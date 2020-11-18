В России стали меньше смотреть спортивные каналы

На российском телевидении сократилась совокупная средняя доля телесмотрения спортивных каналов: по итогам 2015 года она составляла 3,048% от общего объема, а в 2016-м снизилась до 2,481%.

Эти данные следуют из измерений компании Mediascope, предоставленных «Теле-Спутнику». Они учитывают результаты смотрения 14 телеканалов — эфирных и кабельных — среди жителей городов с населением больше 100 тыс. и возрастом старше четырех лет. В сводном рейтинге учтены только те телеканалы, которые вещали в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2016-го. Из него исключены каналы, прекратившие («НТВ-ПЛЮС HD Спорт», «НТВ-ПЛЮС HD Спорт», «НТВ-ПЛЮС Баскетбол», «НТВ-ПЛЮС Теннис», «Бойцовский клуб») или начавшие («Матч! Футбол 3») вещание в этот период.

Аудиторный показатель спортивных ТВ-каналов также упал: с 345 тыс. (2015 году) до 285 тыс. человек (2016 году). Сильнее других снизилась аудитория* и доля** у «Матч ТВ» (до 1 ноября на его частоте вещал спортивный канал «Россия 2»): с 259 тыс. до 212 тыс. и с 2,29% до 1,848% соответственно. Тем не менее, он остается самым популярным спортивным телеканалом в стране. На втором месте находится Eurosport 1: его показатели выросли с 17 тыс. зрителей до 19 тыс. зрителей, доля — с 0,153% до 0,166%. В «плюсе» оказался также канал «Матч! Боец»: аудитория увеличилась с 4,7 тыс. до 12,05 тыс. человек, доля — с 0,042% до 0,105%. Рейтинги остальных спортивных телеканалов изменились незначительно.

Как объяснил «Теле-Спутнику» Кирилл Танаев, директор Института современных медиа (MOMRI), рейтинги спортивных трансляций практически во всех странах очень сильно зависят от успехов спортсменов национальных команд и сборных на международных соревнованиях. Плюс, очень большую роль играют глобальные события – Олимпиады, Чемпионаты мира по футболу. «В России хорошо смотрят Чемпионаты мира по легкой атлетике, Чемпионаты мира по хоккею, Чемпионаты по фигурному катанию, различные соревнования по биатлону. Заметьте, во всех этих видах спорта российские спортсмены выступают очень неплохо. С другой стороны, если национальная сборная, к примеру по футболу, не выходит из отборочной группы, то это очень сильно сказывается на уровне смотрения дальнейшего чемпионата. Как говорится, играть надо лучше, тогда и рейтинги будут выше», — подметил он. Кстати, отстранение российской сборной по легкой атлетике от участия в Олимпийских играх в Рио сыграло не последнюю роль в том, что общее телесмотрение спорта в России в 2016 году сократилось, уверен директор MOMRI.

По мнению Григория Лаврова, генерального директора «Медиа Альянса» (компания занимается продвижением каналов семейства Discovery в России, в том числе Eurosport), интерес зрителей к спортивным событиям в основном зависит от вида спорта, значимости мероприятия и участия в нем российских спортсменов. «Для телеканала в этом контексте важна также эксклюзивность трансляции и качество комментирования. Мы верим, что эти компоненты и формируют рейтинги. Если мы посмотрим на показатели телесмотрения таких событий, как Чемпионаты мира и Европы по футболу, Олимпиада, бокс или биатлон на общедоступных каналах, то убедимся, что интерес к спорту по-прежнему высок, но зритель ожидаемо избирателен. И эта избирательность в полной мере может быть удовлетворена уже в сегменте платного телевидения: например, среди зрителей Eurosport интерес к таким эксклюзивным событиям канала, как снукер, НХЛ, теннисные турниры “Большого шлема” и другим, только растет, что подтверждается положительной динамикой доли наших телеканалов», – сказал он.

Похожая ситуация сложилась на американском ТВ, где по данным Pivotal Research Group, рейтинг спортивных трансляций по итогам 2016 года снизился на 1%. Сильнее всего сократилась доля канала ESPN2 — на 34%, аудитория ESPN упала на 7%, в то же время Fox Sports 1 показал рост 34%.

Впрочем, как считает Кирилл Танаев, сравнивать российские показатели и тенденции с американскими не совсем корректно, ведь природа снижения рейтингов спортивных программ у нас разная. «Но есть, очевидно, и общее — сейчас во всем мире резко обострилась конкуренция за зрителя, который буквально утопает в сверхкачественном медийном контенте. Очевидно, что спортивные состязания уступают по накалу страстей и зрелищности другому телепродукту», — отметил он.