте говорится, что это ответ DFL на изменение поведения пользователей и рост потребления видеоконтента на мобильных устройствах. Формат 9:16 в первую очередь предназначен для использования на смартфонах и в социальных сетях. Впервые DFL провела данный эксперимент для того, чтобы улучшить производство и показ матчей Бундеслиги для пользователей социальных сетей.

Во время тестовой передачи в Вольфсбурге была осуществлена специальная передача видеосигнала в формате 9х16. Она производилась независимо от основного стандартного телесигнала. Зрители базовой трансляции не заметили изменения перед своими телеэкранами. В тоже время пять дополнительных камер были использованы на стадионе для съёмки в формате 9х16. Эти профессиональные устройства UHD-сигнала были установлены на штативы для достижения оптимальных результатов. Их мониторы были повернуты на 90 градусов на спец.креплении. Благодаря этой технической конфигурации выходной сигнал также можно мониторить в 9:16 в стандарте Ultra HD.

«Мы очень довольны прошедшим тестом», — сказал Андреас Хейден, представитель EVP Digital Innovations в компании DFL. — Как обычно, мы внедряем нововведения, принимая точку зрения фанатов спорта. Мы видим, что вертикальные видео в социальных сетях на мобильных устройствах смотрятся лучше, чем в горизонтальной ориентации, — объясняет Хейден. — Успешное испытание в Вольфсбурге дало нам хорошую основу для дальнейших размышлений о том, как мы можем достичь еще лучших результатов телепоказа в будущем».