Как оператору отстоять права в отношениях с монополистами

О том, как сбор и анализ открытых данных позволяют удержать тарифы монополистов, и о других интересных подходах, использованных при обращении в ФАС и суды в связи с отстаиванием прав кабельщиков, на встрече Облтелесети рассказал Алексей Леонтьев, директор Объединения альтернативных операторов связи. По материалам его доклада, сфокусированного на двух кейсах — отношениях с управляющими компаниями и плате за кабельную канализацию, — мы публикуем подробную статью.

ПЛАТА УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ ЗА ДОСТУП В ПОМЕЩЕНИЯ

О том, что управляющие компании берут плату за доступ в помещения, где оператор размещает внутридомовое оборудование, начали говорить на отраслевых мероприятиях еще лет семь назад. До конца вопрос не решен до сих пор. Однако довольно большое число операторов судится с управляющими компаниями за отмену этой платы. После громкого проигрыша «Ростелекома» одной из управляющих компаний Московской области Объединение альтернативных операторов связи (ОАОС) проанализировала статистику судебных решений, которые выносились в 2016 и 2017 годах в разных регионах России на разных уровнях (включая суды высших инстанций), пытаясь выстроить так называемую «логику победы» в таких спорах. И хотя анализ еще не закончен, он выявил интересную закономерность.

Отстаивая свои права, операторы действуют самостоятельно или обращаются через Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Упомянутое выше дело одного из филиалов «Ростелекома» инициировала ФАС, выступавшая в защиту оператора с требованием к Управляющей компании заключить с «Ростелекомом» договор на безвозмездное размещение оборудования. Аналогичные дела антимонопольная служба вела по обращениям других операторов (например, МТС в 2016 году) в разных регионах России. И большинство обращений не были успешны.

Интересный парадокс заключается в том, что за последние три года многие суды, инициированные операторами самостоятельно, были выиграны (минимум пять - на уровне Верховного суда РФ). В общей сложности это более 20 арбитражных дел, рассматривавшихся на разных уровнях, включая кассационный и апелляционный суды.

Проанализировав содержательную часть вынесенных решений, ОАОС пришла к выводу, что антимонопольной службе, за исключением некоторых регионов, где она особенно активна, сложно доказать свою позицию. ФАС исходит из того, что плата за размещение оборудования — это необоснованные барьеры для входа на рынок услуг ШПД. А по мнению суда, такая позиция ущемляет права совладельцев многоквартирного дома: то есть антимонопольный регулятор как бы борется с жильцами за право провайдеров эксплуатировать их собственность.

Операторы же, если правильно организовывали свою доказательную базу, как бы противопоставляли собственников-абонентов и остальных собственников. И поскольку между ними не было специального соглашения по пользованию общедомовым имуществом, в этой ситуации собственники-абоненты вправе использовать помещения по своему усмотрению.

Члены ОАОС пришли к парадоксальному выводу: сейчас нужно быть очень осторожными, привлекая ФАС к спорам с владельцами помещений или управляющими компаниями. Гораздо эффективнее найти одного-двух союзников из числа лояльных абонентов, которые не испугаются пойти в суд. При этом, если управляющая компания не успевает переубедить жильца не помогать оператору, она проигрывает в суде.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ НА ДОСТУП В КАНАЛИЗАЦИИ И К ДРУГИМ ОБЪЕКТАМ МОНОПОЛИИ

В этом году ОАОС получила новый опыт общения с монополистом о тарифах на размещение сетей связи в кабельных канализациях. Все началось с претензий волгоградского оператора ООО «Спринт Сеть» к местному филиалу «Ростелекома». С 16 января этого года дело рассматривается московской ФАС (номер дела: 1-00-194/00-11—17). Пока оно не доведено до конца, однако уже понятно, что предложенный ООО «Спринт Сеть» совместно с ОАОС подход к сбору доказательств позволяет представить расходы монополиста перед ФАС и судом, несмотря на их отказы обнародовать цифры в ответ на прямые запросы.

Для расчета «экономически обоснованных расходов» используется метод предельных затрат. Для этого требуется знать стоимость обслуживания и амортизацию. Осталось только получить данные, но раз напрямую сделать это невозможно, приходится идти косвенными путями.

ИСТИННАЯ СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Почти все компании из списка естественных монополий, включая «Ростелеком», имеют государственное участие, а значит, обязаны осуществлять закупки через открытые порталы. И это можно использовать для абсолютно легального получения, казалось бы, закрытых данных.

Члены ОАОС совместно с оператором «Спринт Сеть» подготовили небольшое исследование по канализации, находящейся в собственности макрорегионального филиала Юг компании «Ростелеком» (в него входит подразделение компании в Волгограде и области). Сначала они собрали с порталов информацию об открытых закупках — стоимость и суть проектов. Все данные были занесены в таблицу. Дальнейшие вычисления стали возможны благодаря тому, что суммарные затраты макрорегионального филиала на все указанные в таблице закупки сошлись с официальными отчетами компании, которые она обязана публиковать каждый год. Далее из общей суммы удалось выделить закупки одного макрорегионального филиала — порядка 700 закупок в год.

Каждая закупка должна сопровождаться техническим заданием, что позволяет выделить заявки, в которых однозначно указывается или подразумевается кабельная канализация. Так список из 700 пунктов сокращается примерно до 50 позиций.

В техническом задании должен указываться не только объем работ, но и максимальные расценки, что позволяет рассчитать максимальные расходы по данной статье в течение года. Собрав данные за 3—5 лет, можно получить средние расходы компании на обслуживание и строительство канализации.

Полученные таким образом данные расходятся с теми общими цифрами, которые ранее по запросу ФАС предоставлял макрорегиональный филиал «Юг» ПАО «Ростелеком». Это коллизию «Ростелеком» объяснил тем, что предыдущие запросы были сформулированы некорректно, а значит, и данные там не полностью отражают ситуацию. Решение ФАС, как было отмечено выше, пока не принято.

АМОРТИЗАЦИЯ

Вторая составляющая методики расчета «экономически обоснованных затрат» — амортизация. Технически получить эти данные гораздо сложнее, но «Спринт Сеть» смогла это сделать, запросив через участие в судебном споре (в качестве третьего лица) о принадлежности кабельной канализации в Волгограде так называемые карточки учета основных средств. Как отметил Алексей Леонтьев, эти документы должны быть у каждого субъекта естественных монополий. Они являются неотъемлемой частью бухгалтерского отчета и вместе с бухгалтерским отчетом теоретически должны быть доступны для владельцев — государства.

Карточки показывают две важные вещи: стоимость основных средств на момент принятия на баланс и их остаточную стоимость — на основе этих данных и рассчитывается амортизация.

По результатам анализа карточек для Волгограда выяснилось, что остаточная стоимость всей кабельной канализации города составляет 8 млн. рублей. Ранее в соответствии с ответом Волгоградского филиала Ростелекома амортизационные отчисления за 2,5 года — с первого полугодия 2015 по первое полугодие 2017 включительно — составили чуть более 100 млн рублей. В этом случае получается, что в соответствии с алгоритмом расчета амортизации остаточная стоимость канализации должна составлять более 800 млн рублей . Это в сто раз больше, чем сумма, полученная в результате анализа ОАОС. Чтобы понять, как действовать дальше, ФАС взяла паузу на два месяца, до конца мая.

ОАОС сейчас прорабатывает еще один вариант получения амортизационных отчислений — через налоговую. Для этого достаточно узнать отчисления с остаточной стоимости объектов канализации.

По словам Алексея Леонтьева, сейчас существует весь инструментарий, позволяющий легально получить информацию о компании, входящей в списки естественных монополий и имеющей государственное участие. На основе этих данных суд или ФАС может составить представление о реальных расходах на содержание и обслуживание канализации или опор линий электропередач, используемых для размещения сетей связи. Однако сбор информации — это долгий процесс, поэтому за него разумнее браться в рамках ассоциаций. В частности, ОАОС занимается кабельной канализацией «Ростелекома» уже более трех лет. И каждое дело дает новую информацию о том, как оптимальным образом «работать» с монополистом. И хотя на данный момент разработанный подход не дал снижения тарифов, но обеспечил их сохранение на уровне 2014 года без индексации, несмотря на отсутствие каких-либо судебных решений.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Оплата доступа к канализации — не единственная сфера, где могут быть полезны собираемые таким образом данные. По сведениям ОАОС, в ФАС сейчас обсуждается развитие конкурентной среды в области телекома на 2018—2020 годы. Одно из запланированных мероприятий — предоставление операторам недискриминационного доступа ко всем объектам универсальной услуги связи, построенным с 2015 года. Строительством, как известно, занимался «Ростелеком », получая средства из резерва универсального обслуживания, в который все российские операторы связи отчисляют 1,2% своей выручки.

Для реализации задуманного ФАС предстоит разработать методику вычисления тарифов, а также определить, какие именно кабели строились в рамках программы борьбы с цифровым неравенством. Первая проблема — в ведении антимонопольной службы, но вторая решается при помощи аналогичного сбора данных. Изучая закупки, можно понять, какие именно кабели относятся к универсальной услуге связи.

Вместо итогов Алексей Леонтьев выразил готовность делиться этой и другой собранной информацией с коллегами по кабельному бизнесу, поскольку, по его убеждению, чем чаще операторы отстаивают свои права, тем выгоднее позиция их коллег даже в других регионах. В рамках своих возможностей Ассоциация альтернативных операторов связи готова оказывать поддержку операторам в ходе судебных тяжб. «Возможно кому-то позитивный опыт, описанный здесь, даст надежду и мысли о том, чтобы выступить против монополистов самостоятельно», — считает Алексей Леонтьев.