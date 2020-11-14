Какими бывают новые медиа эпохи перепостмодерна

Новые форматы, современные требования к видеоконтенту, а также законы, по которым живет индустрия телевещания сегодня, обсудили эксперты в области новых медиа на конференции New Media: Skills Up. Мероприятие прошло 13 марта под лозунгом «Прощай ТВ, привет Интернет».

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НОВЫЙ МИР

Управляющий директор компании 20th Century Fox Home Entertainment в России и СНГ Андрей Громковский рассказал, что считает ярким трендом четвертой промышленной революции так называемую «платформизацию», то есть создание сервиса. Он привел исследование, согласно которому в ближайшем будущем около 90% доходов пользователи будут тратить не на товары или услуги, а на подписку на них. То есть не покупать в магазине рыбу, курицу и холодильник для хранения продуктов, а быть подписанными на сервис доставки еды или, например, доставки одежды.

Другая интересная тенденция касается видеоконтента. «Производить контент сегодня может практически каждый, но для того, чтобы это делать эффективно, нужно быть не только производителем, но и сценаристом, продюсером и монтажером в одном лице. Поэтому эпоха новых меди предъявляет совершенно иные требования к производителям контента как к профессионалам», — уверен Андрей Громковский.

По мнению руководителя службы аналитики медиасервисов компании «Яндекс» Дмитрия Пашутина, раньше «королями видеоконтента» были офлайн-кинотеатры и телеканалы. «Именно эти две среды формировали знания пользователей о контенте», — подчеркнул Пашутин. Однако с появлением Интернета ситуация радикально изменилась: классические медиа и телевизор перестали оказывать столь сильное влияние на зрителя. «Сейчас мы находимся в очень интересной ситуации: как будут сосуществовать вместе традиционное линейное телевидение и онлайн-СМИ. Уверен, что будет происходить конвергенция, и часть ТВ-контента уйдет в Интернет», — считает Дмитрий Пашутин. Тем не менее, по его мнению, найти этот баланс будет очень сложно. Кроме того, проблемным остается и вопрос защиты авторских прав в цифровой среде. «Все попытки, которые были предприняты регулятором по борьбе с пиратством – неуспешны. Видимо, здесь требуется совершенно иной подход», — сказал представитель «Яндекса».

Креативный продюсер, редактор «ТВ-3» Анна Гудкова полагает, что новое молодое «поколение Z» (обычно под этим термином социологи подразумевают людей, родвишихся после 1996 года) не разделяет себя как зрителя и производителя контента. «Любой контент, который они смотрят или потребляют, должен активно взаимодействовать с тем, что они создают», — добавляет она. К примеру, после просмотра фильма пользователь может рассказать о своих впечатлениях о нем на собственном YouTube-канале.

«Телевизор — это устройство, которое пытается структурировать жизнь пользователя за него, и на протяжении последних десятков лет он успешно справлялся с этой задачей. Таким образом, один из главных конфликтов, с которым сейчас столкнулось традиционное телевидение — это отсутствие структурированного графика жизни абонентов», — продолжает Анна Гудкова. Тем не менее, определенное количество людей продолжает нуждаться во внешней организации своей жизни с помощью телевизора. Но основная масса потенциальных пользователей «утекает» от регламентированного просмотра и возвращается к нему только ради очень важных событий. При этом события должны быть подкреплены интернет-сервисами: голосованиями, приложениями и т.д. В противном случае зритель посмотрит интересное событие тогда, когда ему удобно и на чем удобно, не руководствуясь программной сеткой телеканала, считает Анна Гудкова.

МЕНЬШЕ ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ

Продюсер «ТВ-3» рассказала о новом формате — мини-телесериалах, которые, по ее словам, набирают все большую популярность во всем мире. «Мы ищем короткий контент (5-7 минут) в Интернете —как художественный, так и нет. Дальше его ждет дистрибуция на канале. Таким образом, веб-контент становится телевизионным». Анна Гудкова подчеркнула, что в конце каждого часа программирования BBC вставляет подобную короткую пятиминутную историю-сюжет. При этом веб-сериалы, когда они только появились, были восприняты телевизионным сообществом как дешевый аналог «больших и серьезных» сериалов, в которых меньше объектов, проще производство и короче хронометраж.

Основные отличия веб-сериалов, кроме их продолжительности, также кроятся в возрастных ограничениях по дистрибуции и продаже. «Возраст действующих лиц и актеров в таких сериалах не превышает 16-18 лет. Эти истории рассчитаны на подростков, сидящих с другой стороны экрана, которые узнают себя в героях мини-сериала», — отмечает Анна Гудкова. Также, по ее словам, веб-сериалы жестко ограничены жанрами: триллер, хоррор, детектив и комедия. Обычно веб-сериалы снимают молодые режиссеры и студенты за собственные средства, далее продают их телеканалам (до показа в Интернете). И только потом канал за счет показа как у себя, так и в интернет-среде, увеличивает аудиторию сериалов. «Именно поэтому фестивали веб-сериалов заслужили популярность как площадка для продажи контента», — уверена Анна Гудкова.

По ее мнению, поскольку аудитория телевидения стареет, то запуск подобного экспериментального контента позволяет вернуть часть зрителей обратно, либо усилить присутствие телевизионной аудитории внутри интернет-сервисов.

Такие мини-сериалы могут быть и интерактивными — об этом рассказал режиссер, сценарист, соавтор интерактивного веб-сериала «Все сложно» Антон Уткин. «Интерактивность этого сериала заключается в том, что именно зритель решает, по какому из двух предложенных вариантов будет развиваться сюжет», — объясняет он. По его мнению, для современной молодежи очень нужны ролевые модели поведения: на кого можно быть похожим, а на кого – нет. Также молодым людям нравится и то, что они могут влиять на жизнь главного героя. Среднее время телесмотрения проекта «Все сложно» составляет 19,5 минут.

«Современным молодежным проектам очень часто не хватает искренности, а целевая аудитория это сразу чувствует. Именно поэтому наш мини-сериал стал популярным», — резюмировала писатель, сценарист, драматург, автор веб- и ТВ-сериалов Наталья Мозилова.