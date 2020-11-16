Как телеканалам войти в сети Европы с нуля

Российским телеканалам огромной родной страны маловато будет. Им Европы подавай. Совсем хорошо, если Кавказы и Азии впридачу. Много что движет телеканалами, которые хотят ретранслироваться в сетях операторов связи в странах ЕС – это и низкий АРПУ и недоотчетность дома, это и безбрежные перспективы там, снаружи.

Крупным новостникам, таким как RT, "Россия 24", РБК или RTVi (хотя последний и производится в Великобритании, но вещает на русскоязычную аудиторию) или даже Первому каналу важен охват. Чем больше аудитория в сетях, тем лучше. Дистрибуция большинства таких каналов за рубежом платная, и коммерческая составляющая для них достаточно важна (за исключением телеканала RT). Но основная их задача – продвижение идеологически окрашенного русскоязычного контента.

Каналам чисто развлекательным, к примеру, ТНТ или СТС, или нишевым типа World Fashion по сердцу модель коммерческая – платная дистрибуция и реклама. А кроме того, новые страны очень приятно показывать в отчетах по охвату акционерам канала. Да и премия департаменту международной дистрибуции не помешает. Затраты на производство и доставку сигнала, конечно, очень большие, но эти каналы могут себе это позволить.

Однако есть на рынке телеканалы с небезынтересным и вполне качественным контентом, которые пока только разрабатывают стратегии вхождения в сети за границей. Для них самое главное – деньги. Они хотят заработать на своем контенте, причем без лишних затрат на освоение новых территорий. В идеале – еще и без авторских отчислений за использование музыки, без "очистки" прав на программы, перевода и адаптации программ на языки стран вещания, без регистрации юридического лица и связанных с этим расходов. И еще желательно было бы не поднимать на спутник сигнал – это может стоить до €40 тыс. в месяц.

Ну и, конечно, лицензия. К примеру, в Польше лицензия на спутниковое вещание стоит 10 тыс. злотых (168 000 рублей). Если получить лицензию в одной из стран ЕС, то она будет действовать на все страны, входящие в Европейский Союз.

Я взяла для примера Польшу, поскольку тут живу и хорошо ее знаю.

Доступная статистика рынка польских операторов связи показывает, что здесь есть порядка 1500 "живых" кабельных и IP-операторов. Здесь большинство юрлиц принадлежат крупным сетям, то есть, к примеру, есть крупный оператор Vectra, и у них полно региональных представительств, которые называются "бюро обслуживания клиента". Они есть во всех городах и селах Польши.

Рассмотрим несколько вариантов сотрудничества с польскими операторами связи.

Способ 1

Найти на местном рынке дистрибутора или официального представителя. По этой схеме работает, к примеру, "Первый ТВЧ", "Ред Медиа", "Клуб 100" и другие компании.

Плюсы:

• дистрибуторы – это достаточно сильные компании с прекрасным знанием телекоммуникационного рынка своей страны и уверенной позицией на рынке;

• партнерские отношения;

• единые коммерческие цели;

• собственные сети и налаженные связи;

• не надо открывать собственного представительства и искать исполнителей;

• не нужно очищать права на контент, если он 100% собственного производства;

• не нужно делать перевод программ на язык страны, если в этом нет специальной потребности целевой аудитории.

Минусы:

• дистрибутора найти не проблема, но заинтересовать его в своем канале бывает трудно;

• у многих дистрибуторов есть правило: "если есть в пакетах канал с похожей тематикой, не берем второй", так что попробуй угадай;

• договор сотрудничества может быть невыгоден финансово – за посредничество нужно платить процент с каждого договора с оператором связи;

• часто дистрибуторы требуют маркетинговую поддержку и рекламу за счет канала, но здесь как договоришься.

Скажу по секрету, что в Польше сейчас дефицит каналов, вещающих в HD и 4K. Их дистрибуторы буквально отрывают с руками и ногами.

Это все не отменяет затрат на лицензию и отчисления по авторским правам, если это нужно каналу для легализации деятельности (в этой статье я не затрагиваю все юридические и финансовые аспекты).

Способ 2

Открыть собственное представительство.

Для начала стоит понять, нужна ли лицензия на вещание, в принципе.

В принципе она не нужна в случаях:

1. Если распространение телевизионных программ ведется исключительно в системах ИКТ (интернет, ОТТ), за исключением случаев, когда программа должна распространяться наземно, по спутниковым или кабельным сетям;

2. Если распространение программы ведется только в пределах одного здания. Пример – внутренняя телевизионная служба;

3. Если программа распространяется в системе, в которой передающие и принимающие устройства принадлежат одному и тому же лицу, управляющему бизнесом. Пример – промышленное телевидение для информирования сотрудников до 250 человек.

Если в вашем случае подходит пункт 1. Распространение через интернет? Нет проблем – нужно только договориться с оператором и заплатить пошлину в размере от 50 (примерно 836 руб.) до 400 злотых (примерно 6700 руб.).

Если же нужна лицензия на спутниковое или кабельное вещание (наземное эфирное мы вообще не берем во внимание), то нужно обращаться за лицензией в национальный совет по телерадиовещанию (Krajowa Rada Radiofonii i telewizji, KRRT).

Стоимость:

спутниковое вещание – 10 000 злотых (168 000 рублей);

кабельное вещание – 2000 злотых.

Лицензии выдаются максимум на 10 лет.

Зарегистрировать юрлицо и открыть офис совсем несложно. В каждом городе есть масса агентств, которые помогут это сделать. Для справки: аренда небольшого бюро в городе с населением примерно 700 000 жителей стоит около 3000 злотых (52 000 рублей). Средняя зарплата – те же 3000 злотых. Плюс налоги, которые зависят от прибыли, и отчисления на медицинскую страховку сотрудников.

Осталось только уговорить принцессу, то есть операторов связи, заключить договор на ретрансляцию канала.

Способ 3, нестандартный, но не упомянуть о нем мы не можем

Купить собственную кабельную сеть и ретранслировать в ней собственный канал. Раскрутить его среди абонентов так, чтобы они спрашивали его наличие в других сетях. Создать потребность других участников рынка именно в уникальном контенте канала. Ну и "брать тепленькими", то есть заключать договоры с другими операторами на ретрансляцию собственного канала.

Продажа самой компании ничем особо не отличается от продажи и покупки любого другого бизнеса. Важно помнить только несколько специфических моментов:

• Продается сама фирма с материальными ценностями, но абонентские договоры такими не являются – это нематериальная ценность компании. Покупатель не становится участником подписанных договоров. Продажа договоров с абонентами означает только право покупателя "взять на себя" эти контракты, но клиенты сети должны согласиться на этот перевод. В случае продажи сети с абонентским ресурсом необходимо "переписать" контракты на нового владельца или добиться согласия абонента на смену оператора (обычно опять-таки подписать новый договор). Это долгосрочный процесс и его результат неясен. Как правило, определенный процент подписчиков уходит.

• Покупка сети подразумевает и переход рабочих мест к покупателю, поэтому в результате покупатель принимает сотрудников.

• Если некоторые активы не должны быть предметом продажи (например, недвижимость), то надо их исключить их из активов компании и включить аренду.

Можно избежать этих минусов, если покупать не компанию, а контрольный пакет акций. В этом случае переподписывать договоры с абонентами не нужно. Все нюансы продажи и покупки сети нужно обговорить с юристами, которые будут вести ваше дело.

Покупка кабельной сети – дело хлопотное и рискованное. Как и в России, тут надо провести полный аудит компании и отношений с партнерами, чтобы не купить "кота в мешке".

Основные критерии оценки:

• Доход компании;

• Количество подписчиков и зона покрытия сети;

• Эксклюзивность и конкурентоспособность сети;

• Емкость инфраструктуры.

На цену сети влияет все:

• Соблюдение просроченных обязательств по бухгалтерской отчетности. Соблюдение закона о защите персональных данных. Обеспечение прав на недвижимость, земельные и ипотечные обязательства.

• Обязанности по просроченным обязательствам в сфере налогообложения и социального обеспечения и т. д.

• Договоры услуг – регулирование отношений с контрагентами.

И еще масса нюансов.

Ну и, конечно, цена:

• Сеть на 800-1000 абонентов будет стоить примерно 800 злотых (13 000 руб.) за абонента,

• до 10 000 абонентов – примерно 2500 злотых (41 000 руб.) за абонента,

• до 80 000 абонентов – примерно 5000 злотых (83 000 руб.) за абонента.

Цены приблизительные, так как все зависит от полного аудита компании. Аудит стоит от 15 000 до 20 000 злотых (250 000 – 330 000 руб.)

Все финансовые условия продаж обязательно должны быть вписаны в реестр SIS (Schengen Information System) – шенгенская информационная система, база данных о физических и юридических лицах.

Еще немного о ценообразовании договоров оператор – абонент.

В среднем пакет "интернет + ТВ" (больше 100 каналов) с возможностью расторжения договора для абонента стоит 120 злотых (2000 руб.) в месяц.

Такой же пакет, но при условии, что договор заключается сроком на 2 года без возможности расторжения, стоит 100 злотых (1500 руб.). Если через 2 года абонент письменно не уведомит оператора, что хочет расторгнуть договор, то он пролонгируется автоматически. И, будьте добры, платите еще 2 года.

И это только начало для отважных.

Тем не менее, многие каналы уже "прорубают" окно в Европу.