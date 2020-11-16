Какой антенный кабель нужен для цифрового ТВ

Качество цифрового телевещания напрямую зависит от используемого кабеля. Порой из-за кабеля с высоким уровнем затухания сигнала человек не может нормально смотреть любимые телепередачи. В магазинах представлены десятки моделей кабелей разного сечения, качества диэлектрика, состава проводника и экранирующего слоя. Как выбрать антенный кабель для цифрового телевидения, чтобы все работало как часы? Обсудим лучшие марки телевизионных кабелей. Если вам не интересна теория, а нужно быстро выбрать кабель, жмите сюда.

На что стоит обратить внимание при выборе цифрового кабеля?

Обратите внимание на критерии, которые определяют, какой кабель нужен для цифрового телевидения:

• Сечение проводника. Чем больше сечение проводника, тем лучше передается сигнал на большие расстояния. Если расстояние до антенны больше 30 метров (если она расположена на крыше многоквартирного дома), то стоит брать кабель с сечением проводника 1 мм2. Для меньших расстояний подойдет сечение от 0,5 до 0,9 мм2.

• Материал проводника. Для цифрового телевидения можно брать как медный проводник, так и омедненную сталь.

• Величина затухания сигнала. Чем меньше данная величина, тем более качественный сигнал будет передаваться на телевизор. Величину затухания сигнала не всегда указывают в характеристиках товара (точнее очень редко), поэтому ее стоит уточнять у продавца. Отметим, что показатель указывается в дБ на каждые 100 м.

• Коэффициент усиления сигнала. Этот параметр зависит от качества экрана, изготовленного в конкретном кабеле. Чем выше показатель, тем лучше будет передаваться сигнал. В среднем коэффициент усиления для большинства марок составляет 60 — 80 дБ, для более дорогих и качественных 90 дБ.

• Волновое сопротивление. Волновое сопротивление коаксиального телевизионного кабеля должно составлять 75 Ом. Иногда продавцы советуют к приобретению кабели типа RG-58A или RG-58C. Однако для подключения цифрового телевидения они не подойдут, так как имеют волновое сопротивление 50 Ом и предназначены преимущественно для прокладки локальных компьютерных сетей.

Выбираем кабель для своих нужд

Рассмотрим каждый популярный телевизионный кабель для цифрового телевидения. Какой лучше будет для ваших нужд, определять вам.

RG-6U

Это оптимальный кабель в соотношении цена/качество. Он имеет стальной проводник сечением от 0,724 мм2 до 0,816 мм2 (зависит от производителя), покрытый медью. Наружная изоляция выполнена из ПВХ, а внутренний диэлектрик из полиуретана толщиной до 4,7 мм. Общий диаметр кабеля составляет в среднем 6,6 — 6,8 мм.

Отметим, что кабель RG-6U обладает неплохой гибкостью, поэтому им удобно выполнять угловые повороты. Также он имеет относительно низкую степень затухания сигнала в районе 9,2 дБ на 100 м кабеля — это лучше, чем у младшего предшественника RG-59, хотя цена на них приблизительно одинаковая.

Единственным минусом является невысокая плотность наружной изоляции из ПВХ, которая довольно быстро портится под действием факторов внешней среды. Именно поэтому кабель лучше использовать для прокладки внутри дома.

Средняя стоимость: 9 – 20 рублей за 1 м.

РК-75

Это российский аналог кабелю RG-6U. Он имеет огромное количество разновидностей по сечению проводника, оплетки и изоляции. Сечение жилы лежит в диапазоне от 0,75 мм2 до 1,63 мм2. Для присоединения телевизора к антенне на расстоянии до 30 м вполне подойдет кабель с сечением 0,75 – 0,9 мм2. Более толстый кабель стоит брать только для спутникового телевидения.

Наружная изоляция изготавливается из поливинилхлорида, а оплетка из медной луженой проволоки. Отметим, что все типы РК-75 способны выдерживать температурный режим от -60°С до +60°С, и отлично справляются с влиянием влаги и ультрафиолета, поэтому его можно использовать для наружного монтажа. Величина изгибов должна быть не менее 30 мм — этого вполне достаточно для прохода большинства углов.

Средняя стоимость: 13 – 30 рублей за 1 м.

SAT-50

Творение итальянской компании Cavel отлично передает высокочастотные видео и аудио сигналы. Сечение медной жилы проводника составляет 1 мм2, что позволяет использовать кабель как для цифрового, так и для спутникового телевидения. Провод имеет экран в виде 64 алюминиевых нитей сечением 0,12 мм2 и двойного слоя фольги. Экран отлично блокирует помехи и улучшает передачу сигнала.

Коэффициент улучшения сигнала здесь составляет 60 дБ, а общая толщина провода 6,6 мм. Наружная изоляция отлично выдерживает УФ-лучи и осадки, поэтому можно монтировать кабель и за окном. Производитель заявляет, что срок службы кабеля 15 лет, однако по факту все зависит от условий эксплуатации.

Средняя стоимость: 30 – 50 рублей за 1 м.

SAT-703

Это старший брат SAT-50 и предназначен для прокладки на большие расстояния (от 50 м). Он имеет увеличенное сечение медной жилы в 1,13 мм2 и качественную систему экранирования, состоящую из медной луженой проволоки и двойным слоем фольги. Коэффициент усиления сигнала составляет 80 дБ, что позволяет практически не терять качество сигнала даже при больших участках кабеля между антенной и ресивером. Им можно подключать несколько телевизоров к одной антенне через разветвитель.

Благодаря вспененному диэлектрику кабель имеет малое затухание. Его вес составляет 3,95 кг на 100 м — примерно на 0,5 кг больше, чем у SAT-50. Величина изгибов SAT-703 должна составлять не менее 43 мм. В большинстве своем он предназначен для прокладки в экстремальных условиях за окном. В помещении его укладывать нецелесообразно из соображений экономии.

Средняя стоимость: 35 – 60 рублей за 1м.

DG-113

Кабель изготавливается компанией Cavel и предназначен для подключения, цифрового, кабельного и спутникового телевидения. Считается лучшим по передачи сигнала, так как коэффициент усиления здесь 90 дБ благодаря улучшенной конструкции экрана из луженой меди и двойной фольги. Диаметр медной жилы здесь такой же, как и у SAT-703 – 1,13 мм2. Отметим, что вспененный диэлектрик сверху покрыт тонким углеводородный слоем (PIB), который улучшает влагозащитные свойства. Наружная же изоляция стойка к воздействию ультрафиолета и не трескается с течением времени.

Общая толщина кабеля составляет 6,6 мм, поэтому подходит для стандартных 6-миллиметровых F-разъемов. Производитель заявляется о сроке службы изделия минимум 15 лет. Кабель DG-113, как и SAT-703, лучше использовать для наружной прокладки, а для внутренней использовать другой подешевле. Прокладка такого провода на большие расстояния выльется в немалую сумму, поэтому если хотите сэкономить, то лучше обратить внимание на более дешевые аналоги.

Средняя стоимость: 55 – 70 рублей за 1 м.

Конструкция коаксиального кабеля

Хотя коаксиальный кабель может отличаться от по материалу проводника и качеству изоляции, все типы имеют приблизительно одну конструкцию:

1. Изоляция из ПВХ. Она устойчива к воздействию ультрафиолета и защищает экранирующий слой и проводник от механических воздействий. Может быть черного или белого цвета. Раньше кабель черного цвета предназначался для укладки за окном, а белый внутри дома. Однако сейчас производители ушли от такой маркировки и теперь изоляция практически каждого кабеля любого цвета может выдерживать факторы внешней среды.

2. Экран из оплетки. Оплетка может изготавливаться из алюминиевых или медных проводков. Толщина каждого проводка обычно не превышает 0,12 – 0,16 мм2.

3. Экран из фольги. Наряду с оплеткой защищает проходящий внутри провода сигнал от наружных помех. Бывает одинарной или двойной.

4. Полиуретановый диэлектрик.

5. Проводник. Проводник может быть изготовлен из чистой меди или омедненной стали. Первый дороже и обычно применяется для спутникового ТВ (хотя и для других тоже подходит), а второй дешевле, и его можно использовать для цифрового и эфирного телевещания.

Итоги: какой кабель для цифрового телевидения купить?

• Для прокладки исключительно внутри помещения (если антенна стоит на балконе) подойдет RG-6U или РК-75. Ими же можно свободно подключить антенну к двум и более телевизорам.

• Для прокладки внутри и снаружи на расстоянии не более 20 м до антенны можно взять РК-75.

• Если в будущем планируете поменять цифровое на спутниковое ТВ, то сразу монтируйте SAT-50 — у него медная жила, и при подъеме кабеля до 30 м его хватит за глаза.

• Если расстояние от телевизора до антенны около 50 — 100 м и вы не хотите потерь качества сигнала, то лучше берите SAT-703 или DG-113.