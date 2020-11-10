Лучшие комнатные антенны для цифрового ТВ

По России активно идет переход на цифровое телевидение, к которому придется так или иначе подготовиться каждому, у кого есть телевизор. Больше всего повезло владельцам современных «телеящиков», умеющих принимать цифровой сигнал DVB-TV2.

Все, что вам требуется для перехода — дециметровая антенна. Если вы давно хотите отключиться от коллективной антенны, чтобы не платить лишнего, сегодня расскажем, как выбрать индивидуальную комнатную антенну для цифрового ТВ. Какая лучше? Разберемся вместе и подскажем популярные модели.

Как выбрать комнатную антенну для цифрового телевидения?

Комнатный вариант антенны для цифрового ТВ — определенно, самый экономный. Стоят комнатные антенны, в быту по старинке называемые «рожками», в среднем, 800-900 рублей — купить ее не составит проблем даже при самом тесном бюджете. А абонентскую плату за них платить, естественно, не нужно.

Выбирать комнатную антенну следует по нескольким параметрам — хорошо, что обязательных всего два:

• Способность принимать дециметровые волны (UHF, ДМВ). Это первое обязательное условие. Без него «цифру» просто не поймаешь, поскольку она вещает в дециметровом диапазоне.

• Способность принимать сигнал DVB-T2. Это второе обязательное условие, ведь именно по этому стандарту цифрового сигнала вещает российское цифровое ТВ.

Остальные параметры остаются на ваш выбор:

• Активный или пассивный источник питания. Активная антенна подключается к отдельной розетке. Пассивная — питается прямо от телевизора. Первый вариант позволяет получить более мощный сигнал, второй — более эстетичен и экономен в плане потребления электричества.

• Наличие усилителя сигнала. Если вы живете недалеко от телевышки, усилитель вам не особо-то и нужен — сигнал и так очень сильный. А вот если вы хотите увезти антенну на дачу, живете в поселке, на далекой окраине города или наоборот — в густозастроенном центральном районе, без усиления не обойтись.

• Мощность усилителя. Чем дальше вы от телецентра, тем более мощный усилитель вам требуется. 30-40 дБ — необходимый минимум, если вы хотите получить хороший сигнал на удалении от источника.

• Возможность приема FM. В цифровом формате вещают 20 каналов и 3 радиостанции. Наличие FM-приемника позволит вам слушать цифровое радио.

Как видите, комнатная антенна — достаточно простое устройство, выбор которого не составляет труда. Чтобы еще больше упростить его, мы составили рейтинг комнатных антенн для цифрового телевидения, популярных в 2019 году.

Лучшие недорогие комнатные антенны для цифрового ТВ

Мы экономим ваши средства — в наш рейтинг мы включили антенны стоимостью меньше 1000 рублей.

HARPER ADVB-2120: самая покупаемая модель

Антенна HARPER ADVB-2120 — лучшая комнатная антенна для цифрового ТВ по мнению покупателей. Она принимает сигнал DVB-T2 в волновом диапазоне VHF/UHF, а также FM-радио. Антенна относится к пассивному типу и снабжена усилителем на 30 дБ во всем принимаемом диапазоне.

Отзыв покупателей на антенну положительный: она без проблем ловит оба мультиплекса цифрового ТВ на расстоянии 30-35 км от телевышки и очень компактна, так как не имеет блока питания. Недостаток антенны — узкая подставка, из-за которой она периодически падает.

BBK DA20: аккуратный дизайн

Комнатная антенна BBK DA20 впишется в любой интерьер. Простая антенна-пластинка ловит сигнал DVB-T2 в диапазонах VHF/UHF. Антенна снабжена усилителем на 22 дБ, но не имеет возможности приема радио. Устройство относится к активному типу, так что стоит позаботиться о розетке, чтобы запитать его.

Главное преимущество антенны — дизайн: ее можно поставить на любую полку, шкафчик или другую поверхность (в зависимости от расположения розетки), и она будет практически незаметна. Правда, весит устройство целый килограмм, так что придется позаботиться о достаточно устойчивой полке.

Дельта К131А.03: мощный усилитель

Устройство Дельта К131А.03 оснащено хорошими возможностями усиления сигнала DVB-T2. Оно работает только в диапазоне UHF, но способно усиливать сигнал до 40 дБ и на максимуме обеспечивает устойчивый прием даже вдали от телевышки. Антенна активная, что продиктовано необходимостью подпитывать усилитель.

По отзывам покупателей, антенна спасает даже в безнадежно застроенных районах, где сигнал перебивают стены других домов — достаточно немного покрутиться с ней у окна, выставив усиление на нужный уровень. Кроме того, она компактная и легкая, несмотря на то, что выполнена из прочной стали.

Hyundai H-TAI360: стабильность сигнала

Эта антенна по возможностям и цене практически идентична лидеру продаж от HARPER, но относится к активному типу. Hyundai H-TAI360 обеспечивает прием VHF/UHF и FM, ловит цифровой сигнал DVB-T2 и усиливает его с коэффициентом 30 дБ во всех диапазонах. Единственное — у нее менее удачный (зато более устойчивый) дизайн, напоминающий о летающих тарелках.

Что действительно отмечают покупатели, так это стабильность приема сигнала антенной. Она уверенно ловит два мультиплекса и радио, картинка идет без прерываний, звук — синхронно с видео. Причем на прием совершенно не влияют ни плохие погодные условия, ни расположение дома в частном секторе.

Locus L 931.04 ЧИЖ: бюджетный вариант

Наконец, антенна Locus L 931.10 ЧИЖ попала в наш топ благодаря самой либеральной цене. За неполные 400 рублей вы получаете активное устройство, которое работает в диапазоне UHF и ловит сигнал DVB-T2 с усилением в 17 дБ. Это хороший вариант для тех, кто живет недалеко от телецентра или на верхних этажах высоток.

Антенна имеет довольно неказистый дизайн и обязательно требует активного питания в 220 В. Но ради такой цены с этим можно смириться, не правда ли?