Какие есть проблемы в региональном ТВ при отключении от аналога

Россия неуклонно приближается к отключению аналогового телевидения и этот процесс уже вряд ли получится повернуть вспять — он определяется финансовыми причинами. Взглянем еще раз на состояние рынка в преддверии отключения аналога и подробнее рассмотрим перспективы регионального вещания.

Как сообщил «Теле-Спутнику» заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, речь идет о прекращении вещания обязательных общероссийских общедоступных каналов в городах с населением «100 тыс. минус». Это вещание дотируется из государственного бюджета. «С 1 января 2019 года бюджет перестает за него платить. Все, кто хочет вещать за свой счет, могут это продолжать до бесконечности. По крайней мере, до того момента, пока у них будут деньги и желание», — уточнил Алексей Волин.

Тем региональным компаниям, у которых нет денег на самостоятельное эфирное вещание в аналоге или цифре (а таких большинство), придется придумывать другие способы добраться до зрителя, ведь третьего мультиплекса пока не планируется. «Еще три года назад стало ясно, что на третий мультиплекс у региональных каналов нет денег. Стоимость передач и сигнала — примерно 12 млрд руб. в год. За это время каналы не стали богаче, а передача сигнала — дешевле. Поэтому в обозримой перспективе третьего мультиплекса не будет», — заявил Алексей Волин.

ГОТОВ ЛИ РЫНОК К ОТКЛЮЧЕНИЮ?

Значительная часть зрительской аудитории к отключению аналога уже готова. На данный момент, по информации Минкомсвязи РФ, лишь около 40% аудитории смотрит эфирное телевидение. Остальные 60% распределены между классическим кабельным ТВ (в аналоге и цифре), спутником и IPTV (30—40%, 15% и 5—7% соответственно). Иные формы потребления контента в статистике министерства отсутствуют, а по мнению кабельных операторов, они интересны единицам. Однако из статистики видно, что какое-то влияние отключение аналога окажет менее чем на половину абонентов.

Как отмечают кабельщики, лучше всех на этом рынке представляющие потребности населения в глубинке, принципиально не готовы к отключению только социально незащищенные слои населения — те, для кого сменить телевизор или установить приставку означает неподъемные затраты, а также те, кто до сих пор считает, что телевидение должно быть бесплатным. На форуме ассоциации «МАКАТЕЛ» кабельные операторы упоминали и другую категорию приверженцев аналога — тех, кому просто пока не до перехода на цифру (не смотрят телевизор, есть парк аналоговой техники или цифры в DVB-T, который менять нет желания, пока не приспичит и т.п.).

О доле зрителей, которые могут остаться без телевидения, кабельщики не сообщают. А в отсутствие официальной статистики есть как оптимистичные, так и пессимистичные оценки ситуации.

«Вы можете, например, представить, что у вас в машине перестало работать радио. И теперь, чтобы его послушать, нужно купить либо новый приемник, либо новую машину с уже встроенным новым приемником. Пока вы включаете старый — и все есть. И вы не будете менять ни приемник, ни машину, пока что-то не изменится. Так и зритель. Как в пословице: “Пока гром не грянет...”, ну и далее по тексту. Как поведет себя аудитория, сейчас прогнозировать невозможно», — говорит генеральный директор ТРК «Экспресс» Степан Парфенов.

Так или иначе, этой категории зрителей придется выбрать для себя альтернативный источник телевизионного сигнала. И будущее региональных каналов во многом зависит от того, какой именно путь предпочтут их зрители.

Вряд ли стоит рассчитывать на серьезное увеличение абонентской базы кабельных операторов, поскольку те, кто смотрел эфир бесплатно, едва ли согласятся платить за кабельное. А те, кто был готов платить и хотел подключиться, уже давно это сделали. Кабельщики могут рассчитывать на пополнение базы разве что социального пакета, не приносящего особой прибыли. Еще есть небольшая часть тех, кто просто не сможет самостоятельно выбрать приставку и (при необходимости) антенну, поэтому предпочтет простое подключение к существующему оператору. Остальным же после отключения аналога будет проще купить приставку за 1 тыс. рублей, чем платить на регулярной основе кабельному оператору.

ЧТО СТАНЕТ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ?

Среди множества региональных каналов на особом положении оказались те, кто попал в список «21-й кнопки». Они готовы к отключению и не ожидают для себя каких-либо серьезных последствий.

Конечно, присутствие канала в сетях всех региональных операторов не гарантирует ему светлое будущее. Поэтому многие каналы предприняли дополнительные шаги, позволяющие не потерять зрителя, в частности осваивают Интернет. Хотя в регионах жители, имеющие доступ к Интернету, либо не смотрят через него видео вообще, либо предпочитают видео по запросу и пиратский контент, а не линейные телеканалы.

В зависимости от ситуации в каждом конкретном регионе и целевой аудитории телеканала существуют разные мнения о том, будет ли эффект от всех этих действий. Одни считают, что после отключения аналога изменение аудитории будет несущественным, другие предполагают потерю ощутимой доли зрителей.

Приверженцы оптимистичного взгляда считают себя готовыми к преобразованиям. «Мы в 2014 году запустили кабельный канал “Девятка ТВ”, а в этом получили статус “21-й кнопки”. Это позволит нам решить проблему отключения аналога», — комментирует ситуацию генеральный директор холдинга «Медиа9» Андрей Шпорт. В сложившейся ситуации он даже видит для себя определенные перспективы. «Да, аудитория изменится. Я надеюсь, что мы сможем ее нарастить за счет интересного местного контента», — продолжает Андрей Шпорт.

Сторонники противоположной точки зрения перспектив не видят. «Мы, вероятнее всего, потеряем аудиторию. Причем очень значительную ее часть и за очень короткие сроки. Люди просто не будут иметь техническую возможность принимать сигнал телеканала. Нет кабельных сетей — нет нас; нет возможности смотреть ТВ по Интернету — опять нет нас. Нет желания переключать телевизор на прием аналога — опять нет нас… По моим расчетам, мы потеряем от 20% до 50% доли своих постоянных зрителей», — сетует Степан Парфенов. По его словам, количество потерянных абонентов будет зависеть от места проживания зрителя (в области их число упадет сильнее из-за плохого проникновения сетей кабельного ТВ) и интереса к конкретной программе. «Стабильности не будет. Что это значит? Это при нынешних законах для коммерческих телекомпаний, не получающих от региональных властей бюджетного финансирования (а оно, по объективным расчетам, должно составлять не менее 70% всего бюджета телекомпании), — смерть. Медленная, мучительная — но все равно смерть. Можно ли быть к этому готовым? Нет. Безусловно, мы развиваемся, проникаем во все среды, мы получили статус регионального телеканала, и нас кабельные операторы обязаны взять в свою сетку бесплатно на 21-ю кнопку. Мы уже вещаем на своем сайте и планируем войти в ОТТ-среды, включая и приложения к мобильным телефонам, но будет ли востребовано зрителями линейное телесмотрение в такой форме — большой вопрос», — отмечает Степан Парфенов.

Кстати, ситуация с ТРК «Экспресс» весьма показательна: канал не может развивать вещание в Интернете, преобразуя линейную модель в по-настоящему нелинейную, из-за правовых ограничений. По сути, это сдерживает расширение аудитории.

Гендиректор ТРК «Экспресс» поясняет, что проникновение услуг компании ограничивается только отсутствием прав на закупной контент. «Сейчас поставщики не дают права на ОТТ-среды. Максимум, что нам разрешено в полном объеме, — это вещание на сайте телеканала. Это связано с тем, что производители контента сами пытаются дополнительно заработать на размещении его в ОТТ. И не дают из-за этого права нам. Есть возможность решить этот вопрос за счет геокодирования на регион распространения, но пока вся ситуация находится в стадии переговоров. Кто из вендоров разрубит этот гордиев узел, найдет правовое решение и подход к производителям, тот и получит на этом рынке неоспоримое преимущество», — уверен Степан Парфенов.

Каналы, не вошедшие в перечень «21-й кнопки», очевидно, находятся в менее выгодном положении. Для них актуальны проблемы, перечисленные выше, но добавляются еще сложности переговоров с локальными кабельными операторами.

«Считаю, что зрителю нужен интересный контент, а не кнопка. Многие коллеги полагают, что кнопка решит их проблему потери аудитории, но телезритель ведь смотрит то, что ему интересно, и вовсе не обращает внимания, на каком месте стоит тот или иной телеканал. Наверно, было бы правильнее моим коллегам вести речь не о кнопке, а о равном доступе к абонентам кабельных сетей. Сейчас в большинстве случаев региональному кабельному каналу предлагают встать только в сетку цифровых каналов кабельных операторов. При этом у тех же операторов широкая абонентская база, принимающая сигнал старым дедовским способом — по коаксиальному кабелю. Такое сужение аудитории неизменно приводит к потере рекламных доходов, и канал становится нерентабельным», — утверждает Андрей Шпорт.

Хотя для тех из них, кто изначально существует на базе или в партнерстве с кабельными сетями, ситуация вряд ли сильно изменится.

КУДА ПОЙДУТ РЕКЛАМНЫЕ ДОХОДЫ?

Реклама — один из существенных источников доходов региональных и местных каналов. И здесь на ситуацию может повлиять не столько отключение аналога, сколько новые возможности по трансляции местной рекламы в цифровом эфире. РТРС уже представила решение, позволяющее делать местные врезки в эфир федеральных каналов, вошедших в мультиплексы. Потенциально это решение отнимает рекламные бюджеты у региональных компаний, то есть усложняет процесс перехода на иные среды распространения после отключения аналога. Так что при подготовке этого обзора нас интересовал вопрос, сильно ли эта инициатива затронет региональные компании? Их взгляд на проблему сильно зависит от текущей ситуации в том или ином регионе.

Где-то региональные каналы не считают врезки проблемой, поскольку местная реклама на федеральных каналах уже транслируется в эфире, плюс врезки осуществляет часть кабельщиков. Таким образом, рынок рекламных доходов между федеральными и региональными вещателями уже поделен. А в других регионах ожидается или уже идет масштабное перераспределение бюджетов.

«У нас уже появились региональные врезки на федеральные телеканалы. Уже давно. И передел рынка уже идет вовсю. Мы, равно как и все прочие местные телеканалы, медленно теряем рекламодателя в связи с демпингом местного рекламного агентства. Им нет необходимости поддерживать высокую стоимость размещения, так как нет производства. Только продажи. Плюс еще то, что они высокорейтинговые федеральные телеканалы продают пакетами. Сейчас рынок очень сложный», — рассказывает Степан Парфенов.

22-Я КНОПКА

Учитывая то, как 21-я кнопка повлияла на все сегменты рынка телевидения, в самых разных его уголках довольно активно обсуждается, будет ли расширяться перечень обязательных каналов. В частности, появляются инициативы, направленные на создание 22-й кнопки для муниципальных телеканалов.

«Зрителям нужна 22-я кнопка, потому что это дает возможность смотреть новости, концерты и передачи про своих же жителей, своего города, села, деревни, а не только Первый канал», — сообщил «Теле-Спутнику» представитель городского канала «ТВ-Пенза».

Однако единства мнений тут нет.

«Пока на государственном уровне не будет принято решение о включении региональных телеканалов в эфирную цифровую среду распространения сигнала, ситуация для нас не изменится. Кардинально решить проблему ни региональных, ни муниципальных телекомпаний не сможет ни 21-я, ни 22-я, ни любая другая кнопка. Это попытка отсрочить неизбежный печальный исход. Если в населенном пункте кабельная сеть имеет хорошее покрытие, то для районной телекомпании 22-я кнопка будет иметь серьезное значение. Даже большее, чем 21-я для регионального телеканала. Но если сеть слабая, то это не спасет. Единственное правильное решение — вернуться к схеме, когда в мультиплексе два региональных телеканала и один муниципальный, каждый из которых имеет статус обязательного общедоступного», — полагает Степан Парфенов.

Идею включать какие-либо каналы в цифровые эфирные мультиплексы Минкомсвязь не поддерживает. Как отметил Алексей Волин, места в мультиплексах, помимо имеющихся каналов, нет.

Кабельщики же смотрят на вопрос 22-й кнопки со своей колокольни — их уже заставляют в начале пакета вещать 21 обязательный канал. Они категорически против еще одного, если он будет вещаться на тех же условиях. Надо отметить, что они выступают не против самих вещателей, а против сопутствующих решений регулятора.

Как написал пользователь под ником Connect на форуме «МАКАТЕЛ»: «У нас все местные каналы в кабельной цифре с 2011 года. Каналы нужны, а суета и маразм с кнопками — нет».

Кроме того, кабельщики отметили проблему отсутствия нужного количества контента на местном уровне. Далеко не во всех населенных пунктах местные телеканалы способны заполнить 24 часа в сутки собственным вещанием.

По словам пользователя solvikval все с того же форума, еще один обязательный канал потребует большой наполняемости контентом, а это создает для местного вещания финансовую проблему, так как требуется большой штат на его производство. Низкая событийность приведет к многочисленным повторам или затянутым малоинтересным сюжетам.