Как установить антенну на даче

Дачный участок или просто домик в деревне — замечательные места для семейного отдыха. Но без телевидения не обойтись. Мы расскажем, как лучше установить антенну для цифрового вещания.

С наступлением дачного сезона у многих владельцев загородных участков и дачных домиков возникла необходимость замены старой эфирной аналоговой антенны на эфирную цифровую. CHIP расскажет, каких лучше установить такую антенну, чтобы обеспечить стабильный прием каналов и качественную картинку.

Особенности установки антенны цифрового телевидения

Что принципиально при монтаже антенны? Прежде всего, надежно ее закрепить и выбрать правильное направление. Тут стоит придерживаться нескольких важных рекомендаций:

Чем выше — тем лучше. Вы можете расположить антенну на крыше или фронтоне своего дома — для этого понадобится специальный крепеж. Другой вариант — специальная мачта на тот случай, если на участке нет высоких строений.

Фиксируйте надежно. Антенна не должна болтаться даже под сильными порывами ветра. Учитывайте, что обычно она имеет консольное крепление, поэтому затягивайте крепеж как следует.

Выбирайте направление. В первую очередь, посмотрите, куда «смотрят» антенны у соседей. Не факт, что направление в сторону ближайшей вышки будет идеально: помимо прямого сигнала, можно принимать и отраженный. Подробнее об ориентации — чуть ниже.

Также стоит заранее позаботиться о кабеле достаточной длины для подводки к телевизору, а также запастись крепежом его к стойке, например, пластиковыми стяжками.

При необходимости, если вы купили готовый комплект антенны с кабелем, можно использовать удлинитель. Для герметизации соединений наверняка пригодится изолента.

Для антенных мачт также можно приобрести специальные телескопические комплекты с металлическими трубками, которые позволят быстро монтировать конструкции на определенной высоте.

Кстати, в качестве держателя можно использовать пластиковые водопроводные трубы небольшого диаметра и хомуты к ним. Таким образом можно даже смонтировать телескопическую штангу, если использовать трубы разного диаметра. Такая труба не электропроводна и не подвержена разрушению погодными средами.

Выбор направления антенны

Цифровой сигнал, распространяемый на определенных частотах в каждом регионе России (его частоту и расположение вышки вы можете узнать на официальном сайте) имеет достаточно узкие зоны уверенного приема. Поэтому для его стабильного приема придется потратить время на поиск нужного угла поворота антенны и места размещения по высоте. Очень важно, чтобы непосредственно перед антенной не находились никакие предметы. Если зону трансляции перекрывает впереди стоящий дом, то возможно придется направлять антенну на какую-то стену другого сооружения, которая может отражать передаваемый вышкой сигнал. Лучше всего выбирать направление опытным путем вместе с помощником. Один вращает антенну, другой в это время смотрит на качество изображения.

Стоит помнить, что для лучшего приема сигнала оптимальной считается антенна, рассчитанная именно для той длины волны, которая транслируется в вашем регионе. Например, в центре Москвы, Сергиев-Пасаде и Дмитрове цифровое телевидение транслируется на частотах 546/498 МГц, а в Клину — на 602/770 МГц.

Универсальные антенные конструкции для комнат, которые обычно продаются в гипермаркетах, зачастую принимают сигнал хуже (даже с усилителем), чем самодельная, выполненная под конкретный излучатель (даже без усилителя). Как сделать такую антенну самому, вы можете прочитать в нашем практикуме.

Использование комнатной антенны

Для приема цифрового телевидения можно использовать и комнатную антенну, в том числе и с усилителем. Главное — выбрать правильное расположение и направление антенны, а для этого придется немного по-эксперементировать. При этом, стоит помнить, что пластиковые окна имеют металлический каркас, поэтому антенну нужно обязательно поднять выше уровня оконного профиля.

Если в комнате вам так и не удалось найти стабильный сигнал, значит стоит попробовать разместить антенну на чердаке и уже там выбирать угол поворота антенны. Радиосигнал плохо проходит через металлическую кровлю, и если у вс именно она, то единственный шанс поймать сигнал — окно чердака.

Комнатная антенна не предназначена для наружной установки, особенно с усилением. Но если все входы кабелей в ней хорошенько загерметизировать, то можно попробовать и ее вынести за окно. Правда солнце и другие погодные условия могут быстро привести пластик в негодность.

Для размещения на фасаде дома лучше все-таки использовать профессиональные конструкции наружного применения.

Если вы не уверены, что антенна будет уверенно ловить сигнал, попробуйте смотреть ТВ-программы через приложение на смартфоне. Вот здесь мы рассказывали, как это сделать.