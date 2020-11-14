Названы особенности IPTV

Строительство IPTV на сети оператора — это производственный процесс. Сам процесс определяется целями, которые ставятся в ходе решения задачи и к выполнению которых, по задумке, должна стремиться компания. Цели эти можно поделить на тактические и стратегические. Стратегические цели важнее.



Эффективность процесса зависит от того, насколько правильно выбраны эти цели, все ли цели обозначены и нет ли среди них лишних. Лишние цели — это те, достижение которых не приносит никакой пользы, а работа без пользы — это потери (если пользоваться терминологией Кайдзен, то это "муда" — так звучит по-японски понятие "потери". Это любая деятельность, которая потребляет ресурсы, но не создает ценности).



Каждая лишняя тактическая цель — это бесполезная работа, потери для компании. Неправильно выбранная стратегическая цель, как и ее отсутствие, то есть непонимание того, для чего все это вообще затевается, может привести совсем к "потере потерь".



Решения принимают личности. Таким образом, потери, вызванные ложным целеуказанием, полностью определяются конкретными людьми, сотрудниками компании. Наш опыт (а наш софт используют более 200 операторов в своих решениях IPTV) показал, что допускаемые в тех или иных проектах ошибки — достаточно типовые, и определяются они соответствующими им стереотипами мышления исполнителей.



К примеру, стереотип мышления "технаря" сильно отличается от стереотипа мышления "коммерсанта". Соответственно, есть ошибки, свойственные технарям, а есть ошибки, свойственные коммерсантам.



Типовая ошибка, которую часто можно наблюдать, если задача изначально ставилась технарям, — это строительство IPTV ради самого IPTV.



Как это обычно выглядит? В технический отдел приходит задача построить IPTV. Как правило, для работы выбирается самый грамотный в своем деле админ. Результат: в сети довольно быстро появляется IPTV, абоненты могут смотреть телевизионные каналы, как правило, с помощью всего того, чему отдает предпочтение админ. Но после того как всё готово, выясняется, что это IPTV невозможно монетизировать. В основном из-за того, что контент берется как-то нелегально, бегает по сети в открытом виде, никак, никем не контролируется и не управляется. Потрачено время, ресурсы, а результат не приносит дохода. Это муда. Более того, добавились траты на поддержание работоспособности решения. Дополнительная муда. А всё от неправильного целеполагания.



Конечно же, IPTV должно строиться не ради IPTV, а ради прибыли. Вот если задача изначально ставится коммерсантам, то они таких ошибок не допускают. Но у них есть свои типовые заблуждения.



Достаточно распространенной ошибкой является стремление построить решение, которое должно непременно отличаться от других решений. Некоторые маркетологи считают, что так проще продать услугу. И это верно, если решение действительно отличается чем-то полезным для абонента, например, каким-то особым функционалом. Но, как правило, эти отличия носят чисто косметический характер, это некий кастомный пользовательский интерфейс. При этом услуга остается такой же, как у других, с таким же контентом (Первый канал — он и в Африке Первый канал), таким же функционалом — мультискрин, time-shift, cath-up... Как говорится, стандартный набор. Но денег на такой интерфейс уходит много, а какого-то профита относительно профессиональных решений, представленных на рынке, он не приносит, то есть это тоже потери, муда.



В особый класс заблуждений можно отнести все случаи, связанные с навязанными стереотипами. Распространены они среди операторов, сотрудников которых удалось ввести в заблуждения. Продавцы — крайне циничные люди, зачастую используют любые способы, могут и НЛП применить, лишь бы продать свой товар, а когда товар стоит дорого, значительно дороже своих конкурентов, то необходимо как-то объяснить, убедить покупателя, что эта цена оправдана — для этого придумываются специальные обоснования, создаются надуманные образы типа "только с нашим решением вы купите премиум контент", или "платформа непременно должна строиться по особой нашей технологии", или "покупая дорогое решение, вы повышаете капитализацию компании" и т. д. и т. п. По большому счету, это обман. Друзья так не поступают. В результате формируется ложный образ того, как должно выглядеть решение. Запутанные клиенты пытаются соответствовать этому образу, совершают неоправданно дорогие покупки, что для компании может расцениваться тоже как потери. Это вообще типовая ошибка, когда путают форму и содержание. Такое случается при отсутствии критического мышления.



Работа с агрегаторами. Наверное, самая популярная модель работы. Помимо снижения первоначальных издержек (так как агрегатор уже построил часть инфраструктуры), это ещё зачастую единственный способ легального получения контента (прямые договора с каналами достаточно дороги и большинству операторов не по карману).



При выборе работы с агрегатором тоже допускаются ошибки — как правило, неосознанно упускаются из вида кое-какие нюансы, приводящие к потерям. Нюанс кроется во взаимодействии оператора с агрегатором. Дело в том, что агрегатор может предложить разные варианты взаимодействия.



Агрегатор — это, по существу, биржа контента, где можно купить контент по доступным ценам, при этом способы доставки этого контента могут быть разными: это может быть мультикаст или юникаст, и даже в разном битрейте.



Главное — то, каким образом агрегатор передает оператору право управлять контентом. Обычно этот момент упускается из виду. За управление в решениях IPTV отвечает middleware. Агрегатор может передать свое middleware в пользование оператору, а может и согласиться на работу с middleware оператора. Важно только, чтобы middleware оператора поддерживало работу с системой защиты контента (CAS/DRM) агрегатора. Агрегатор же может использовать для раздачи контента и не одну систему защиты, а несколько, тем самым расширяя свои технические возможности по дистрибуции контента.



Лучший способ взаимодействия с агрегатором — использование своего middleware. Это обезопасит оператора от потенциальных потерь, которые могут возникнуть в том случае, если он решит сменить поставщика контента, обратиться к другому агрегатору или напрямую заключить договоры с каналами. Плюс ко всему такой способ позволяет работать сразу с несколькими поставщиками контента. Можно ведь часть контента брать у одного агрегатора, часть — у другого, а часть — напрямую у каналов.



Работа с OTT провайдерами. Здесь необходимо сделать маленькое отступление, касаемое определения ОТТ.



Многие ошибочно противопоставляют IPTV и OTT. Эта ошибка, по всей видимости, родом из Википедии, и даже Минсвязи перенесла эту ошибку в свой словарь OTT-терминов. Остается надеяться, что дальше словаря это не пойдет, так как отсутствие четких определений — причина правового вакуума и правовых коллизий, которые сейчас в изобилии можно наблюдать вокруг области IPTV.



"Вики" дает следующее определение: "Термин OTT означает доставку видеосигнала на приставку (компьютер, мобильный телефон) пользователя по сети интернет без прямого контакта с оператором связи в отличие от традиционных услуг IPTV, которые предоставляются через управляемую самим оператором сеть с гарантированным QoS (QoE)".



Начнем с того, что IPTV — это технология передачи телевидения (любого видео) поверх протокола IP. Те, кто представляют стек протоколов IP, знают, что все протоколы передачи данных в глобальной сети строятся на базе протокола IP. Таким образом, технология IPTV относится к любой передаче видеоданных — это и мультикаст в управляемых сетях, и телевидение через неуправляемые сети и вообще все способы передачи видео в сети интернет.



Во-вторых, OTT — это вообще не технология передачи данных. Термин OTT (Over the Top) означает "поверх". В случае с услугой ОТТ телевидения действительно имеется в виду — "поверх существующих сетей операторов". Но при этом, в отличие от IPTV, где речь идет о технологии передачи данных, ОТТ означает способ предоставления услуги.



ОТТ — маркетинговый термин. ОТТ — это бизнес-модель, подразумевающая, что услуга будет доставляться поверх существующей, уже кем-то созданной инфраструктуры. Вкладываться в инфраструктуру не надо и не надо договариваться с собственниками этой инфраструктуры. Вот такой вот замечательный способ придумали.



ОТТ-решение — это не только использование протоколов, позволяющих передать видео, но и установленное на стороне абонента специальное клиентское оборудование или ПО, и наличие (на стороне поставщика ОТТ-услуг) middleware для управления всем этим добром.



ОТТ-провайдер — это свободный игрок, который может самостоятельно предоставлять услугу, ни у кого не спрашивая разрешения. Но продвигать услугу самостоятельно на территории оператора — дело непростое и затратное, поэтому ОТТ-провайдеры часто меняют тактику, предпочитая действовать не самостоятельно, а договариваться с оператором о совместном продвижении услуги. Получается такой своеобразный агрегатор, который оставляет за собой право остаться в сети, даже если последний решит прекратить сотрудничество. Оператор в такой ситуации может оказаться в роли зайки из сказки "Заячья избушка", который впустил в дом лису пожить, а она потом его из его же дома и выгнала. Очень рискованная модель предоставления услуг.



Сотрудничество с OTT-провайдером — это путь для оператора наименее энергозатратный. Вся работа по строительству решения уже проделана, остаётся только получать деньги. А это ведь мечта многих: поменьше работать, побольше зарабатывать. Просто сказка какая-то... Но если поглядеть на ситуацию с другой стороны, то отказ от строительства своего решения и привлечение на свою территорию других игроков — это, по большому счету, сдача своего рынка. Это уже стратегический просчет.



Предоставление услуги IPTV само по себе является бизнесом. Главная задача — создать успешный бизнес с высокой рыночной стоимостью. Если вы строите своё решение, то стоимость вашего бизнеса будет расти с каждым новым клиентом, чего нельзя сказать в случае, когда вы продвигаете в сети чужое решение ОТТ — в этом случае с каждым новым клиентом расти будет только бизнес OTT-провайдера.



Строительство своего решения является стратегически правильным направлением, но у этого решения должны быть четкие ориентиры, к которым нужно стремиться. Если таких ориентиров нет или они обозначены как "наше решение должно сделать мир лучше", то это не то чтобы плохие ориентиры по жизни, но в качестве требований технического задания они совсем не годятся. Чем меньше руководство фантазирует, тем меньше муды в компании.



В общем, просто стройте своё решение, не мудрствуя лукаво.