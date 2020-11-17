Как 5G перевернет рынок услуг Интернета вещей

Первое в России масштабное тестирование технологии пятого поколения (5G) состоится в рамках Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Однако к коммерческому использованию новой сети российские сотовые операторы планируют перейти не раньше 2020-го. Пока они осваивают промежуточную технологию 4,5G (LTE-Advanced Pro) и испытывают прототипы 5G-оборудования.

ТЕСТИРОВАНИЕ СЕТИ

Компания «Мегафон» одной из первых протестировала технологию 5G в российских условиях. Летом 2016 года совместно с Huawei специалистам компании удалось достичь скорости передачи данных 1 Гбит/с (в сетях поколения 4G), а чуть позже при поддержке Nokia была достигнута скорость 5 Гбит/с на 5G-оборудовании. Свои тесты также провели компании МТС и «Вымпелком». По словам старшего менеджера по стратегическим коммуникациям ПАО «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Егора Александрова, компания протестировала ряд функциональностей 4G+, связанных с модуляциями высоких порядков и агрегацией частот, которые, как ожидается, будут реализованы в стандарте 5G. В текущем году «Вымпелком» также планирует провести тестирование LTE-U/LAA (LTE-Unlicensed/ Licensed Assisted Access), технологий Интернета вещей (IoT) и машинного взаимодействия (M2M) на базе LTE.

Сети пятого поколения будут построены на основе технологии New Radio, которую разработал международный консорциум 3GPP. Описываемая спецификация 5G предполагает доступную абонентам скорость интернет-доступа до 20Гбит/с и большую емкость сети. Каждая сотовая станция будет поддерживать одновременную работу десятков тысяч устройств с минимальной задержкой — менее 1 миллисекунды.

По словам старшего менеджера департамента маркетинга компании Huawei в России Константина Коловского, внедрение 5G предполагает радикальные изменения в радиоинтерфейсе: большое количество новых диапазонов частот в интервале от 100 МГц до 100 ГГц, новые режимы кодирования каналов, дуплексного разноса, множественного доступа, более высокий порядок MIMO и модуляции. «5G предполагает еще более гибкое управление скоростями и уменьшение задержек при передаче данных. Данные возможности позволят в реальном времени, например, управлять сложными механизмами, автопилотируемыми машинами или роботами. Вероятно, что появятся принципиально новые области коммерческого применения сотовой связи в разных сферах бизнеса и промышленности», — добавляет он.

В ходе публичного тестирования сети пятого поколения «Мегафон» организовала показ видеоролика, снятого в формате 360 градусов с разрешением 8K. Участникам эксперимента раздали очки виртуальной реальности, которые принимают сигнал с видео и одновременно передают данные о своем положении в пространстве, тем самым наглядно демонстрируя отсутствие задержки. Для теста использовалось оборудование Nokia AirFame и Nokia AirScale с полосой частот в диапазоне 4,5 ГГц.

КУРС НА VR И ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

Эксперты сходятся во мнении, что 5G будет наиболее востребован в сфере Интернета вещей и технологий VR, для которых важна скорость и надежность передачи данных, а также отсутствие задержки сигнала. При этом технология обеспечит низкое энергопотребление, что критически важно для работы IoT-устройств.

Связь пятого поколения в сфере Интернета вещей и межмашинного взаимодействия поможет создать инфраструктуру для автоматизированных устройств, тех же автомобилей и беспилотников, говорит Константин Коловский. «Но говорить об услугах рано, так как рынок еще не сформирован», — добавляет он.

По словам руководителя пресс-службы «Мегафона» Юлии Дорохиной, с внедрением 5G широкое распространение получат системы «умного» дома, офиса и города. Управление целыми отраслями будет осуществляться дистанционно, при этом датчики, подключенные к сети, будут собирать значительные потоки данных, которые потом можно анализировать в режиме реального времени. «Все это позволит резко модернизировать огромное количество отраслей экономики», — считает она.

Помимо сферы Интернета вещей глобальные изменения ожидаются в сфере ТВ- и видеоиндустрии. По словам директора по продажам в области ТВ и Медиа Ericsson в Северной Европе и Центральной Азии Олега Юртаева, доступность нового формата сети будет означать полный переход на беспроводное контентное подключение: появится возможность уйти от использования STB-приставок и домашних шлюзов в сторону полностью мобильного подключения. Операторы смогут подключать абонентов в любом месте, а это значит, что конкуренция сильно изменит рынок. При этом передача видео сверхвысокой четкости (4К, 8К) для телевизоров без проводов станет массовой услугой. На рынке вещателей появится возможность делать оперативные репортажи используя мобильную сеть: низкая задержка и высокие скорости будут еще сильнее способствовать развитию «прямого эфира» — трансляций в соцсетях в режиме 4К.

Но пока до этого еще далеко, несмотря на то, что ввод в коммерческую эксплуатацию 5G намечен на 2020 год, полноценная работа с этим стандартом начнется не сразу. В Huawei прогнозируют, что смартфоны с поддержкой 5G, обладающие необходимым объемом памяти и емкостью батареи, появятся не раньше 2021 года. «Смена стандарта связи — постепенный процесс. Отказ от более старых технологий в пользу более новых будет происходить постепенно с учетом миграции абонентских устройств», — заключает представитель «Вымпелкома» Егор Александров.