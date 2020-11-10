Уругвайский телевещатель Antel запустил головной узел для 4К-трансляций

Уругвайский телевещатель Antel создал и запустил головной узел для передачи и распределения контента в 4К через новый дата-центр.

Новый головной узел позволит Antel оказывать услуги по передаче сигнала в HD и 4К, а также контента для устройств виртуальной реальности. Также благодаря новому головному узлу Antel повысит качество передачи сигналов прямого эфира, и расширит покрытие собственного предложения видео по запросу, сообщает Rapid TV News.

Новое технологическое оснащение дает возможность ввести целый ряд новых предложений для сторонних компаний в регионе, и, в скоро они будут доступны в США через подводный кабель, говорится в пресс-релизе телевещателя.