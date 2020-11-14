Почему телевидение стало цифровым, а качество не улучшилось

С переходом на цифровое ТВ многие ожидали кардинального улучшения качества изображения. Но оно практически не изменилось. Разбираемся, почему.

Если вы уже обзавелись приставкой для цифрового ТВ, дециметровой антенной и поймали два пакета цифровых каналов, вы понимаете, о чем речь. При переходе с «аналога» на «цифру» многие надеялись на серьезный скачок в качестве изображения, но даже Full HD телевизоры по-прежнему показывают знакомую картинку без намеков на суперчеткость. В чем дело, почему качество практически осталось тем же?

DVB-T2 — это не стандарт качества

Цифровое телевидение вещает по стандарту DVB-T2, но не все правильно понимают, что это такое. А между тем, это всего лишь тип телевизионного сигнала, протокол телевизионного вещания. Он передает данные по дециметровым волнам, по 10 каналов на каждой. На качество картинки это может влиять лишь опосредованно.

Так, с приходом эфирного телевидения DVB-T2 телевизоры стали лучше ловить сигнал. Проще говоря, в глухом поселке, где еще с советских времен телевизоры ловили максимум три аналоговых канала, теперь можно поймать 20.

Кроме того, цифровое телевидение лишено недостатков аналогового при неуверенном приеме. Не будет никакого шипения, ряби, прыгающей картинки и полос. Таким образом, улучшилось качество приема телевизионного сигнала. А вот качество изображения осталось тем же (за редким исключением).

Почему картинка некачественная?

Потому что телеканалы по протоколу DVB-T2 по-прежнему передают картинку в формате SD. То есть в разрешении 720×576. Именно такого размера была картинка на аналоговых телеканалах по стандарту SECAM.

Такая маленькая картинка на современном 49-дюймовом телевизоре выглядит неестественно. Потому что устройство либо пытается растянуть ее на весь экран до своих 1920×1080, либо передает как есть, добавляя черную рамку вокруг видео.

С этим придется мириться. ТВ еще некоторое время будет вещать в формате SD, потому что переход на более высокое разрешение сильно затянулся.

Впрочем, «Первый» и «Россия-1» уже заявляют о поддержке формата FHD (1920 x 1080), который органично смотрится на новых телевизорах. Компаниям, которые вещают на менее популярных каналах, нужно менять оборудование, а этот процесс дорог и небыстр.

Когда ждать качественного цифрового ТВ?

Ориентировочно через 2-3 года. На 2021 год в национальной программе изменения формата телевещания запланирован переход на телевидение высокой четкости (ТВЧ).

То есть телевизионным каналам понадобится еще минимум два года, чтобы сменить оборудование и начать передавать программы в формате HD (1920 x 1080).

Увы, придется немного подождать. Как вариант, можно пока подключить спутниковое или кабельное ТВ — там есть целые пакеты каналов в формате HD, которые отлично смотрятся на новых телевизорах.