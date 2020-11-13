Вещание телерынка в Кыргызстане

По состоянию на начало 2018 года в электронном реестре СМИ на сайте Министерства юстиции числятся 258 телерадиокомпаний, телеканалов, телестудий и телевизионных агентств, то есть телевизионных СМИ.

Общественная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики (КТРК) объединяет телеканалы: Первый национальный канал ОТРК (общественно-политический), семь областных ОТРК, "Музыка", "Баластан" (детский, семейный), "Маданият.Тарых.Тил" (национально-просветительский), "КТРК Спорт", "Ала-Тоо 24" (информационно-аналитический) и ряд радиостанций. В состав корпорации также входят Республиканский радиотелецентр и студия "Кыргызтелефильм". Ресурсы КТРК наиболее значительные в стране: профессиональный персонал, лучшие журналисты, самые крупные и оснащенные студии записи, концертные студии, передвижные телевизионные студии (ПТС) для организации прямого эфира.

В 2010 году после апрельских событий одним из первых указов правительства было преобразование крупнейшего канала страны ОТРК из государственного в общественный. Основные цели – ограничить давление властей на главный "информационный рупор" республики и повысить роль общественного вещания. Тогда же создан Общественный наблюдательный совет КТРК, призванный регулировать взаимодействие общественности с каналом. ОТРК имеет наибольший географический охват (до 98% территории), помимо наземных сигналов передачи, его можно найти на спутнике Intelsat 904 или через онлайн трансляцию на официальном сайте.

Кроме того, государство владеет информационно-аналитическими каналами "Пирамида", "5 канал", культурно-образовательным ЭЛТР, а также в Оше региональными информационно-развлекательными каналами "Ош ТВ" и "Ынтымак ТВ".

ТРК "Пирамида" была создана в 1991 году как первый независимый телеканал Кыргызстана. В период президентства Аскара Акаева она стала сильным оппозиционным телеканалом. Но при президенте Бакиеве на канал началось давление, и "Пирамиду" отобрали у владельцев, а после апрельских событий 2010 года национализировали. Некоторые эксперты связывают превращение первого независимого телеканала в ресурс, распространяющий информацию государственных органов, с серьезным наступлением на свободу слова.

"5 канал" начал работу на базе телекомпании "КООРТ" после "тюльпановой" революции 2005 года и своей независимостью сразу завоевал популярность среди телезрителей. В 2007 году впервые в истории страны частный телеканал отказался от сетевого партнерства с иностранными телекомпаниями и сформировал собственную сетку вещания. Это был самый востребованный у зрительской аудитории канал, где был собран молодой, креативный коллектив, имеющий на все события в стране свой взгляд. К тому же телеканал обладал отличной материально-технической базой, позволяющей оперативно информировать зрителя.

После революционных событий 2010 года "5 канал" был включен в список имущества, принадлежащего прежнему режиму и подлежащего национализации, и перешел в собственность государства. Хотя у канала есть реальный собственник, он не стал оспаривать решение о национализации. В начале 2017 года депутаты рассматривали возможность продажи с аукциона "5 канала" и "Пирамиды", но решение тогда не было принято.

27 декабря 2017 года в прессе появилось сообщение, что "5 канал" завершает работу, коллектив увольняется вслед за ушедшими ранее гендиректором, шеф-редактором и главным режиссером. Причину массового ухода коллектив не сообщил. До закрытия канал вещал 18 часов в сутки и покрывал до 80% территории КР.

Сегмент локального телевидения представлен в стране более чем 40 региональными телеканалами, которые все же не охватывают полностью все регионы. Среди них наиболее крупными и популярными являются:

• развлекательные "Любимый HD", "Эхо Манас", "Семейный", TV1.KG (интернет-канал), "Хамелеон ТВ", Boorsok TV (интернет-канал), "Я", "Антен ТВ";

• информационно-развлекательные "Кыргыз ТВ", НБТ (Независимое Бишкекское Телевидение), СТВ, "Санат ТВ", НТС, "Аян ТВ", "Башат ТВ", "Жалбырак ТВ" (интернет-канал), "Ош пирим", "7 Канал", "Керемет ТВ"

• киноканалы "Киносеанс", TV2.KG, "Максимум ТВ", Cinemax, "312 кино", "312 сериал";

• музыкальные "Тумар ТВ", Tigi-boo, "K.MUZ", "312 музыка";

• адаптированные иностранные каналы "TНT-Азия", "Пятница 2.0", "ВВС Кыргыз", МГТРК "Мир", "Первый канал. Кыргызстан", "Рен ТВ Кыргызстан", TV1000 East.

Источники финансирования

Для большинства телевещателей КР источниками финансирования являются государственные субсидии и средства от продажи рекламы. Есть телеканалы, получающие финансирование от спонсорских, донорских поступлений. Существуют и телеканалы, получающие дополнительные средства от продажи контента и использования SMS-сервисов. По данным фонда "Сорос-Кыргызстан" (правда, четырехлетней давности), для большинства телевещателей основным источником дохода являются поступления от рекламы (69%) и государственные субсидии (19%). Стоит отметить, что некоторые телевизионные компании, которые получают государственные субсидии, около половины доходов имеют от продажи рекламного времени. Немного иначе обстоит ситуация с финансированием малых региональных телевизионных каналов. У некоторых частных региональных телеканалов значительную долю финансовых поступлений составляют гранты от международных донорских организаций и собственные финансовые средства учредителей. При этом гранты на поддержание деятельности и развития региональных телеканалов направляются не только государственным телеканалам, но и частным. Грантовые и "донорские" поступления, к примеру, финансируют деятельность ГТРК "Ынтымак".

Мониторинг проводился по 22 телеканалам:

- цифровые каналы: КТР, КТРК Спорт, КТРК Музыка, ТВ1, Пирамида, 5 канал, НБТ, НТС, Я, ЭлТР, ТНТ Азия, Семейный, Россия РТР, Мир, Эхо Манаса, Пятница, Любимый HD;

- кабельная сеть Ала-ТВ: ТНТ;

- региональные каналы: ОшТВ, 7 канал, Ынтымак, Ош Пирим.

Эксперты считают, что республиканский рынок телерадиорекламы в ближайшее время расти не будет. В последние годы наблюдается спад активности на рынке телевизионной рекламы, общий объем которого составляет примерно $8–10 млн в год. Специалисты объясняют это кризисом, а также постепенным переходом рекламы в интернет. При этом, по мнению ряда специалистов, медиарынок в Кыргызстане в принципе недооценен, в том смысле, что стоимость рекламы очень невысокая. Есть мнение, что ни один канал в Кыргызстане не использует даже 50% от своего рекламного потенциала, в среднем используется 10-30% возможностей. Еще одна проблема рынка - отсутствие прозрачных исследований.

Республиканские депутаты накануне перехода на цифровое вещание запретили рекламу на иностранных каналах, за исключением зарубежных телеканалов, входящих в социальный пакет (на момент публикации такой канал был один – российский Первый канал). Для них разрешено размещение рекламы в объемах, необходимых для оплаты трансляций, то есть зарубежные каналы могут попасть в социальный пакет, но платить за них из республиканского бюджета нельзя. Это положение действует до 1 июля 2019 года. Но, по мнению некоторых экспертов, есть достаточно много возможностей для злоупотреблений с размещением рекламы.

Медиаизмерения

С 2011 года в Кыргызской Республике в преддверии перехода на цифровое вещание проводились волновые медиа-измерения, изучающие проникновение телевидения во всех областях республики. В период с 2011 по 2014 годы было проведено пять исследований аудитории СМИ.

В ноябре-декабре 2013 года международная маркетинговая компания Kantar TNS – WPP Group провела по заказу ООО "International Media Service" (медиаселлер, специализирующийся на продажах рекламных возможностей телеканалов) масштабное измерение ТВ-аудитории Кыргызстана. В Бишкеке и Оше было опрошено всего 914 тысяч человек с ежедневным заполнением бумажного дневника каждым членом семьи старше десяти лет. Распределение аудитории в течение дня остается стабильным с ярко выраженным ростом аудитории в вечернее время. Уровень среднесуточного охвата по Киргизии составил 87%, среднее время просмотра ТВ составило 191 минуту. Аудитория - женщины 57,5%, мужчины 42,5%; возрастные категории 18-29 и 45-54 составляют 54,5%; зрители кыргызской национальности составили 64%.

Наибольший показатель накопленного и среднесуточного охвата за рассматриваемый период был у телеканала ОРТ – 87,3% и 33,6% соответственно. Наиболее высокие показатели среднесуточного рейтинга у телеканалов ОРТ – 2,32%, "ТНТ-Азия" – 1,33%, и КТР – 1,14%. Наиболее высокие показатели среднесуточной доли - у телеканалов ОРТ (20,1%), "ТНТ -Азия" (11,6%) и КТР (9.9%).

Наибольший географический охват наблюдался у ОТРК - 98% территории страны, в связи с этим он является наиболее популярным, его средняя ежедневная аудитория в 2014 году составляла 2,195 млн человек. На втором месте находится российский Первый канал с аудиторий в 1,1971 млн. Стоит отметить, что в целом российские телеканалы пользовались и пользуются высокой популярностью в Кыргызстане. На третьем месте располагается один из крупнейших государственных телеканалов – ЭЛТР, который в среднем просматривали 1,187 млн человек в день. Четвертое место в данном рейтинге занимает телеканал "Россия" - 0,529 млн телезрителей. В целом, рейтинги телеканалов относительно доли смотрения сохраняются на тех же позициях: наиболее длительно просматриваемым телеканалом является ОТРК с долей в 37%. На втором месте - Первый канал с 14%, третью позицию занимает ЭЛТР – 9%. Четвертое место между собой делят телеканалы "Россия" и "ТНТ-Азия" – по 5%. Население Кыргызстана большую часть времени просматривает один из двух телеканалов – ОТРК и Первый канал (51% времени общего просмотра). Большая часть населения предпочитает смотреть телевизор как на кыргызском (48,7%), так на русском языках (35,7%).

Среди региональных телеканалов наибольший географический охват наблюдался у государственных телеканалов, частники не имеют возможности покрытия всех регионов. Например, государственный телеканал ЖТРК (Джалал-Абадская областная ТРК) охватывает вещанием практически всю Джалал-Абадскую область, ежедневно выходит в эфире телеканалов ОТРК и ЭЛТР.

В ходе исследования выяснилось, что у большинства телеканалов значительную долю от общего эфира составляет заимствованный контент. Из 26 исследованных телеканалов только у ОТРК и "5 канала" собственный контент составлял более 50%. Остальное – это программы ретранслируемых каналов, зарубежные фильмы, сериалы и шоу. Основной причиной преобладания в контенте приобретенных программ является отсутствие необходимых финансовых и кадровых ресурсов. Большинство частных телеканалов в том или ином объеме ретранслирует российские каналы. Некоторые государственные областные телеканалы ретранслируют ОТРК. Так республиканские телекомпании стараются разбавить общий эфир и привлечь аудиторию. Выбор ретранслируемого телеканала зависит от собственного контента, а также от программ ретранслируемого телеканала. Таким образом, телеканалы стараются подобрать схожего по контенту зарубежного партнера. Некоторые прибегают к услугам продакшн-компаний, государственные каналы закупают у таких студий до 30% контента, частные – до 20%. Это художественные фильмы, концертные программы, шоу и так далее.

Практически все телеканалы признали, что не в состоянии заполнить эфир на 50% собственным продуктом из-за отсутствия необходимого финансирования. Особенно трудно приходится частным региональным телеканалам. Помимо финансовых ресурсов, наблюдается острая нехватка необходимых специалистов.

Что касается сетки вещания, то у рассмотренных шести крупных телеканалов развлекательные программы занимают наибольшую долю эфира. Практически все каналы вещают на кыргызском и русском языках, несколько каналов в южных областях (например, "Керемет ТВ") вещают также и на узбекском, так как около трети населения региона составляют узбеки. Многие телеканалы вещают в HD-качестве.

Продакшн

По мнению руководителей компаний, производящих телевизионный контент, можно говорить о медленном, но стабильном росте производственного рынка. Это проявляется в росте числа продакшн-студий при невысоких темпах роста спроса на их продукт. Все такие компании расположены в Бишкеке, но работают при необходимости во всех регионах страны. Лишь половина таких студий имеет необходимую технику. Почти все испытывают сложности с квалифицированными кадрами.

Несмотря на это, около половины всех продакшн-студий работают на иностранных заказчиков, доля которых составляет в среднем 20-30%. Чаще всего это реклама, иногда анимация и телепередачи для Казахстана, России, Таджикистана, Катара, Турции, Великобритании, Канады.