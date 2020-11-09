Dreambox ONE Ultra HD — самый быстрый ресивер на рынке

Dreambox ONE Ultra HD открывает новую главу в сфере цифровых домашних развлечений — он преодолевает технологические барьеры, которые существовали до сих пор в приемниках, которые базировались на ОС Linux.

Новый чипсет Amlogic, который используется в ресивере, позволяет использовать систему Android, благодаря чему Dreambox ONE также поддерживает просмотр различных потоковых сервисов, включая Netflix. Одна из новых функций — голосовая поддержка через сервис Alexа. Производительность чипсета 53000 DMIPS (т.е. 53 000 миллионов операций в секунду) делает Dreambox ONE самым быстрым ресивером на рынке.

Мощные возможности Dreambox ONE Ultra HD лежат в основе минималистского современного дизайна этого компактного ресивера. Чипсет Amlogic S922X с пропускной способностью 53 000 DMIPS включает в себя 4-ядерный процессор ARM Cortex-A73 и 2-ядерный процессор ARM Cortex-A53. Кроме того, Dreambox ONE оснащен 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ флэш-памяти. Такие мощные компоненты позволяют работать на системах Android 9.0 и Enigma OE 2.6.

Поддержка форматов HDR — HLG и HDR10 обеспечивает еще лучшее качество изображения UHD, в том числе в стандартах H.265/HEVC. Dreambox ONE может быть легко подключен к другим устройствам в сети через локальную сеть, WLAN и Bluetooth. Внешний вид инфракрасного пульта дистанционного управления обновлён, по сравнению с предыдущими моделями. Кроме того, недавно разработан пульт дистанционного управления Bluetooth.

ONE Dreambox с тюнером Multistream Twin-DVB-S2X поступит в продажу в июне 2019 года по рекомендованной цене 259 евро. В августе будет представлена версия с тюнером DVB-T2/C по цене 269 евро.

На «борту» ресивера один порт USB 3.0, один порт USB 2.0, порт mini-USB, один видеовыход HDMI 2.0, встроенный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, считыватель карт SD.

Если говорить о возможности официального просмотра провайдеров спутникового телевидения, то по традиции Dreambox в ресивере присутствует универсальный кардридер для карт условного доступа. Это говорит о том, что условно на территории РФ с помощью данного ресивера можно будет официально смотреть только пакет спутникового оператора «Телекарта».