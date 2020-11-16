Как подключить и настроить телевизор

Казалось бы, что может быть проще подключения и настройки телевизора? Однако покупая новое устройство, многие пользователи начинают «гуглить» в поиске нужной информации, чтобы настроить все побыстрее. Мы собрали все в одном месте, максимально упростили и сделали пошаговую инструкцию. Из статьи вы узнаете, как настроить цифровое кабельное, спутниковое телевидение и Smart TV. Нюансы (например, пункты меню) могут отличаться в зависимости от марки и модели ТВ, но с ними несложно разобраться.

Подключение и настройка кабельного цифрового телевидения

Помимо собственно телевизора вам потребуются:

• Антенна с усилителем. Можно конечно взять и без усилителя, если качество сигнала хорошее. Однако, если планируете в будущем подключать два и более телевизора, то лучше брать с усилителем. Если расстояние от передающей станции не более 50 км, то возьмите недорогую антенну с усилителем Locus Меридиан 07AF Turbo.

• Тюнер (приставка). Тюнер или ресивер улучшает качество изображения, выводимого на экран. Большинство современных телевизоров имеет встроенный тюнер, но старые кинескопные модели могут не работать с цифровым ТВ. В среднем нормальный тюнер (приставку) можно приобрести за 1000-1500 рублей.

• Кабель. Потребуется коаксиальный кабель от антенны до тюнера и кабель с HDMI-разъемом для подключения тюнера к телевизору.

Шаг 1: подключение антенны и тюнера:

• Направляем антенну на телевизионную башню. В сети есть карта цифрового телевидения России, откуда можно узнать ближайшее расположение телевышки.

• Присоединяем антенну к тюнеру. Просто вставляем штекер в соответствующий разъем, как показано на картинке.

• Присоединяем тюнер к телевизору. Подключаем кабель к разъему HDMI на ТВ.

Если вам потребуется подключить к одной антенне сразу два или больше телевизоров, тогда из предыдущей статьи узнайте, как это сделать.

Шаг 2: автоматическая настройка каналов:

• После включения телевизора, на экране появится надпись «каналы не настроены». Для настройки нажимаем на пульте ДУ кнопку «Menu».

• В разделе «техническая конфигурация» перейдите к пункту «настройка каналов».

• В разделе «настройка каналов» выберите пункт «автонастройка».

Автоматическая настройка каналов будет длиться минуты 2 — 3. Однако велика вероятность появления каналов двойников, да еще и с плохим качеством передачи картинок. Такие каналы сразу же нужно удалять вручную.

Ручная же настройка позволяет найти каналы с хорошим сигналом, однако она занимает гораздо больше времени. Если вы все же решились на ручную настройку, тогда для вас шаг 3.

Шаг 3: ручная настройка:

• В том же разделе «техническая конфигурация» выбираем пункт «настройка каналов».

• В пункте «настройка каналов» выбираем «ручную настройку» или «ручной поиск» (зависит от модели телевизора).

• Запускайте поиск клавишами громкости, каждый найденный канал придется отдельно сохранять.

Подключение и настройка спутникового ТВ

Для спутникового ТВ потребуются те же комплектующие, что и для кабельного, но антенна естественно нужна спутниковая. Обратите внимание, что некоторые производители продают устройство, с которым в комплекте сразу идут ресивер и конвертер. Например, такие можно купить у Триколор, НТВ плюс, МТС и других.

Шаг 1: наведение на нужный спутник:

Во время монтажа спутниковой антенны на балконе многоэтажки или крыше частного дома, важно расположить прибор так, чтобы он был направлен на соответствующий спутник. Вот список спутников, которые имеют русские каналы и дают неплохой сигнал на территории России:

• Hot Bird – 130 в.д (восточной долготы).

• Express AMU1 – 360 в.д. для Триколор ТВ и НТВ+.

• Express AM6 – 530 в.д.

• Yamal 402 – 54,90 в.д.

• Express AT1 – 560 в.д. для Триколор Сибирь и НТВ+Восток.

• ABS 2 – 750 в.д. для МТС ТВ.

• Horizons 2 и Intelsat 15 – 850 в.д. для Континент ТВ и Телекарта.

Кроме этих есть еще достаточно спутников, у которых есть как платные, так и бесплатные каналы.

Шаг 2: подсоединение кабелей

Как и в случае кабельного телевидения, антенный кабель нужно подключить к ресиверу, а его в свою очередь присоединить к телевизору. Подробно этот процесс расписывать не будем, так как он схож с подключением кабельного ТВ (см. шаг 1 кабельного цифрового ТВ).

Шаг 3: настройка каналов:

• Автоматическая настройка. На пульте ДУ нажимаем «Menu» и в разделе «Каналы» выбираем «Автопоиск». В этом разделе выбираете своего провайдера и ищите каналы. Обратите внимание, что в отличие от цифрового ТВ, спутниковый автопоиск найдет и сохранит вам пару сотен разных каналов, причем большая половина будет на иностранном языке. После окончания автопоиска придется много ненужных отсеивать.

• Ручная настройка. В разделе «Каналы» выбираете «Ручная настройка». Здесь выбирайте только те каналы, которые реально хоть иногда будете смотреть. Большой популярностью пользуются каналы о природе, о путешествиях и спортивные. Они в большинстве своем бесплатные.

Настройка Smart TV

Устройства с функцией Smart TV позволяют не только просматривать телеканалы, но и серфить в сети и даже разговаривать по Skype (при наличии камеры и микрофона). Для нормальной работы необходимо подключить плазму к интернету. Сделать это можно двумя способами.

Способ 1: подключение через кабель:

• Подключаем LAN-кабель от модема к ТВ в соответствующий порт (который указан на картинке).

• Проверяем наличие интернета в модеме или маршрутизаторе.

Способ 2: подключение через Wi-Fi:

• Включаем роутер и с помощью смартфона убеждаемся в наличие интернета.

• Подключаем адаптер Wi-Fi к телевизору (покупается отдельно) через USB-порт. В некоторых моделях есть Wi-Fi, поэтому адаптер не потребуется.

• На пульте ДУ нажимаем уже известную нам кнопку «Menu» (на некоторых устройствах это может быть кнопка «Home» или «HAB») и переходим в раздел «Сеть».

• Выбираем «Настройка сети» и нажимаем «Пуск» — пойдет автоматический поиск сетей.

• Выбираем из списка свою сеть и подключаемся.

После подключения нам необходимо настроить наш Smart TV на работу. В разных моделях настройка может несколько отличаться, но принцип везде один и тот же.

Рассмотрим на примере телевизоров LG:

• После подключения интернета необходимо зайти в настройки устройства через кнопку «Menu».

• В верхнем правом углу будет расположена форма входа в аккаунт и регистрация. Выбираем регистрацию.

• Затем нам необходимо будет ввести свою электронную почту и придумать пароль для входа.

• С помощью компьютера или смартфона подтверждаем регистрацию на почте.

• Заходим в аккаунт используя почту и пароль.

После настройки ищем подходящие бесплатные или платные каналы, смотрим видео на ютуб или других видеохостингах. В LG Content Store можно скачать нужные вам приложения.