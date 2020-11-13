Какие функции умных ТВ востребованы зрителями

В свое время появление смарт ТВ спровоцировало революцию в индустрии телевидения и мультимедиа, существенно повлияв на привычки зрителей. Его ключевой функцией стало подключение к Интернету, которое сделало возможным просмотр кино, сериалов и телепрограмм без привязки к сетке вещания. С тех пор у пользователей сложились четкие предпочтения к использованию определенных функций умных телевизоров.

До появления смарт ТВ функционально телевизоры не претерпевали значительных изменений в течение 10 лет. Умный телевизор наряду с мобильными устройствами способствовал трансформации ТВ рынка, сделав возможным просмотр видео по запросу пользователя на большом экране в качественном разрешении.

ВОСТРЕБОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

Телевизоры нового поколения по сути представляют собой аналог компьютера. Благодаря встроенному процессору они способны обрабатывать большое количество информации, предоставлять доступ к приложениям, потоковому мультимедиа, просмотру веб-страниц и, самое главное, к IPTV.

Помимо этого, существует ряд дополнительных функций, делающих использование устройства более удобным. К примеру, система под названием DLNA (Digital Living Network Alliance) позволяет создать домашнюю сеть между компьютером, телевизором и мобильными гаджетами. С ее помощью можно осуществлять передачу любого медиаконтента между устройствами в режиме реального времени. Например, транслировать фильм или фотографии с компьютера на экран Smart TV без необходимости копировать их на диск или USB-накопитель.

«Более нишевыми являются такие функции, как управление голосом и жестами, а также просмотр в SD-формате», — говорит представитель компании Samsung. И та, и другая функции используются, но только в определенных ситуациях: в первом случае — когда неудобно управлять телевизором традиционными способами, например, если вы смотрите его на кухне и готовите. Что касается SD, эта функция востребована, когда в Сети не удалось найти нужный контент в более высоком разрешении.

«Среди вспомогательных функций, не относящихся напрямую к поиску или просмотру видео, можно выделить возможность оплаты контента через собственную платежную систему производителя устройства», — говорит заместитель генерального директора по развитию бизнеса ООО «ТиВиЗавр» (онлайн-кинотеатр Tvzavr.ru) Алексей Дробот. Но по его мнению, по-настоящему популярной вспомогательной функцией является пульт ДУ с функцией управления курсором на экране перемещением пульта в трехмерном пространстве — своего рода воздушная компьютерная мышка. «Это намного удобнее, чем традиционный пульт управления телевизором. Но и тут есть свои ограничения — производители комплектуют такими пультами модели среднего и более высоких ценовых диапазонов. По этой причине распространение пультов управления нового типа пока не так широко, как нам бы хотелось», — добавляет Алексей Дробот.

Что касается модификации самой технологии Smart TV, то за последние годы процессоры и чипы, используемые в умных телевизорах, выросли по производительности на несколько порядков, говорит генеральный директор онлайн-кинотеатра Okko Иван Гродецкий. «Вендоры понимают, что качество и сложность приложений — это будущее дополнительного функционала телевизоров. Обычное линейное смотрение — консервативный сценарий использования ТВ — в ближайшие десятилетия существовать, конечно, не перестанет, но рост уже вряд ли покажет», — добавляет он.

АССОРТИМЕНТ ПРИЛОЖЕНИЙ

По разным данным, количество проданных умных телевизоров в России составляет 15–20 млн штук. Но по оценке GFK и Mediascope, непосредственно подключены к Интернету только 45% от общего количества смарт ТВ. Многие покупают новые модели телевизоров ради престижа и осваивают их мультимедийные возможности не сразу.

Несмотря на это, активных пользователей приложений для смарт ТВ становится все больше. По данным компании Samsung, с 2015 по 2016 год рост числа пользователей сервиса Samsung Smart TV составил 20%. «В среднем пользователь Samsung Smart TV в течение месяца запускает три разных приложения, при этом восемь из десяти наиболее популярных в России приложений — локальные сервисы», — говорит представитель компании.

У всех умных телевизоров есть домашняя страница, подобная рабочему столу персонального компьютера. Открыв ее, пользователь получает доступ ко всем основным функциям и приложениям. Как правило, все приложения для смарт ТВ являются бесплатными и заранее предустановлены на устройство. Собственные магазины приложений есть у каждого крупного производителя, но ассортимент различается. Лидерами по количеству и разнообразию приложений являются Samsung и LG.

«Среди приложений для смарт ТВ наиболее востребованы онлайн-кинотеатры, предоставляющие доступ как к платному, так и к бесплатному контенту, а также встроенный веб-браузер и возможность воспроизведения видео и фото со смартфонов, планшетов и ПК», — рассказывает руководитель департамента аудио- и видеотехники Panasonic Russia Виктория Сомова. Кроме того, интерес вызывают приложения для просмотра телеканалов через IP. Очень важным является наличие полноценного мультиформатного медиаплеера для воспроизведения как с внешних накопителей, так и по IP, а также поддержка DLNA.

Опрос, проведенный на сайте «Теле-Спутника», подтверждает, что онлайн-кинотеатры наряду с VoD-сервисами, такими как YouTube, являются самыми популярными приложениями на смарт ТВ. «Основным функционалом умных телевизоров еще на долгое время останется именно просмотр видео на большом, технологичном, классном экране, с хорошим звуком, встроенным непосредственно в корпус устройства. Вспомогательные и не слишком распространенные функции пока плавно набирают популярность», — комментирует Алексей Дробот.

Среди российских онлайн-кинотеатров одним из самых популярных является ivi. Количество пользователей сервиса доходит до 33 млн человек в месяц, из них около 57% зрителей приходится на смарт ТВ. По словам руководителя направления B2C PR-службы ООО «Иви.ру» (онлайн-кинотеатр ivi.ru) Екатерины Годуновой, наибольшим спросом среди пользователей сервиса пользуются боевики, комедии и сериалы.

В марте 2017 года ivi договорился с производителем бытовой техники и электроники LG о добавлении кнопки видеосервиса на пульты телевизоров с функцией смарт ТВ. С помощью кнопки пользователь напрямую открывает в телевизоре онлайн-кинотеатр ivi, минуя каталог приложений. «Развитие устройств и приложений стремится к минимизации шагов от включения телевизора до просмотра фильма. Сюда относится и развитие новых платежных систем, вплоть до криптовалюты, и функция второго экрана, и быстрый доступ к привычным сервисам. Именно благодаря комфорту платная модель год от года становится популярнее, пользователи видеосервисов уже готовы платить за контент, но требования к качеству и удобству пропорционально этому увеличиваются», — рассказывает директор по продажам онлайн-кинотеатра ivi Александра Стрелкова.

Алексей Дробот согласен, что задачей смарт ТВ является создание наиболее легкого, прозрачного и комфортного опыта взаимодействия с устройством с минимумом шагов до начала просмотра видеоконтента. В отличие от смартфонов, смарт ТВ не являются игрушкой сами по себе — пользователям неинтересно тратить время на пролистывание меню и эксперименты с разными функциями настроек. «Они запускают smart-портал в телевизоре, выбирают одно из приложений на главном экране и приступают к просмотру. Важно понимать, что 90% всех запускаемых приложений на умных телевизорах располагаются на главном экране smart-портала. Приложения, находящиеся на иных страницах, пользуются на порядки меньшей популярностью. Даже несмотря на то, что у всех основных производителей реализован удобный поиск по каталогу приложений», — говорит заместитель генерального директора Tvzavr.

Распространение ОТТ-сервисов привело к появлению новых функций, связанных с просмотром видео. Пользователям смарт-телевизоров стали доступны 360-градусное видео, перемотка трансляций линейных каналов (catch-up), архив программ и многое другое. Такие функции популярны независимо от вида устройства (ТВ приставки, компьютеры, смартфоны или планшеты). По словам руководителя направления департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» Валерия Костарева, на смарт ТВ, как и в других средах, среди самых популярных дополнительных сервисов — «Управление просмотром», благодаря которому можно поставить любую трансляцию на паузу, сделать перемотку и посмотреть архив программ, а также VoD-сервис «Видеопрокат», позволяющий получить доступ к 3 тыс. фильмов и сериалов разных жанров. Также востребован бесплатный сервис «Мультискрин», который объединяет все экраны в единое пространство: купил на одном устройстве — смотришь на всех, начал просмотр на одном экране — продолжил на любом другом.

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ

«Важно понимать, что сегодня практически все пользователи включают свой смарт ТВ для того, чтобы смотреть то или иное видео. Какой-то небольшой процент использует телевизоры как большие экраны для внешних устройств, среди которых часть являются игровыми приставками, но таковых меньшинство. Большинство смотрят видео, будь то линейный эфир или видео по запросу», — рассказывает Алексей Дробот.

На основе этого формируются требования к функциональным возможностям смарт ТВ, на которые пользователи обращают внимание в первую очередь. По словам PR-менеджера «М. Видео» Регины Роднянской, при покупке умного телевизора покупатели ориентируются на диагональ моделей, исходя из возможностей помещения, где он будет установлен. А уже потом выбирают телевизор по технологиям и качеству картинки на экране. С увеличением разрешения экранов продолжает расти востребованность телевизоров с большой диагональю. Наибольший рост в денежном и штучном выражении демонстрируют сегменты с диагональю 65" и более.

«Другими важными критериями для покупателей являются удобная интеграция телевизора с мобильными и подключаемыми устройствами, например SmartView, HDMI Autodetect или One Remote, и быстрая и понятная система поиска контента. Также имеют значение скорость работы графического интерфейса и программной оболочки устройства, наличие встроенного Wi-Fi-модуля и год выпуска устройства», — дополняет представитель компании Samsung.

Сейчас технология смарт ТВ развивается в сторону интеграции с другими устройствами и системами. По статистике онлайн-сервиса Vintera TV, среднее время смотрения телепрограмм и фильмов на умных телевизорах — 3 часа в сутки. По словам главы Vintera TV Герасима Гадияна, для сравнения, на планшетах среднее время смотрения — 25 минут, а на смартфонах — 15 минут. Исходя из того, что пользователи больше всего времени проводят перед экраном своего умного телевизора, логично интегрировать в него наиболее популярные услуги Интернета вещей (IoT). Это могут быть коммунальные услуги, когда с помощью приложения пользователь видит на экране расход воды и электричества, все, что касается информации и статистики по умному дому. Некоторые модели телевизоров Panasonic и других производителей уже поддерживают эту возможность.

«Параллельно с этим продолжается постепенная трансформация телевизора из утилитарного устройства в стильный предмет интерьера», — говорит представитель Samsung. В качестве примера он приводит недавнюю разработку компании — интерьерную панель The Frame. Во включенном режиме телевизор демонстрирует изображение качества UHD, а после выключения превращается в персонифицированный предмет искусства.

Виктория Сомова считает, что производители продолжат улучшать функционал Smart TV, который будет упрощать взаимодействие пользователя с устройством. По сути, на сегодняшний день большинство возможностей управления реализовано. Развитие пойдет в направлении роста качества сервисов, так как для телевизора не так важно их количество, как, например, для мобильных устройств.