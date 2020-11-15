Операторы и авторское вознаграждение. Что говорят в Беларуси

Помощник Председателя Белтелерадиокомпании Ольга Ткач, в течение последних 10 лет осуществляет курирование вопросов использования объектов интеллектуальной собственности. По просьбе редакции "Кабельщика Беларусь" Ольга Михайловна подготовила материал, отражающий официальную позицию Белтелерадиокомпании по вопросу уплаты операторами связи авторских вознаграждений.

Наряду с использованием законодательно установленного термина «обязательный общедоступный пакет телепрограмм» на практике часто употребляется понятие «социальный пакет». Это обусловлено тем, что, как и большинстве стран мира, в Республике Беларусь установлен перечень программ, беспрепятственный доступ к просмотру которых должен быть обеспечен безусловно для каждого жителя страны. Государство гарантирует возможность иметь доступ к пакету из девяти каналов, таким образом, реализуя конституционные права граждан на получение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды.

Исходя из принципов обязательности доведения и в определенной степени бесплатности для зрителя общедоступного пакета, очевидно, что основная организационно-правовая, техническая и финансовая нагрузка по обеспечению доступа к телепрограммам возложена на вещательные организации и операторов электросвязи.

Вещательные организации, формируя свои телепрограммы, несут бремя ответственности за содержание и наполнение передач лицензионным продуктом, покупка которого требует значительных финансовых затрат. В первую очередь, это спортивные мероприятия мирового значения, такие как Олимпиада, Чемпионаты мира по отдельным видам спорта, художественные фильмы, концертные программы. При этом телекомпании осуществляют выплату авторского вознаграждения за передачу произведений в эфир.

Операторы электросвязи обязаны осуществить передачу телепрограмм непосредственно зрителю, в связи с чем, также несут бремя организационно-правовой и финансовой нагрузки.

Следует отметить, что каждый из перечисленных субъектов располагает определенным набором инструментария. Так, вещательная организация потому и вещательная, что призвана обеспечить передачу в эфир (вещать) свои телепрограммы. Именно поэтому используемое право для вещательной организации – это передача в эфир, оно же и финансируется вещателем. Что касается операторов электросвязи, здесь основным инструментом являются провода и некоторые виды беспроводной передачи (интернет, мобильные системы и т.п.). И если следовать терминологии Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» можно говорить о том, что операторы электросвязи осуществляют передачу по кабелю и/или доведение до всеобщего сведения.

- Как вы относитесь к позиции операторов о том, что ответственность за очистку прав должны нести телеканалы, так как оператор является только "транспортом" для сигнала?

- Позиция операторов электросвязи в видении себя исключительно «транспортом» выглядит попыткой выдать желаемое за действительное.

Перечисленные права на передачу в эфир, по кабелю и доведение до всеобщего сведения не являются исчерпывающим перечнем прав, принадлежащих автору либо иному правообладателю, в отношении которых указанные лица могут требовать вознаграждение.

Почему-то не возникает сомнений, кто должен платить авторское вознаграждение в случае, когда происходит публичное выступление артиста на сцене или, скажем, тиражирование музыкального произведения звукозаписывающей организацией. Нет спора о том, кто является пользователем, следовательно, плательщиком, прав автора на публичное исполнение, на воспроизведение и распространение его произведений. И в отношении тех же национальных телеканалов бесспорным является выплата вознаграждения авторам за использование их произведений посредством передачи в эфир.

Давайте разберемся, кто является плательщиком в случае передачи произведений автора по кабелю. Во-первых, это тот, кому физически принадлежит кабель; во-вторых это тот, кто получает экономический эффект может и не напрямую в виде чистой прибыли, но более опосредованными имиджевыми дивидендами; в-третьих, это тот, в чьей юрисдикции находятся правовые и организационные вопросы обеспечения функционирования передачи по кабелю.

Очевидно, что пользователем произведений автора, передаваемых посредством передачи по кабелю может быть только оператор электросвязи.

Утверждение об очистке прав самими телеканалами представляется спорным еще и потому, что если следовать аналогии, то телеканалы должны «очищать» и другие способы использования, например, при доведении произведений автора для всеобщего сведения мобильными операторами, интернет-провайдерами и т.п.

Есть и еще один очень важный нюанс, о котором редко вспоминают при обсуждении данной темы – отсутствие со стороны операторов электросвязи ответа на вопросы – почему позиция операторов электросвязи так избирательна по отношению к телеканалам обязательного общедоступного пакета и почему при равных условиях аналогичные претензии не звучат в адрес телеканалов, не входящих в «социальный пакет».

- Почему не очищаются права на кабельное вещание?

- Судебная практика свидетельствует как раз об обратном. Авторы напрямую и опосредовано через организацию по коллективному управлению имущественными правами достаточно успешно отстаивают свои интересы в суде, доказывая необходимость осуществления выплаты авторского вознаграждения операторами электросвязи за передачу произведений по кабелю или любыми иными, установленными законодательством, способами.

Но и без понуждения в судебном порядке большинство операторов электросвязи сегодня имеют заключенные договоры и выплачивают авторское вознаграждение за передачу произведений в составе телепрограмм обязательного общедоступного пакета по кабелю.

- Как вы относитесь к коллизии с обязательным пакетом? Считаете ли вы справедливым тот факт, что оператор несет ответственность за контент, который он не вправе регулировать (то есть не транслировать каналы обязательного пакета?)

- Полагаю, коллизией в данном случае названо требование законодательства Республики Беларусь транслировать обязательный общедоступный пакет телепрограмм в полном и неизменном виде, так сказать «без купюр». Можно ли не соблюдать законодательство в части оплаты налогов, применения административной или уголовной ответственности и т.д…

Повторюсь, установление на государственном уровне требования о безусловной доступности для населения основных национальных телепрограмм является гарантией соблюдения конституционных прав граждан Республики Беларусь на получение информации о важнейших событиях, происходящих в стране и мире.

- Какой в принципе вы видите выход из сложившейся ситуации? Если конечно считаете, что из нее необходимо искать выход.

- Чтобы говорить о выходе из ситуации, полагаю, для начала следует определиться с тем, а есть ли вообще «ситуация»? На сегодняшний день можно наблюдать скорее преследование получения преференций со стороны некоторых заинтересованных сторон.

Конечно, некоторые несоответствия в терминологии, употребляемой в законодательстве, регулирующем сферы интеллектуальной собственности, и законодательстве так называемой технической сферы, присутствуют. Так, в частности, в Законе Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» используется понятие «кабельный вещатель», что, на мой взгляд, имеет несколько иное значение нежели термин «оператор электросвязи» в Законе Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

Присутствует и некоторая полемичность в определении взвешенного подхода к социальной функции обязательного общедоступного пакета телепрограмм – можно ли его финансово абстрагировать только для одного из участников правоотношений, будет ли это справедливым по отношению к другим.

Следует отметить, что последние два года ведется активная работа по изучению зарубежного опыта. Имеющаяся информация касательно стран ближнего зарубежья указывает на безусловность выплаты авторского вознаграждения (а очень часто и не только авторского, но и вознаграждения, причитающегося исполнителям, режиссерам и иным правообладателям) при использовании объектов авторского права каждым из предусмотренных законодательством соответствующей страны способов. Плательщиками такого вознаграждения являются и организации эфирного вещания, и организации кабельного вещания, и интернет-провайдеры, и мобильные операторы.