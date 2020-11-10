Азербайджан начал цифровое эфирное радиовещание

Вслед за Украиной на территории Азербайджана началось тестовое вещание радиопакета местных радиостанций в стандарте DAB+ (Digital Audio Broadcasting). Об этом сообщает министерство транспорта, связи и высоких технологий республики. В цифровом радиопакете транслируются 12 программ. Таким образом, Азербайджан вошёл в список, состоящий из 27 стран, на территории которых ведётся радиовещание в цифровом стандарте.

По факту вещание началось с 26-го августа текущего года. Оно было организовано ПО «Телерадио» посредством трансляции с бакинской телебашни. Мощность радиопередатчика — 1 кВт. В Баку и на Апшеронском полуострове на частоте 218,6 МГц. Таким образом в одном пакете началось цифровое тестовое вещание 12 радиопрограмм – Азербайджанское радио, İctimai FM, Araz FM, Radio Antenn, Lider FM, Space FM, Media FM, Xəzər FM, компании Radio Qrup, Avto Radio FM, Asan FM, Azad Azərbaycan FM.

По данным радиомониторинга был обеспечен устойчивый прием цифрового радиосигнала на всей территории Баку и Апшеронского полуострова.

По информации ПО «Телерадио» (Производственное объединение «Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь» Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики) вещание ведётся в настоящий момент в FM-диапазоне параллельно трансляции радиоканалов в аналоговом стандарте. Тем не менее информация на сайте ПО «Телерадио» сообщает о тестовом вещании в прошедшем времени поэтому не понятно ведётся ли оно в настоящий момент или нет.

Планируется, что с появлением в продаже радиоприёмников с поддержкой приёма цифрового радио в стандарте DAB+, вещание в нём будет организовано и в других регионах Азербайджана.

По информации азербайджанских специалистов, данный вид вещания дает возможность устойчивого приема в любой точке зоны действия радиосигнала независимо от скорости автомобиля, поезда и других движущихся объектов, в которых установлен приемник, а также обеспечивает более эффективное использование радиочастотного спектра, более устойчивый прием радиосигналов, передачу информации в видео, графической и текстовой форме на одной полосе частот, а также обладает преимуществом вещания в режиме одночастотной сети (SFN).