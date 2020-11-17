Как подключить Смарт ТВ на телевизоре Samsung

Телевизоры Samsung привлекают хорошим оснащением и приемлемым соотношением цена/качество. Большинство моделей имеют функцию Smart TV, которую вы можете настроить самостоятельно с помощью нашей пошаговой инструкции.

Некоторые спрашивают, как установить смарт тв на телевизоре самсунг. Дело в том, что ничего устанавливать не надо, все уже установлено и готово к работе. Функция Smart TV в телевизорах Samsung — это специальная операционная система Tizen с удобной графической оболочкой. Она расширяет его возможности и позволяет не только смотреть кабельное и эфирное телевидение, но и с помощью подключения к Интернету воспользоваться доступом к потоковым онлайн-ресурсам с современными и архивными фильмами и сериалами. Кроме того, с помощью встроенного браузера вы можете заходить на различные сайты и также смотреть размещенные в сети новинки зарубежных сериалов абсолютно бесплатно, правда, с демонстрацией рекламы.

Как это ни странно, но телевизоры Samsung с Smart TV могут быть оснащены беспроводным модулем Wi-Fi или лишены его, а подключение к Интернету в последних выполняется через LAN-порт, т.е. по сетевому кабелю. Это менее удобно, чем в аппаратах с беспроводным соединением, но зато позволяет сэкономить при покупке приличную сумму. Как сделать из проводного телевизора беспроводной мы расскажем чуть позже, а пока предлагаем сконцентрировать внимание на настройке Smart TV на телевизорах со встроенным модулем Wi-Fi. Итак, как на телевизоре самсунг настроить смарт тв?

Настройка беспроводного подключения к Интернету

Как пользоваться смарт тв на телевизоре самсунг? Сразу отметим, что функция Smart TV — это не только использование Интернета для доступа к различным онлайн-ресурсам. По сути, ваш «умный» телевизор имеет продвинутую операционную систему, которая позволяет просматривать фото и видео с внешних (подключенных к портам USB и роутеру) носителей, типа флешек и внешних HDD и SSD дисков, осуществлять запись телепрограмм (в том числе по расписанию) на подключенные к USB-порту носители, и даже играть в различные игры. Все это не требует подключения к Интернету.

Тем не менее, большинство функций связано именно с Сетью и, т.к. ваш новый телевизор теперь «умный», при первом подключении в домашних условиях он самостоятельно просканирует диапазон Wi-Fi и предложит подключиться к найденным точкам. Вам нужно будет лишь выбрать именно вашу домашнюю беспроводную сеть. При подключении к ней появится запрос ключа сети (пароля к домашней беспроводной сети). Он обязательно должен быть, чтобы защитить вашу сеть от доступа посторонних.

Вводить такой ключ, особенно если он достаточно длинный и сложный, не очень удобно, т.к. придется использовать клавиши пульта к телевизору и экранную клавиатуру телевизора. Никаких других параметров и DNS вводить не придется — все уже должно быть настроено в вашем домашнем роутере.

После подключения к Интернету телевизор автоматические проверит обновления прошивки для вашей модели и, если она есть на сервере производителя, предложит ее скачать и установить. Здесь стоит согласиться и дождаться окончания установки.

Но это не единственная операция авторизации в функции Smart TV на телевизорах Samsung. Для доступа к магазину приложений этого производителя вам потребуется зарегистрировать личную учетную запись на онлайн-ресурсе Samsung. Перейдите в раздел создания учетной записи и введите свой почтовый адрес (e-mail) и подходящий вам пароль. После регистрации учетной записи Samsung вы сможете зайти в магазин приложений, запускать уже установленные и добавлять новые.

Найти его достаточно просто — нажатие на пульте ДУ цветной кнопки Smart Hub вызовет на экране соответствующее меню, где вы кнопками вправо-влево сможете перейти к разделу APPS. Здесь же можно воспользоваться встроенным приложением Youtube, которое также позволяет просматривать бесплатно фильмы в высоком качестве.

Отметим, что большинство предустановленных на телевизор приложений — это доступ в различные онлайн-кинотеатры, где требуется абонентская плата. Но есть и приложения для просмотра эфирных каналов в высоком качестве абсолютно бесплатно. Конечно, смарт тв позволяет смотреть и эфирные каналы со спутникового ресивера, где для регистрации требуется специальная карта. Но это вариант опять же требует абонентской платы. Ниже мы расскажем, как подключить смарт тв на телевизоре samsung через Ethernet кабель.

Подключение к Интернету по кабелю

Даже если ваш телевизор оснащен Wi-Fi модулем, более высокую скорость передачи данных обеспечивает подключение через Ethernet порт по проводам. И именно его следует использовать, сели у вас есть возможность подвести такой кабель к телевизору. С проводным подключением вы получите возможность просматривать медиа-контент в супер-высоком качестве (4K) без каких-либо задержек не только с онлайн-ресурсов, но и с носителей, подключенных к домашнему роутеру в качестве сетевого диска. А это означает, что вы можете просматривать записанные в отпуске видеоролики в 4K или использовать все возможности торрент-ресурсов.

Кабельное подключение к домашней сети несколько проще, чем по Wi-Fi, т.к. не требует авторизации в беспроводной сети. Ведь никто посторонний по кабелю к вам не подключится, а защиту от внешнего вторжения осуществляет сам роутер. Но и здесь нужно быть внимательным, при настройке доступа к подключенным к роутеру дискам. В следующем шаге мы покажем, как настроить телевизор самсунг смарт тв без проводов.

Как сделать проводной телевизор Samsung беспроводным

Телевизоры Samsung с функцией Smart TV частенько не оснащаются встроенным модулем Wi-Fi, что делает их дешевле. Но пользователь может самостоятельно докупить внешний фирменный адаптер USB и расширить возможности своего ТВ-устройства. Конечно, к Интернету можно подключаться и через LAN-порт, если телевизор предназначен для кухни, тянуть к нему кабель из дальнего угла соседней комнаты, где установлен Wi-Fi роутер, не очень удобно.

Проблема заключается в том, что стоит фирменный Wi-Fi адаптер достаточно дорого, что сводит на нет всю экономию от покупки. Но пользователи в Сети нашли выход и подобрали совместимый с телевизорами Samsung адаптер, который при подключении к телевизору определяется как полноценный внешний Wi-Fi.

Называется такой адаптер Edimax EW7722 UnD. Его настройка ничем не отличается от «родного» USB-адаптера, да и в скорости он ему не уступает. Но, нужно помнить, что такой адаптер может работать лишь с поддержкой стандарта 802.11n на частоте 2.4 ГГц со скоростями максимум 300 Мбит/с (т.е. 29 Мбайт/с в лучших условиях), а значит контент в Full HD при удаленном размещении вы не сможете просматривать комфортно.

Важным замечанием к использованию такого решения является обеспечение хорошего размещения этого модуля в зоне уверенного покрытия Wi-Fi сигнала. При слабом сигнале регистрация Smart TV Samsung в домашней сети будет осуществляться, но при передаче больших данных из-за накопления ошибок связь будет часто рваться. Это стоит учесть при размещении телевизора и не воспринимать такое поведение Wi-Fi адаптера как глючное.