Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана

Метель, туман, гололед ожидаются в семи регионах Казахстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, южный местами 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Ночью на востоке области ожидается низовая метель. Ветер западный, юго-западный местами 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, южный местами 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области на большей части ожидается снег, местами ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, местами порывы 25 м/с.

В Карагандинской области местами ожидается туман.

В Жамбылской области местами ожидается туман.