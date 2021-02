Как создают контент на каналах про охоту и рыбалку

Как сделать так, чтобы процесс охоты и рыбалки превратился в красивую и захватывающую телевизионную картинку? Об этом «Теле-Спутнику» рассказали представители российских телеканалов, которые специализируются на данной тематике.

НЮАНСЫ ПРОИЗВОДСТВА

Первый вопрос, с которым мы обратились к специалистам, касался технических сложностей при производстве контента для телеканалов об охоте и рыбалке. Как объяснил генеральный продюсер телеканала «Диалоги о рыбалке» Алексей Гусев, все трудности обусловлены репортажным характером съемок. «Герои сюжетов, как правило, не актеры, поэтому все приходится делать с одного дубля, моментально реагируя на происходящее. Автофокус на видеоаппаратуре обязателен, иначе больше половины материала пойдет в брак. Плюс к этому частенько съемки проходят в тесноте. Рыболову в лодке оператор только мешает, поэтому штатив остается на берегу, съемка идет с рук, а монтажность картинки достигается либо мастерством снимающего, либо наличием экшн-камер. Аппаратура должна быть защищена от влаги. Вода не только плещется внизу, но и иногда льется сверху», — рассказал он. По словам Алексея Гусева, идеальный съемочный девайс должен быть компактным, влагостойким, широкоугольным, с умным автофокусом, мгновенным запуском и вечной батареей. Звук — отдельная история.

Анстасия Казакова, руководитель службы маркетинга и PR ООО «Дикое ТВ» (производит телеканалы «Дикий», «Дикая Охота HD», «Дикая рыбалка HD» и «Дикий International»), напомнила, что в отличие от студийных или постановочных телепрограмм, съемка рыболовно-охотничьего контента происходит в условиях дикой природы и совершенно непредсказуема. Поэтому телекомпании приходится решать целый ряд технологических вопросов: подбор индивидуального оборудования для каждого цикла телепрограмм, съемки под водой, в горах, в ночное время, запись качественного звука в самых сложных акустических условиях, поддержание работоспособности камер без подзарядки в течение долгого времени. «А самое главное — гарантия телевизионной записи кульминационных моментов охоты или рыбалки», — добавила она.

Исполнительный и креативный продюсер телеканала «Охота и рыбалка» Павел Полянцев отнес к техническим сложностям съемки на натуре, ведь за крайне редким исключением команда работает не в студии, всегда предпочитая выезд на природу. Одной из главных трудностей он назвал свет. «Мы не используем активный свет: утром и днем света в избытке, его необходимо, наоборот, смягчать, а вечером и ночью активный свет выглядит неестественно. Поэтому максимум, к чему мы прибегаем, — белый, серебряный и золотой рефлекторы», — поделился он. Вторая трудность — звук. Ветер — враг съемок, с которым приходится сражаться. По словам Павла Полянцева, с этой целью все микрофоны обязательно снабжаются ветрозащитой, дополнительно обматываются и тщательно крепятся. Особенно тяжело приходится во время съемок на воде, когда ветер постоянный и зачастую агрессивный. Тем не менее, считает исполнительный и креативный продюсер «Охоты и рыбалки», полностью избавляться от шума ветра не стоит — он добавляет реалистичности и объема программе. «Отдельная проблема, общая для всех натурных съемок, — погода, — говорит Павел Полянцев. — Не так давно мы ездили в дальнюю экспедицию в Карелию — все две недели лил дождь, практически не прекращаясь. Мы регулярно продували и просушивали объективы».

Татьяна Паламарчук, программный директор телекомпании «Первый ТВЧ» (производит телеканалы «Охотник и рыболов», «Охотник и рыболов HD»), подчеркнула, что при создании контента для ТВ-каналов об охоте и рыбалке много экшн-съемок, экспедиции проходят порой в экстремальных условиях, поэтому нужна сложная высокотехнологичная техника и опытные операторы. «Часто приходится снимать в ночное время или в сумерки, места бывают далекие от цивилизации, где невозможно зарядить съемочную технику, все оборудование должно быть прочным, легким и мобильным», — рассказала она.

Перечисляя другие нюансы производства контента, Алексей Гусев подчеркнул, что для «Диалогов о рыбалке» рыбалку снимают профессиональные телевизионные операторы, а не рыболовы, купившие видеокамеру. По его мнению, оба подхода имеют право на жизнь, но они отличаются друг от друга, как дневник старшеклассника от рассказов Чехова. «И еще одна важная деталь: мы не учим, как ловить рыбу, а стараемся передать настроение, атмосферу, романтику и запах дыма костра, насколько это возможно телевизионными средствами», — добавил он.

Несмотря на самую тщательную подготовку, в съемках много экспромта, утверждает Татьяна Паламарчук. Потому что невозможно все предусмотреть: рыба не клюет, зверь не вышел или вышел не туда, не на ту камеру, погода испортилась и тому подобное. «Для съемок в живой природе нужна колоссальная выдержка и усердие, — рассказывает она. — Невозможно снять дубли, если упустил зверя или поклевку, сложно или невозможно снимать с разных сторон, так как важно, откуда дует ветер, и таких моментов очень много». Кроме того, по словам программного директора «Первого ТВЧ», такие съемки требуют больше времени, необходимо учитывать сезонность, нерестовые запреты, должно быть четкое следование правилам охоты, нужно знать животных, внесенных в Красную книгу.

По опыту Павла Полянцева, главная особенность съемки контента, посвященного охоте и рыбалке, в том, что вся съемочная группа — и ведущий, и операторы, и режиссер — должна постоянно быть в режиме «мотор!». «Хоть и говорят, что на площадке сложно работать с детьми, но здесь еще труднее: рыба, птицы, животные не знают команды “начали!”, поэтому появиться могут в любой момент», — говорит он. В этом смысле очень развязывают руки экшн-камеры, которые моментально включаются и добавляют картинке яркой субъективности.

ЧТО СТОИТ ЗА КРАСИВОЙ КАРТИНКОЙ

Для создания эффектной картинки телевизионщикам приходится придумывать нестандартные технические решения и даже быть изобретателями. Например, для съемок цикла «Подледный мир» команда «Первого ТВЧ» разработала оборудование, с помощью которого снимала рыбу под водой, а в другом кейсе был создан корабль с камерами, управляемый при помощи дистанционного пульта, передающего сигнал по Wi-Fi. Татьяна Паламарчук не стала раскрывать все фишки и секреты телепроизводства, но добавила, что каждая ситуация требует индивидуальных решений. Анастасия Казакова также не решилась рассказывать про ноу-хау, лишь отметив, что они являются одним из элементов, позволяющих «Дикому ТВ» лидировать в тематической нише, посвященной охоте и рыбалке.

Чтобы снять редкие кадры, операторам порой приходится рисковать своей жизнью. К примеру, в экстремальной ситуации однажды оказался шотландский оператор Гордон Бьюканан (Gordon Buchanan). В составе съемочной команды он отправился на архипелаг Шпицберген (Норвегия) для съемок документального фильма The polar bear family and me («Полярный медведь и я»). На протяжении года Гордон Бьюканан с камерой наблюдал за семьей белых медведей. Для съемок была создана специальная клетка из органического стекла, сидя в которой Гордон снимал медведицу. Однажды к клетке подобрался белый медведь (к слову, крупнейший сухопутный хищник). Он пытался прокусить оргстекло и разломать его лапами — нападение длилось около 45 минут. После нескольких попыток хищник ушел ни с чем, а клетка таким образом спасла жизнь оператору.

По словам Алексея Гусева, основное ноу-хау в процессе съемки — кропотливая работа по воспитанию профессиональных операторов с тонким знанием рыболовного процесса. Хороший оператор должен обладать навыками режиссера, осветителя, администратора и техника. «Кулибинская» жилка помогает придумать и воплотить в жизнь необходимые для съемок технические решения. «В нашей практике наземные придумки — это, скорее, компиляция существующих вариантов, а вот в подводных съемках у нас много собственных наработок», — отметил он.

Павел Полянцев сообщил, что съемочная команда телеканала «Охота и рыбалка» работает с тем, что есть, особенно тщательно проверяя оборудование на этапе подготовки. «Уезжая в экспедиции, мы не можем позволить себе брать двойные комплекты или, например, множество систем стабилизации — с чем-то громоздким можно просто не пройти по лесу или не влезть в лодку, — рассказывает он. — Любые проблемы с камерами, защитами приходится решать на ходу. Если есть какая-то идея, то принимаемся что-то срочно выстругивать, выпиливать, вырубать, вырезать, заматывать».

Для съемки вне студии часто задействуются беспилотные летательные аппараты — дроны. По словам опрошенных «Теле-Спутником» экспертов, они особенно хороши для придания сюжету эффектности. Однако для съемок самого процесса рыбалки дроны мало пригодны. «В нашем рейтинге полезности съемочная техника распределена примерно так: первая камера, вторая камера, экшн-камера, дрон. Без дрона можно обойтись, но наличие полетных кадров делает сюжет богаче и ярче, хотя требует времени», — объяснил Алексей Гусев.

Анастасия Казакова тоже считает, что для съемок самого процесса рыбалки и охоты дроны неэффективны, но они незаменимы для иллюстрации рассказов о регионе. «Мы используем разумное количество таких кадров в программе, поскольку существует соблазн подменять красивыми планами сам процесс охоты или рыбалки, который интересен зрителю», — добавила она.

Павел Полянцев, напротив, говорит, что дроны эффективны и этим инструментом необходимо уметь пользоваться, а на текущем этапе их использование в производстве программ настолько распространено, что отсутствие дронов — практически моветон. «Мы на телеканале “Охота и рыбалка” с дронов снимаем много», — сообщил он. С ним согласна Татьяна Паламарчук: по ее словам, дроны эффективны для любых съемок.

Каждый телепроизводитель вкладывает что-то свое в определение качественной картинки. Алексей Гусев считает, что вопрос качества картинки — понятие необъективное. «Для зрителя это прежде всего содержание, — объясняет он. — Для нас это еще и количество пикселей, и резкость фокуса, и размытость фона, и цветовая насыщенность, и световой баланс, и правильная компоновка, и «незаваленность» горизонта, и еще куча разных нюансов. Идеальная картинка получается не так часто, как нам бы хотелось, но стремиться к этому стоит».

Татьяна Паламарчук отметила, что качественная картинка — это не только фокус, общие правила композиции, но и содержание. «Для хорошей картинки нужны качественные съемки и постпродакшн», — подчеркнула она.

На взгляд Анастасии Казаковой, все профессионалы вкладывают в понятие качественной картинки одно и то же — вопрос лишь в том, что далеко не каждый может ее создать. Павел Полянцев ответил, что для телеканала «Охота и рыбалка» качественная картинка — это то, что интересно смотреть зрителю.

ПРИРОДА СВЕРХВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ

В декабре 2017 года телекомпания BBC впервые стримила через свой сервис iPlayer документальный фильм Blue Planet II в разрешении 4K и с высоким динамическим диапазоном (HDR). Позднее фильм был выпущен на дисках 4K Blu-ray. Действительно ли съемки природы — один из драйверов контента сверхвысокой четкости (СВЧ)? Анастасия Казакова отметила, что природа — благодатный объект для съемок в формате СВЧ, а если к этой красоте добавить эмоции, которые вызывает рыбалка и охота, то контент становится уникальным и востребованным зрителем.

Татьяна Паламарчук считает, что съемки природы — не единственный драйвер контента сверхвысокой четкости. «Мы снимаем в 4К не только природу, но и архитектуру, скульптуру, интерьеры. Готовим новые интересные проекты в данном формате для других наших каналов», — сообщила она.

По мнению Павла Полянцева, всегда есть некий баланс между просто полумедитативной картинкой в Ultra HD и тематической программой. «Мы не можем позволить себе возить в дальние экспедиции супертехнику и тяжелое железо, поэтому пользуемся тем, что компактнее и удобнее, оставаясь в зоне HD», — объяснил он и добавил, что все равно наиболее важны работа команды и мастерство операторов, которые передают зрителям азарт рыбалки и охоты.

«Природа безупречна, — говорит Алексей Гусев, — мы снимаем ее много и с удовольствием, а вот в эфир даем дозированно, выбирая самое лучшее. Телеканал — это не онлайн-трансляция и не заметки фенолога. Основное содержание куда важнее красивых иллюстраций. Поэтому драйвером я бы съемки природы не назвал. Это, скорее, вспомогательный элемент, который действительно смотрится эффектнее других съемок именно в формате Ultra HD».