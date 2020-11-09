BC 2019: стриминговое вещание и приёмное оборудование

52-я по счету демонстрация возможностей электронных медиа, технологий и развлечений IBC 2019 проходила в голландской столице в середине сентября. 14 выставочных павильонов в очередной раз привлекли представителей телерадиоиндустрии со всего мира в Экспоцентр RAI с возможностью не только увидеть и «пощупать» вживую продемонстрированные здесь решения, но и пообщаться с единомышленниками отрасли, оценить перспективы рынка для новых технологий.

По итогам выставки организаторы констатировали небольшое увеличение посещаемости IBC 2019, что больше в сравнении с 2018 годом на 0.9% (в этом году на шоу приехало 56390 посетителей из 150 стран мира). Среди экспонентов в этом году насчитывалось свыше 1700 компаний. Забавно, но некоторые посетители отметили схожесть данной выставки с проводимой в Вегасе CES.

Основные акценты экспозиции в этом году сделаны на таких популярных направлениях, как искусственный интеллект (AI), виртуальная реальность (VR), IP-технологии, машинное обучение (machine learning), технологии 5G и ST 21110, облачные сервисы (по прогнозам, до конца 2019 г. большинство IPTV-провайдеров будут частично или полностью использовать облачные технологии), а также производство контента для VoD и OTT. И, естественно, добавление поддержки новых стандартов и технологий в уже существующие продукты. А также обсуждение новых версий кодеков и технологий сжатия, как VVC, MPEG-5. Part 2 LCEVC, AV1 и др.

Использование современных технологий призвано создавать комфортные условия для ведения бизнеса, упростить работу специалистов, максимизировать прибыль и минимизировать расходы. Только не очень понятно, почему у нас до сих пор работают «по-старинке». Так, в Голландии (точнее, Нидерландах, как рекомендуют называть эту страну на международном уровне) уличные мусоросборники оснащены датчиками заполнённости (мигающие светодиоды заметны в вечернее время суток и коммунальным службам не нужно тратить время на очистку пустых контейнеров); в пригородных электричках уровень шума такой, что слышно летящую муху, а в супермаркетах количество ложных срабатываний датчиков на выходе минимально. Заметна и относительная чистота на улицах Амстердама, которую обеспечивают не только частые уборки, но и особенностями поведения местного населения, а также возможные штрафы за неподобающее поведение в мегаполисе. По сравнению с прошлым годом заметно увеличилось количество предупреждающих плакатов-табличек с суммами «взысканий» за те или иные действия. Так, например, бросили использованный билет мимо мусорника – штраф 140 евро, употребление алкоголя в общественных местах – 95 евро, «неправильный» мусор в специализированных мусорных контейнерах – 70 евро и т.д. И хотя реально оштрафованных туристов встречать пока не доводилось, рисковать вряд ли целесообразно.

IoT или Интернет вещей – одна из популярных тем современного телекома. Причем настолько, что Eutelsat даже запланировала в ближайшие годы запустить 25 наноспутников для покрытия потребностей рынка IoT (проект ELO). Ведь устройства в сферах транспорта, сельского хозяйства и нефтегазодобычи уже достаточно широко распространены во многих странах, их количество уже составляет десятки миллионов, и им необходимо взаимодействовать между собой и передавать множество данных небольшого объема. Первые сателлиты (ELO 1…4) будут разработаны под контролем Loft Orbital и Clyde Space, а на Земле поможет в реализации проекта компания Sigfox. Первые запуски запланированы на период между 2020 и 2021 годами. В случае успешного старта все 25 микроспутников будут выведены на орбиты до 2022 года.

Как показала экспозиция, расширяется использование решений на базе искусственного интеллекта (AI). Не исключение и телеком-операторы. Так, кабельные операторы уже давно собирают различную информацию об абонентах (предпочтения телезрителей, как часто смотрят и какие именно каналы и т.д.). Но помимо обычного аккумулирования данных решения на базе AI способны не только анализировать накопленную информацию, но и при необходимости предпринимать определенные действия в автоматическом режиме без вмешательства человека. В частности, анализируя и прогнозируя поведение потребителей видеоконтента, можно более целенаправленно рекомендовать телезрителю товары и услуги, которые могут его заинтересовать, в режиме online.

Особые преимущества для вещателей относительно AI очевидны. Так, при прямой трансляции спортивных мероприятий, новостей или концертных ивентов расширение охвата аудитории на различных языках существенно упрощается. Для AI не является проблемой «комментировать» транслируемый контент одновременно на десятке-двух неродных языках. Причем с минимальными финансовыми и человеческими затратами. На данный момент субтитрование на неродных языках выполняется в основном путем найма специалистов или агентств, в которых либо сами переводят (причем не всегда корректно), а результаты конвертируются в субтитры, либо используют готовые софтверные решения. Однако такой вариант подходит для обычного контента, когда время выхода в эфир некритично, а на выполнение задачи перевода требуется некоторое время. Конечно, можно нанять живых переводчиков, но тогда звукового сопровождения лишаются зрители с проблемами слуха и зрения, а затраты возрастают пропорционально количеству используемых языков перевода. Более того, сокращение в разы времени выхода локализованного под конкретную страну видеоконтента увеличивает доход операторов, минимизирует издержки и снижает вероятность пиратства. По некоторым данным, использование инструментов AI для субтитрования повышает эффективность такой работы на 30%. Впрочем, полностью передать задачи под управление AI пока не решаются, что оставляет работу обычным специалистам, предлагая гибридную модель субтитрования.

Впрочем, можно воспользоваться и решением enTranslate от Enco – система автоматизированного перевода с инструментами преобразования речи в текст для субтитрования. Для обработки пригодны как online-видео, так и заранее записанный контент. Поддерживается 46 языков.

Еще одно решение Limecraft Flow от Limecraft обеспечивает автоматический перевод аудио в текст на более чем 100 языков. Благодаря автоматизированному машинному переводу решение существенно упрощает дистрибуцию контента на большое число стран.

Использование AI позволяет операторам и вещателям расширить свою аудиторию по всему миру. Впрочем, несмотря на увеличение количества железок с поддержкой 8K-формата некоторые участники отметили … снижение интереса потенциальных потребителей к видео с высоким разрешением. Прежде всего, по причине крайне ограниченного количества контента такого разрешения, как, впрочем, и приемного абонентского оборудования. Совсем другое дело – выставки, где контент специально готовится для демонстрации. Но даже в некоторых из продемонстрированных здесь беспроводных камер с поддержкой 8K автор особых преимуществ по сравнению с 4K не заметил: низкая резкость, хроматические абберации… По сравнению с тем, что демонстрировала NHK (Japan Broadcasting Corporation) в прошлом году на NAB – небо и земля. Как объяснили участники, для полнофункциональной демонстрации возможностей устройств с беспроводным доступом возможностей загруженных сетей 4G не всегда достаточно, а 5G-сети доступны в ограниченном числе регионов. Хотя отдельные образцы заслуживают внимания. Как, например, решение от Shenzhen Pisoftware Technology. Это – 8K 360 VR-камера Pilot Era на базе высокопроизводительного процессора для обработки графики с сенсорами от Sony. Есть встроенный GPS, Ethernet, 4G (доступен апгрейд до 5G), а также двудиапазонный Wi-Fi. При весе всего около 700г девайс снабжен 512 Гб для хранения данных, что эквивалентно более 6,5 часов 8K-видео или 26 тыс. панорамных фото. Сменный аккумулятор на 7200 мА*ч обеспечивает до 3,5 часов видео с разрешением 8K.

Среди представленных на выставке решений в основном демонстрировались новые функциональные возможности представленных ранее продуктов.

Растущий интерес к 5G как к технологии, которая сможет заменить DVB-T2 или ATSC 3.0, наблюдался и здесь. Однако, по мнению экспертов, стандарт не совсем пригоден для видеовещания. Разве что последняя версия 3GPP Release 14 (FeMBMS или EnV), в которой появились «фичи», необходимые вещателям. На данный момент в разработке находится версия 16, в которой учтены технические пожелания по DTT-вещанию через сети 5G. Некоторые считают, что даже если частотный спектр и не станет проблемой, технологии DVB-T2 и ATSC 3.0 на данный момент более эффективно используют частотный диапазон по сравнению с сетями 5G. Поэтому вряд ли можно ожидать, что страны, которые активно используют DTT, откажутся от него в пользу сетей последнего 5го поколения. Те же страны, где доступ к 5G есть даже в тестовом виде, продолжают «обкатку» новой технологии (Южная Корея, Италия). В одном из регионов Германии также реализуется проект 5G Broadcast Test System для мобильных сетей последнего поколения.

Среди отличительных особенностей 5G – возможность приема сигнала без обязательной необходимости быть подписчиком оператора, а также прием сигнала на мобильные устройства без SIM-карты.

Среди выставочных примеров отметим стенд BBC R&D, где демонстрировалось модемное оборудование (ресивер и базовая станция) на основе 3GPP Release 14/15.

Подогреваемый анонсами интерес к технологии 5G может послужить толчком к ее более быстрому внедрению во многих странах и увеличение видеостриминга. По результатам исследования IHS Markit Digital Orbit, 78% потребителей в США готовы более активно пользоваться возможностями новой технологии после утверждения стандарта для смартфонов и домашних сетевых устройств. Ведь технология 5G обещает быстрый стриминг контента. Однако рекламируется высокая скорость для любого стриминга, включая спортивные online-трансляции вживую. Но это будет соответствовать действительности только при условии минимально низких задержек сигнала и незагруженности каналов связи. Для сравнения, в 2018 г. средняя скорость широкополосного доступа в Internet в США составляла 35 Мбит/с. В противоположность, 5G теоретически способна работать на скоростях до 1 Гбит/с. 74% назвали видеостриминг основной мотивацией для апгрейда на новое железо с поддержкой 5G.

Пример использования AI продемонстрировали Al Jazeera, Associated Press и RTE. Совместный проект ориентирован на тщательную проверку новостного контента, размещаемого в СМИ. Ведь публикация недостоверных или искаженных фактов могут негативно повлиять на репутацию компании и/или привести к финансовым убыткам. AI-решение анализирует видеоконтент и делает «пометку» на любых подозрительных сюжетах. Проект реализуется совместно компаниями V-Nova, QCRI (Qatar Computing Research Institute), Metaliquid и Tech Mahindra.

Использование частот в современных устройствах Wi-Fi не совсем оптимально, что затрудняет реализацию проектов по трансляции видео с высоким битрейтом (в частности,. 8K). Здесь должен помочь новый стандарт Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) с максимальной скоростью передачи 9,6 Гбит/с, ратификация которого ожидается до конца года. Новая версия стандарта позволит использовать максимально возможное количество каналов в обоих диапазонах (2,4 ГГц/5 ГГц) и ориентирован на трансляцию видеоконтента, требующего высокой пропускной способности сети.

Кстати, несмотря на сравнительную новизну стандарта Wi-Fi 6, оборудование с его поддержкой уже почти доступно в Украине. «Почти», так как железо проходит сертификацию в Украинском государственном центре радиочастот. Речь идет о серии Cisco Catalyst 9100 компании Cisco: модели Catalyst 9115, 9117 и 9120 (поддерживается работа с IoT: Zigbee, Thread). Для достижения максимальной эффективности и высокой скорости передачи новые точки доступа необходимо размещать более плотно, а в оборудовании должно быть задействовано максимальное число антенн. За счет объединения пересылаемой служебной (технической) информации (обычно небольшого объема – обычно около 320 байт) в единые блоки снижается время ожидания для каждого клиента. В решениях интегрирован функционал DFS – сканирование на наличие радара. Так, если при сканировании будет обнаружен любой радар (например, погодный или аэропортовый), точка доступа должна переключиться на другой канал, на что тратится от 60 с до 600 с. Однако ввиду ложных срабатываний такие проверки проводят несколько раз, и только тогда меняют частоту.

Впрочем, жителей пригорода более интересуют не супер-скорости, а хотя бы обычный скоростной Internet для просмотра спортивных баталий. Гибридное решение от компании Tessares ориентировано на телеком-операторов и объединяет возможности технологий xDSL и 4G, обеспечивая пользователям быстрый доступ к HD-контенту.

Заядлые путешественники по регионам, где нет покрытия мобильной связью, оценят решения от China Storwin. С ростом количества HTS-сателлитов стало возможным использовать более компактные, легкие и и энергоэкономные VSAT-терминалы. Примером такого может быть uSAT. По заверениям компании, этот надежный и легковесный девайс обеспечивает двунаправленную передачу в труднодоступных районах. Решение может эксплуатироваться со спутниками SES, Eutelsat, Intelsat и др.

Среди новых стандартов в отрасли телерадиовещания отметим DVB-I, ориентированный на доставку телевизионных услуг через Internet. По сути, он «связывает» в себе возможности существующих стандартов DVB-T, DVB-C и DVB-S. Среди основных преимуществ – доступность услуг для пользователей, у которых нет доступа к вещательному ТВ, а также «трансляция» телесигнала на устройства, у которых нет DVB-тюнера, плюс доступность функционала, которого нет в обычных вещательных платформах. Кроме того, вещатели смогут предлагать различные варианты таргетированных услуг для различных групп потребителей, включая UHD-формат программ, вещаемых в HD. Для доставки контента используется спецификация DVB-DASH, которая уже применяется многими вещателями.

Среди основных отличий DVB-I от, например, DVB-T – в том, как клиенты (устройства с поддержкой DVB-I) находят те сервисы, которые они должны «принимать». Так, в обычном цифровом ТВ ресивер сканирует диапазон частот в поиске доступных сервисов (каналов). Однако в случае с Internet технология отличается. Ресивер ищет сервисы, которые наиболее релевантны для пользователя – это может быть геопривязка, пол или язык. В дальнейшем возможно, к DVB-I будет добавлена и поддержка 5G.

За период 2013-2019 гг. существенно изменился контингент некоторых категорий зрителей. Так, % потребителей контента среди молодежи в возрасте до 24 лет в США существенно снизился – почти на 60%. Заменив просмотр традиционного ТВ (включая платное телевидение), молодежь переключилась на on-demand-сервисы. В тоже время категория старшего поколения «55+» снизилась за этот же период всего на 13%, то есть фактически здесь количество телезрителей почти совпадает с тем, что было в середине 1980х. Впрочем, вещателям для привлечения и удержания аудитории теперь недостаточно просто купить зарубежный контент и поставить его в сетку вещания – нужно выполнить локализацию (с учетом восприятия контента аудиторией конкретного региона), перевод (аудио, субтитры) и т.д.

Кстати, для молодого поколения (моложе 21 года) понятие «настроиться на канал» понимается youtube, а не «телеящик». Молодежь привлекает платная подписка на каналы с эксклюзивным контентом. Они родились, когда сервис «ютуб» уже существовал, и не представляют, как можно без него обойтись.

Продажи новых моделей приемного телеоборудования зависят от… контента. Так, эксперты заметили, что существенный рост продаж телеприемников последних моделей вырастают накануне масштабных спортивных событий вроде Олимпийских соревнований, Чемпионатов по футболу, теннису и т.д.

Проблемы низких продаж Smart TV на данный момент в отдельных странах обусловлены низкими макроэкономическими показателями, относительно высокими ценами, а также низкими скоростями Internet. Катализатором же продаж обычно выступают крупные спортивные мероприятия, как, например, Зимние и Летние Олимпийские игры 2020, 2022, 2024 и World Cup 2022.

А теперь немного статистики. Так, по прогнозам Ovrum, в 2024 г. продажи ТВ-устройств составят 269 млн., причем 81% продаж из этого числа составят именно Smart TV, а 78% из общего числа «сейлов» – телеприемники формата 4K.

По прогнозам другой компании – ABI Research – продажи плоскопанельных 4K-ТВ в 2024 г. достигнут отметки 233 млн. С учетом того, что ведущие бренды (Samsung, LG, Sony, TCL) уже анонсировали выпуск 8K-телеприемников, увы, цена на такие устройства пока не рассчитаны на массовый рынок потребителей – это больше премиум-сегмент. Ведь заплатить от $5000 до $70000 готов далеко не каждый «пересiчний користувач». Впрочем, ABI Research все же прогнозирует снижение цен на 8K-модели до уровня 4K уже в ближайшие несколько лет. Однако основными сдерживающими факторами, кроме высокой цены, по-прежнему остаются: недостаток количества контента и технологий его доставки. Ведь сейчас на рынке, кроме 8K-каналов от NHK, более ничего нет.

Возможно, скоро такой контент появится и в Южной Корее (Korean Broadcast Corporation). Иными словами, сервис-провайдеры все еще не готовы к контенту в формате высокой четкости. Новый же формат VVC (Versatile Video Coding), который на 34% эффективнее популярного HEVC, все еще находится в процессе «стандартизации». Хотя не исключено, что именно VVC сыграет роль катализатора популяризации 8K по всему миру после его утверждения в 2020 г.

По данным Futuresource Colsulting, в прошлом году по всему миру было реализовано 227 млн. телеприемников. Снижение же цен на 4K-ТВ активизировало массовые продажи последних. Тем не менее, «плавающие» уровни продаж отмечаются в отдельных регионах. В частности, в странах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) многие потребители предпочитают пользоваться уже имеющимися «теликами» максимально долго, не приобретая новую телетехнику. В то время как в Бразилии продажи выросли после отключения аналогового вещания. В России всплеск продаж наблюдался в период проведения Чемпионата Мира по футболу 2018. В Китае и Индии также наблюдается рост продаж, но он незначителен.

По прогнозам Futuresource, общемировой показатель используемых ТВ-приемников с поддержкой 4K превысит 960 млн. уже к концу 2023 г., что эквивалентно 42% охвата мирового рынка.

В любом случае сейчас по-прежнему преобладает контент формата Full HD, HD или даже SD. То есть производители такого контента без работы не останутся. Общемировые же продажи 8K-устройств в связи с предстоящей Олимпиадой в Японии составят около 1%, что все-равно маловато.

По данным Leichtman Research Group, 74% всех домохозяйств в США пользуются подпиской SVoD от Netflix, Amazon Prime, Hulu (в 2017 г. показатель составлял 64%). 51% североамериканских семей являются подписчиками более чем одного сервиса. Результаты получены на основе опроса 1116 домохозяйств. 33% взрослых пользуются SVoD-сервисами ежедневно (по сравнению с 29% в 2017 г.). 64% взрослых «юзают» SVoD ежемесячно. 51% абонентов в возрасте 18-34 лет ежедневно пользуются услугами SVoD, по сравнению с 34% (возраст 35-54 лет) и 15% (контингент 55+). 51% взрослого населения смотрят видео не на телеприемниках, а на мобильных устройствах, домашних ПК, наладонниках и др. устройствах. Показатель вырос с 43% в 2017 г.

По прогнозам eMarketer, в 2019 г. количество подписчиков Hulu достигнет 75,8 млн. зрителей. Число подписчиков Netflix – наиболее популярного OTT-сервиса в США – составит 158,8 млн. зрителей. Второй по величине объем подписчиков в США у сервиса Amazon Prime Video – 96,5 млн. (на 8,8% больше, чем в 2018 г.). По прогнозам, к 2021 г. число абонентов данного сервиса достигнет трети населения США.

Число абонентов линейного ТВ, согласно исследованию The decoding the default (кабель, спутник) достигло свого минимума – за последние 3 года показатель упал на 14%.

Потребителям Netflix или абонентам платной premium-подписки youtube намного удобнее смотреть контент без рекламы. Причем когда и где угодно и всего за какие-то $6,99 в месяц. Если сравнить соотношение цен и зарплат в США, то это, по сути, копейки, в противоположность Украине, где операторы стараются нарастить свои доходы (ARPU) без привязки к экономической ситуации в стране.

Кстати, по прогнозам IHS Markit Digital Orbit, общемировой показатель OTT видео-подписчиков превысит 1 млрд. уже в 2021 г. (по сравнению с 620 млн. в конце 2018 г.).

Не менее интересна и статистика по Австралии. Так, по данным аналитической компании Telsyte, за последний год отмечен рост подписчиков SVoD-услуг на 29%. Если в 2018 г. показатель составлял 9,5 млн., то на конец июня 2019 г. количество подписчиков SVoD-сервисов достигло 12,3 млн. Фактически 55% австралийских домохозяйств подписаны на SVoD. Причем наблюдается тенденция подписки одновременно на несколько SVoD-сервисов – таких в стране 43%. По данным Telsyte, лидером рынка на континенте является Netflix (4,9 млн. подписчиков).

На конец июня 2019 г. число подписчиков категории «спорт» в Австралии составило 4,4 млн. Общее количество подписчиков платного ТВ на конец июня 2019 г. составило 3 млн., включая кабельных, спутниковых и IPTV-абонентов.

По данным исследования, те, кто готов заказывать платный контент (подписку), тратят на это в среднем 30 австралийских долларов (18,36 евро). По прогнозам, к концу 2023 г. число SVoD-подписчиков превысит 21 млн.

Одна шестая часть опрошенных из тех, кто не подписан одновременно на несколько сервисов, отметили, что готовы оформить подписку на комбинированные пакеты подписки, если вместе они обойдутся дешевле, чем при покупке каждого по отдельности.

Кроме визуального контента, в Австралии популярно и потоковое аудио. Так, на еженедельное прослушивание потокового аудио тратится 7,5 часов по сравнению с обычным радио (7,3 часа). Telsyte прогнозирует на конец июня 2023 г. количество подписчиков стриминг-аудио в 16,2 млн.

Кстати, так ли нужны потребителям современные технологии? Пользователь приобретает навороченный «телик», но пользуется им по старинке как обычным «телеящиком». Так, согласно исследованию Entertainment in the Connected Home, несмотря на большое количество телеустройств в домохозяйствах США, значительная часть телезрителей почти не пользуются теми возможностями, которые доступны в их девайсах. Так, половина домохозяйств США уже обладают 4K-телеприемниками (в некоторых их даже более одного). Но, даже имея Internet-доступ (Smart-TV), 14% потребителей вообще не подключают телеустройство к Internet. А из тех, кто все же подключился к Всемирной паутине, 69% используют ТВ для просмотра стриминг-контента минимум раз в неделю. При этом 23% просматривали потоковое видео «случайно», а 8% вообще никогда не делали это.

Развлекательная программа на Big Screen в Экспоцентре в этом году включала демонстрацию мультипликационных лент 2019 года на современных проекторах Christie: анимированный фильм The Lion King («Король-Лев») – римейк версии 1994 года от Walt Disney Pictures и Toy Story 4 («История игрушек 4») от Pixar Animation Studios и Walt Disney Pictures. Кстати, «Король-Лев» стал самым кассовым по сборам за всю историю анимации (общемировой доход составил $1,650,117,825 при начальном бюджете около $250-260 млн.). Только в Нидерландах лента заработала 28,2 млн. евро. «История игрушек-4» при бюджете $200 млн. заработала $1,069,600,804. Для сравнения, новейшая отечественная кинолента «Захар Беркут» (2019) при бюджете 113,5 млн.грн. за первый уикенд собрала 13,3 млн грн.

Сет-топ-боксы и приёмное абонентское оборудование

Среди новинок продуктовой линейки украинской компании «Infomir» отметим модель приставки MAG425A (Android TV) с поддержкой HDR и пультом ДУ с голосовым управлением. Это устройство работает на базе чипсета Hi3798MV200 под управлением ОС Android 8.0. Приставка прошла все этапы сертификации Google: это дает возможность пользователям получать регулярные патчи безопасности и обновления до последней версии Android TV. Объем оперативной памяти MAG425A – 2 ГБ, а флеш-памяти – 8 ГБ. Это модель с интегрированным Wi-Fi модулем стандарта 801.11 b/g/n/ac 2×2. Устройство оснащено разъемом Ethernet 100 Мбит/с, USB 2.0 и 3.0, а также портами HDMI и MicroSD.

Shenzhen Geniatech представила ATV329Q – Android box с поддержкой 3G/4G/LTE с объемом памяти 2 Гб + 8 Гб флеш-памяти на базе процессора Cortex A7.

Здесь удивила… гарантия на чипсет – 7 лет (наверное, разработчики не поскупились на нормальную систему охлаждения J). Компания также продемонстрировала STB ATV195Y под управлением операционки Android 9, а также решение ATV495Max с поддержкой 4K@60p, HDR, HEVC/H.265; функционал Google voice search под управлением ОС Android. Поддерживается гигабитный Ethernet, двудиапазонный Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth. Модель реализована на чипсете Amlogic S905X под управлением процессора ARM Cortex A53; графический чипсет ARM Mali-450.

Компания TVIP анонсировала несколько моделей, среди которых: базовая версия сеттопбокса v.530 под управлением ОС Linux с поддержкой 4K/30fps (сейчас в процессе тестирования). Модель выполнена на чипсете Amlogic S905W с графическим чипсетом Mali-450; поддерживает разрешение до 3840×2160 (HDR, 1080p/60fps) или 2160p/30fps, а также кодеки H.265/H.264/VP9 и др.; HDMI, USB, Ethernet. Решение снабжено памятью 1 Гб + 8 Гб флеш-памяти (eMMC). Вторая модель высокопроизводительного STB в компактном корпусе доступна в нескольких вариантах: v.610, v.612 и v.615. Все 3 модели почти идентичны между собой, за исключением нескольких отличий. В моделях v.612 и v.615 реализован режим роутера. Модификация v.610 поставляется без Wi-Fi, v.612 – с однодиапазонным (2,4 ГГц) и v.615 – с двудиапазонным (2,4/5 ГГц) Wi-Fi. Все 3 варианта реализованы на чипсете Amlogic S905X (1,5 ГГц) с графическим чипсетом Mali-450. Линейка имеет 1 Гб RAM и 8 Гб флеш-памяти (eMMC). Поддерживается HDMI, USB, Ethernet. Управляются «коробочки» с помощью ОС Linux или Android 8.0 (Oreo).

Еще один высокопроизводительный STB с премиум-дизайном – v.600 и v.605 на чипсете Amlogic S905X (1,5 ГГц) с поддержкой HDR 60fps (3840×2160), H.264/H.265. Обе версии работают на графическом чипсете Mali-450, имеют «на борту» память 1 Гб + 8 Гб флеш-памяти (eMMC). Модификация v.605 используется в качестве роутера; поддерживается Wi-Fi 802.11 (2,4/5 ГГц), Bluetooth, HDMI, USB, Ethernet. Управляется решение «операционкой» Linux/Android 8; опционно поддерживается Verimatrix.

Shenzhen Skyworth Digital Technology презентовала STB для мексиканского рынка – HY40A. Гибридная модель с поддержкой 4Kp30 на базе процессора Cortex A53 и графическим чипсетом Mali G31 комбинирует в себе Android TV 9.0, DVB-C (опционно DVB-T/T2/S2). Решение поддерживает H.265/H.264, HDR, функционал Google voice, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth, HDMI и CAS Verimatrix DRM.

Еще одна компания из Китая Shenzhen Oranth Technology анонсировала OTT STB на новом чипсете Amlogic S905X3 с объемом памяти 2 Гбайт и 16 Гб флеш-памяти с поддержкой двудиапазонного Wi-Fi (2/5 ГГц) и Ethernet. Модель ожидается в следующем году.

Французская компания Sagemcom представила комбинированный мини-спикер с поддержкой видео SFR Box 8 TV – гибридный IPTV/DTT-приемник (UltraHD) с интегрированным «умным» динамиком и двудиапазонным Wi-Fi (2,4/5 ГГц).

SEI Robotics (Китай) презентовала два решения: модель SEI525 – комбинированный спикер мощностью 2 Вт, камерой 4K и Wi-Fi с опцией тюнера DVB-T/T2/S2 (под заказ), а также SEI520 – спикер мощностью 10 Вт, без камеры и интегрированным тюнером DVB-T/T2/S/S2/S2X с возможностью управления оборудованием домашнего дома (кондиционеры) по IR-протоколу.