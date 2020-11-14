Подключаемые устройства: мировая динамика

В то время как традиционное ТВ сдает свои позиции, использование подключаемых устройств становится чрезвычайно важным. Размер аудитории каждого экрана растет, и пользователи смотрят видео на них все дольше и чаще.



В одном из своих последних отчетов исследовательское агентство Nielsen показывает, что аудитория подключаемых устройств способна поставить значительный объем зрительской аудитории для видео. Да, линейное ТВ по-прежнему практически вдвое опережает показатели по любому из экранов, достигая охвата в 88% (данные по США). Меж тем, видео на смартфонах смотрят уже 45% взрослых американцев, на подключаемых ТВ-приемниках (включая Smart TV, игровые консоли и прочие подключаемые ТВ-девайсы) — 44% аудитории, на компьютерах — 32%, и, наконец, на планшетах видео смотрят 19% американцев.



В свою очередь Pew Research заявляет, что две трети американцев владеют по меньшей мере двумя цифровыми девайсами, а 36% — тремя. Эти данные показывают, что совокупная видеоаудитория connected-девайсов потенциально может быть равной или даже превышать телевизионную.



Если говорить о подключаемых устройствах, то по темпам прироста аудитории в Америке лидируют планшеты. Число людей, использующих их для просмотра видео, по итогам первого квартала 2016 года выросло на 48% (в сравнении с аналогичным периодом 2015 года), достигнув отметки в 50 млн человек. Число видеопользователей смартфонов выросло "лишь" на 29%, меж тем, суммарное количество данной аудитории составило 110 млн. Что касается подключаемых телевизоров, то здесь рост год к году составил всего 5%, хотя показатель по пользователям достиг уровня в 106 млн. А вот аудитория ПК даже сократилась — на 10%, до 78 млн.



Для сравнения, телевизионная аудитория за отчетный период выросла на 1,5%.



Рост потребления SVOD и онлайн-видео в целом кажется все больше и больше занимает время потребителей. Телезрители продолжают удерживать лидерство в этом направлении (они смотрят традиционное ТВ в среднем 397 минут в день), но их позиции, согласно данным того же Nielsen, снижаются. С прошлого года он снизился на 2,5%, меж тем, объем видеопотребления на других девайсах вырос.

Так, для пользователей планшетов цифра выросла на 75%, до 35 минут в день.



Несмотря на то, что ПК теряют свою аудиторию, те, кто все же смотрят продолжают смотреть видео на компьютерах, стали делать это дольше. Если быть точнее, то 97 минут в день, что на 37% больше год к году.



На смартфонах видео смотрят 19 минут в день, что на 27% больше, чем годом ранее.



На подключаемых телевизорах эта цифра выросла всего на 4%, до 145 минут в день. И это на удивление мало, поскольку главной платформой для потребления таких популярных SVOD-сервисов как Netflix и Hulu являются именно Smart TV.



Но несмотря на показатель длительности просмотра, показатель проникновения SVOD в целом продолжает уверенно расти. Хотя, согласно отчету Nielsen, время, проведенное за потреблением услуг онлайн-кинотеатров, растет не так быстро, как проникновение сервисов. На текущий момент пользователи Connected TV тратят только треть своего времени за просмотром видео, что схоже с теми, кто смотрит традиционное телевидение.



Частота порсмотров видео на цифровых девайсах также растет, хотя не так сильно, как остальные метрики. Планшеты здесь вновь демонстрируют опережающие темпы роста. По итогам первого квартала 2016 года их стали использовать для просмотра видео 2,9 раза в неделю, что на 10% больше, чем годом ранее (2,6 раза в неделю). Частота задействования подключаемого телевизора выросла на 5%, до 3,5 раз в неделю, смартфонов — лишь на 1%, до 2,8 раз в неделю. А частота обращений к компьютерам для просмотра видео снизилась на 2, до 3,5 раз в неделю.



В целом, данные Nielsen показывают, насколько важна доставка и монетизация видео через множество экранов, причем для любого игрока. И несмотря на то, что продажи планшетов замедляются, на показателях видеопотребления это никак не сказывается.Планшеты продолжают оставаться важными платформами для просмотра видео и не должны сбрасываться со счетов.



Обычные (не подключаемые) телевизоры до сих пор доминируют на рынке видеоэкранов в плане охвата и вовлечения. Тем не менее, подключаемые девайсы могут поставить схожую по размеру аудиторию и существенно увеличить время вовлечения пользователей.