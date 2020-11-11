Украинский ТВ-рынок: перемены продолжаются

Медленно, но верно украинский телевизионный рынок переходит на полноценную платную модель. Процессы идут во всех направлениях: коммерческие отношения между участниками, борьба с пиратством и демпингом, наращивание темпа и качества производства контента.



Сплошные переносы



Событием года на телеком-рынке Украины обещает стать кодирование сигнала на спутнике основными медиагруппами. Это событие не произошло в январе 2018 года, как мы планировалось ранее, не произойдет оно и этой весной, но зато уже можно уверенно утверждать, что оно-таки случится.



Согласно последней информации, медиагруппы закодируют телеканалы в ноябре 2018 года. Если еще полгода назад Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания высказывал опасения по поводу кодировки, то уже 11 января переоформил телеканалам СТБ и ICTV лицензии на спутниковое вещание. Было внесено изменение технических характеристик: спутниковый сигнал каналов распространяется в кодированном виде, а не в открытом.



Ранее Нацсовет был обеспокоен угрозой информационной безопасности страны, ведь после кодирования украинских каналов на спутнике в FTA останутся только российские, большинство из которых запрещены к ретрансляции на территории Украины провайдерами телевизионных услуг. Медиагруппы, со своей стороны, утверждали, что они частные компании и вопросами информационной безопасности не занимаются, это функция государства и государственных каналов, а частные холдинги вольны сами распоряжаться своим контентом. Так и получилось.



Очевидно, споры завершились, ведь медиагруппы уже закупают в Китае приставки для будущих зрителей платного спутникового ТВ и готовят информационные ролики о кодировании сигнала и связанных с ним изменениях для пользователей.



Если кодирование спутника имеет все шансы осуществиться, то отключение аналога опять перенесли. Пока - на весну 2019 года. Ранее планировалось выполнить переход на цифру в 2015 году, потом отключение аналога назначили на 17 июня 2017 года, а еще через некоторое время - на 30 июля 2018 года.



Пиратство и другие трудности



Полным ходом продолжается борьба с пиратством. Киберполиция закрыла пиратский сервис iseehd.tv. По заявлению "1+1 медиа", правоохранители открыли дело против пиратского сайта tvoetv.in.ua за нарушение авторских и смежных прав и незаконную ретрансляцию телеканалов группы.



"1+1 медиа" подошли к борьбе с пиратством не только с юридической стороны, но и с технической. Специалисты холдинга запустили технологическую правовую систему по защите авторских прав в интернете SUDUM.



В режиме 24/7 она автоматически находит в сети нелегальные копии видеоконтента и блокирует их, при этом отправляя уведомление-жалобу веб-сайту и хостинг-провайдеру. Сотрудники контролируют работу программы, чтобы избежать ошибочных блокировок легальных видео. Хотя, конечно, уровень пиратства остается критически высоким.



Решение медиагрупп изменить модель монетизации и продавать провайдерам телеканалы (ранее они были включены в универсальную программную услугу и транслировались бесплатно, но реклама и дотации уже не могли покрывать расходы) заставило провайдеров, в свою очередь, менять поведение на рынке. Если раньше, когда телевизионные каналы доставались бесплатно, можно было предлагать бандл-услугу ТВ+интернет за удивительную стоимость, например – 75-100 грн (примерно $3-4) в месяц, а иногда и меньше, то после выплаты роялти медиагруппам ценовую политику приходится пересмотреть.



Одной из самых популярных тем для обсуждения на профильных мероприятиях и тусовках стала борьба с демпингом. Участники рынка очно и заочно, на страницах соцсетей и в выступлениях на конференциях критикуют демпингующих коллег.



Реклама растет



В целом по рынку за последний год выросли доходы от рекламы. Согласно данным Всеукраинской рекламной коалиции, рост ТВ-рекламы в 2017 году по сравнению с 2016 годом составил 29%, рекламы в прессе – 18%, радиорекламы – 20%.



Если доходы от ТВ-рекламы растут медленнее и не покрывают расходов, то динамика роста медийной интернет-рекламы более оптимистична. Согласно исследованиям Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ), объем рынка медийной интернет-рекламы в стране в 2017 году вырос на 40% и составил 2,51 млрд грн ($94,46 млн). Этот показатель превысил уровень 2012 года, составлявший $74,33 млн, но еще не достиг уровня 2013 года ($114,6 млн). Стоит отметить, что из-за скачков курса доллара сложно провести объективную оценку украинского рынка за последние годы: показатели ни в гривнах, ни в долларах не предоставляют реальную картину.



Украинское кинопроизводство может похвастаться новым рекордом – мультфильм "Украденная принцесса", вышедший в прокат 7 марта 2018 года, за первый уикенд собрал 21,5 млн грн ($814 тысяч) и опередил предыдущего фаворита - фильм "Киборги", вышедший в декабре 2017 года.



Мультфильм уже доступен в английской версии и с сурдопереводом. Прокатные сборы в Румынии составили $165 тысяч, почти столько же мультфильм собрал за первый уикенд в Турции и даже вошел в тройку анимационных лидеров последней.