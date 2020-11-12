Станет ли ТВ-приставка центром управления "Умным домом"

При развитии рынка «умных» домов в России вполне может реализоваться базовый сценарий, в рамках которого мультимедийная ТВ-приставка становится центральным управляющим хабом Smart Home. За рубежом уже созданы полноценные операторские платформы «умного дома» на базе set-top box с функциями хаба. «Теле-Спутник» разобрался в их особенностях.

Объем мирового рынка технологий смарт-домов к 2022 году достигнет $ 53,45 млрд, следует из исследования аналитической компании Zion Market Research. При этом в 2016 году рынок оценивался в $ 24,1 млрд. Таким образом, за пять лет спрос на системы для «умных домов» вырастет в 2,2 раза, что делает их одним из самых быстрорастущих потребительских рынков. В то же время перспективы концепции «умного» жилья в РФ до сих пор остаются дискуссионным вопросом. Россияне демонстрируют более чем скромный интерес к законченным системам Smart Home, а рыночные бестселлеры домашних «умных» гаджетов, которые, как ожидается, станут ядрами для формирования комплексных решений (термостаты и детекторы дыма NEST, смарт-колонки Amazon Echo и Google Home), в РФ до сих пор не представлены официально.

В этих условиях эксперты говорят о специфических сценариях развития российского рынка «умных» домов: одним из наиболее жизнеспособных выглядит оснащение функциями хаба телеприставок, которые уже стали одними из самых массовых электронных устройств в домах россиян. Например, абонентская база крупнейшего спутникового оператора РФ «Триколор ТВ» (НАО «Национальная спутниковая компания») по состоянию на конец 2016 года составляет 12,14 млн домохозяйств, что означает наличие в каждом из этих домов как минимум одного set-top box (STB).

Инвестменеджер Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Никита Юрьев на форуме «Открытые инновации» в конце 2016 года так объяснял перспективы отечественного рынка «умных» домов на основе ТВ-приставок-хабов: «В РФ есть проекты по превращению мультимедийной приставки в хаб смарт-жилища. При таком подходе развитие «умных» домов может идти по пути, например, продажи сервисов по внедрению смарт-освещения на базе таких хабов. Если у человека уже есть приставка-хаб, то ему можно предложить скачать новую прошивку, после чего он сможет установить «умный» световой будильник, а докупив датчик протечек и IP-камеру, повысит безопасность своей квартиры». Характерно, что Никита Юрьев в целом скептически относится к рынку «умных» домов, отказываясь инвестировать средства ФРИИ в стартапы в этой области.

ТВ-приставки-хабы за рубежом...

Концепция интеграции ТВ-приставок в систему Smart Home c наделением их функциями центрального хаба начала обсуждаться на рубеже 2013 и 2014 годов, когда на технологии «умных» домов с беспроводным подключением сделали ставку крупные инвесторы, превратив их в очередной рыночный феномен. Научный и технологический эксперт Филип Хантер(Philip Hunter) объясняет, что к тому моменту стало ясно, что развитие OTT-сервисов и видеостриминга не убило аппаратные телеприставки как класс домашней электроники, наоборот, они нашли свое место и в новейших облачных мультимедийных экосистемах. Импульс концепции придала Apple, оснастив четвертое поколение телеприставок Apple TV, вышедшее осенью 2015 года, функциями хаба фирменной эппловской платформы «умного дома» HomeKit, которая впервые была представлена как концепция в 2014 году. При этом Apple TV в США стало популярным устройством и вне контекста Smart Home - eMarketer оценивал долю этих приставок в январе 2017 года на гигантском американском рынке set-top box в 11,9%. С Apple TV может быть построена домашняя смарт-система стоимостью несколько десятков тысяч долларов, при том что стоимость самой телеприставки не превышает $ 150. Так, на рубеже 2016 и 2017 годов была продемонстрирована инсталляция с HomeKit и Apple TV стоимостью $ 4425, включающая все основные компоненты «умного дома»: освещение - $ 750, термостаты - $ 200, смарт-розетки - $ 90 за пару, «умные» замки - $ 230 и вентиляторы - $ 600 за пару, видеокамера с детектором движения и возможностью прямой видеотрансляции - $ 200, система дистанционного открытия гаража - $ 175, климатические датчики и сенсоры движения - $ 220 за комплект, шторы с сервоприводом - $ 600 за оконный проем и т. д.

Наиболее масштабную платформу «умного» дома на основе STB-хаба, включающую операторское решение, представила в августе 2016 года немецкая компания ABOX42 GmbH. Центральным элементом Smart Home в версии ABOX42 является приставка M30 c встроенным гейтом смарт-устройств, который предлагается и как отдельное устройство ABOX42 H38.

«M30 со встроенным шлюзом для Интернета вещей и возможностью просмотра изображения HD стала самой мощной ТВ-приставкой, которую когда-либо создавала наша компания. Ее можно быстро интегрировать в существующую экосистему «умного дома», - отмечал тогда основатель и генеральный директор ABOX42 Маттиас Грив (Matthias Grave). При этом в компании позиционируют смарт-платформу ABOX42 dotIO как законченное операторское решение, которое позволит операторам платного ТВ и OTT-провайдерам предложить абонентам облачный сервис «умного дома» с интегрированным биллингом и аналитикой. В пресс-службе компании поясняют, что, несмотря на моду на «умный» дом, стимулируемую крупными игроками (Google, Apple и т. д.), они в основном сосредоточены на продуктах, продаваемых через ритейл, и обычно не оказывают потребителям поддержку на уровне операторского сервиса. Это создает рыночную нишу для операторов платного ТВ, которые смогут предоставлять сервис Smart Home для конечных пользователей, не конкурирующий с решениями крупных игроков этого рынка. В ABOX42 уверены, что именно «умный» дом поможет традиционным телеком-операторам снизить отток клиентов в эпоху OTT и увеличить ARPU.

К настоящему времени в линейке ABOX42 три модели ТВ-приставок с встроенными хабами. Все они оснащены процессорами Broadcom ARM (модель M30 - BCM7250, M40 - BCM7251S, M50 - BCM7252S, при этом две последние модели поддерживают 4K с кодированием HEVC). ОЗУ M30 и M40 - 1 Гб, флэш-память - 4 Гб, у M50 - 2 Гб и 8 Гб соответственно. Smart-линейка ABOX42 поддерживает протоколы «умного дома» ZigBee 3.0 и Thread, оснащена Wi-Fi, в том числе 802.11ac.

...и в России

В феврале 2017 года на инвестфоруме в Сочи холдинг GS Group впервые в РФ продемонстрировал концепцию «умного дома», управляемого с помощью цифровой телевизионной приставки. «Умный» дом от GS Group был представлен как часть национального аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». «Такое инновационное решение холдинга стало логичным развитием общемировой тенденции в сфере Интернета вещей: от услуг телесмотрения операторы платного телевидения переходят к мультисервисному обслуживанию абонентов. Новый статус ТВ-приставки как центра «умного дома» - качественно новый этап в развитии приемного оборудования», - прокомментировал директор по стратегическому маркетингу GS Group Андрей Безруков.

Директор департамента управления проектами GS Group Василий Сениченков рассказал, что система «умного дома» в понимании компании охватывает следующие направления: управление инженерной инфраструктурой (включая климат, освещение и т. д.), безопасностью, видеонаблюдением, медийными устройствами. «Наша основная задача - обеспечить возможность подключить хаб «умного дома» к как можно более широкому парку приставок General Satellite с максимально возможным количеством поддерживаемых периферийных устройств», - подчеркнул он.

На текущем этапе в GS Group не конкретизируют, на базе какого чипсета будет построен смарт-хаб телеприставок, признавая, что выбор конкретного чипа с точки зрения соотношения стоимости и эффективности - очень важный вопрос. «Выбор конкретного чипсета для хаба может ограничить, например, возможность дальнейшего перехода на новые версии программного обеспечения с расширенными функциональными возможностями. При этом большинство пользовательских функций не привязаны к конкретному коммуникационному чипу, а реализуются на более высоком уровне приложений. Таким образом, новый пользовательский функционал может быть реализован только в том случае, если производительности процессора и объема памяти достаточно», - поясняет подход GS Group Василий Сениченков. Он констатирует, что поставщики компонентов для «умного дома», понимая объем потенциального рынка и амбициозность проекта, уже продемонстрировали серьезную заинтересованность в проекте GS Group.

В холдинге при разработке STB-хаба делают ставку на интерфейсы с использованием приложений для смартфона и планшета, в том числе с облачными технологиями, и экранный интерфейс для приставки и ТВ. В решении GS Group использовано семейство протоколов стандарта ZigBee. «Такой выбор обусловлен популярностью стандарта у разработчиков и широким распространением периферийного оборудования на рынке. Стандарт динамично развивается, в том числе по пути унификации профилей оборудования. Таким образом, мы движемся в двух направлениях: предлагаем пользователю формировать собственную систему «умного дома» из рекомендованных устройств, протестированных и адаптированных, а также переходим на последнюю версию стандарта ZigBee 3.0, которая позволит пользователю легко добавлять новые устройства в домашнюю сеть», - говорит Василий Сениченков.

В то же время в холдинге указывают на то, что единого стандарта для построения инфраструктуры «умного дома» не существует. «Даже в рамках одного протокола беспроводной передачи данных, такого как ZigBee или Z-Wave, не существует решения со стопроцентной поддержкой всех доступных на рынке устройств. Это означает, что пользователь может столкнуться с ситуацией, когда новое устройство не подключается к сети, несмотря на использование одного протокола связи. Проблема совместимости является одним из аргументов в пользу создания собственной закрытой системы», - отмечает представитель GS Group, добавляя, что закрытость системы обеспечит более высокий уровень ее защиты. «Защищенность или устойчивость ко взломам системы «умного дома» - это один из современных трендов. Принципы, которые заложены при проектировании решения GS Group, позволяют реализовать конечный продукт как в виде открытой, так и в виде закрытой системы», - комментирует гибкость подхода GS Group Василий Сениченков, резюмируя, что холдинг в настоящее время ведет работу по интеграции в свое решение периферийного оборудования и бытовой техники крупнейших мировых разработчиков и производителей.