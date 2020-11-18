Где взять денег спутниковым операторам 

Проблема денег так или иначе встает перед всеми людьми. Приходится решать ее и тем, кто собирается запустить свой собственный космический аппарат. Задача крайне непростая: сам аппарат, плюс запуск, плюс наземный сегмент, плюс страховка — набегает две-три сотни миллионов долларов. Где их взять? Как правило, это либо кредиты, либо инвестиции.

Реально ли сегодня в России профинансировать спутниковый проект, найти необходимые средства и — самое главное — потом их отдать. На этот вопрос отвечали профессионалы российского спутникового рынка, собравшиеся в апреле этого года на конференции Satellite Russia 2017.

СПУТНИК — ЭТО НЕДВИЖИМОСТЬ

Как выяснилось, коммерческую деятельность затрудняет неадекватность определения спутника. В общем и целом человеку понятно, что спутник — это некий объект, выведенный на орбиту. Но с точки зрения инвестиций, спутник, это имущество. Какое?

Наталья Рамазанова, заместитель генерального директора «Газпром Космические Системы» по экономике и финансам, отметила, что на российском рынке пока не очень определен и статус спутника, как имущества. Сегодня в соответствии с Гражданским кодексом, спутники приравниваются к объектам недвижимости, а лет 15 назад считались транспортным средством. Уже достаточно давно планируется подзаконный акт, в котором был бы прописан отдельный статус космической техники, но пока не получается.

Эта неопределенность иллюстрирует основную проблему, которую обозначил Руководитель центра страхования космических рисков ООО СК «ВТБ Страхование», президент Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков (РААКС) Павел Шухов — отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей коммерческую космическую деятельность. Еще в 90-е годы была попытка продвинуть закон о коммерческой космической деятельности, отчасти списанный с аналогичного американского. Проект дошел до Думы и застопорился. Отсутствие нормативно-правовой базы мешает инвестору понять финансовые тонкости проекта, а главное — что он получит за свои инвестиции? Поэтому он идет в ту отрасль, где механизмы более понятны и прозрачны.

«МЫ БЕРЕМ КРЕДИТЫ В ЕВРО И ДОЛЛАРАХ НЕ ОТ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ»

Итак, перед оператором стоит выбор: инвестиции или кредит. Капитал, который инвестируется в виде покупки акций и долей — обходится оператору дороже. Инвестору нужно продемонстрировать, что средства вернуться к нему с доходностью не ниже 15%, а для российских проектов — 30%, это своеобразная плата за риск. Во всяком случае, российские операторы — ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) и «Газпром космические системы» (ГКС) — научились привлекать удобоваримые для себя кредиты. Но процесс был обоюдным: банки научились давать приемлемые по срокам и по ставкам кредиты. По словам Натальи Рамазановой, 15 лет назад ГКС с трудом получал кредит на пять лет. На спутник Ямал-600 компания получила от Сбербанка кредит уже на 13 лет.

Парадокс заключается в том, что банки дают рублевый кредит за 12-13% годовых, для операторов с длинными сроками окупаемости такая ставка невыносима. И в данной ситуации, как говорит Наталья Рамазанова, выход один — что в иностранных, что в российских банках, брать кредиты в евро и долларах. Условия этих кредитов таковы, что даже когда упал рубль, все равно ставка в евро и долларах выигрывает по сравнению со ставками российских банков в рублях.

Итак, операторы ждут, когда российские банки научат давать не только на долгий срок, но и с нормальной ставкой в рублях. И вообще, с рублями у ГКС хуже, чем с валютой: у оператора большая доля выручки в иностранное валюте, но на российском рынке рост ниже, чем хотелось бы. Кредиты пришлось реструктуризовать. Слово неприятное, иногда может обозначать и дефолт с банкротством, но не в этом случае. ГКС увеличил сроки отдачи кредитов, рефинансировал их, привлек другие банки и в общем и целом снизил стоимость собственного кредитного портфеля.

НЕТ ЭКСПОРТА, НЕТ И КРЕДИТА

Кредит — это не только способ оператору получить свой спутник, это еще и мощный инструмент конкурентной борьбы. Сегодня, как утверждает Денис Николаев, заместитель начальника управления по экономике и финансам, АО «”ИСС” имени академика М.Ф. Решетнева» (ОАО ИСС), конкуренция на российском спутниковом рынке за право сделать спутник российскому оператору резко обострилась. Приходится бороться с лучшими мировыми производителями. Раньше ОАО ИСС с такой конкуренцией сталкивалось только на мировом рынке, но сейчас ушли преференции для российских производителей.

Политические изменения последних 2-3 лет картину изменили не сильно, конкуренция осталась по-прежнему крайне жесткой. К российским разработчикам в последнее время предъявляется много претензий по качеству изделий. Но часто истинная причина ухода российского оператора к иностранному производителю заключается не в качестве изделий, а в больших возможностях финансирования.

В России оператор получает кредит под 13%, и эта ставка фактически обнуляет все ценовые преимущества, которые может предоставить ОАО ИСС. Иностранный разработчик имеет в своих руках отличный финансовый механизм — поддержку экспорта собственным правительством. Любое правительство активно поддерживает экспортную деятельность своих высокотехнологичных предприятий. Эта поддержка выражается, в том числе, и в возможностях предоставления заказчику выгодного кредита. Оператор получает кредит на 10-12 лет под хороший процент, разработчик — заказ, государство — налоги, рабочие места для высококвалифицированных специалистов, загрузку собственной промышленности. Все довольны, кроме российского разработчика, проигравшего тендер не из-за технического несовершенства своего проекта.

В России аналогичный механизм поддержки экспорта есть, но при работе с российским заказчиком факта экспорта нет, и этот механизм не работает. В итоге российский производитель проигрывает, потому что не может прийти с банком-партнером и предложить финансирование на тех же условиях, что предлагает иностранный разработчик. Здесь интересен пример Китая: при оплате заказчиком спутника в местной валюте кредитная ставка снижается до лучшего из имеющихся на рынке предложений по другим валютам.

Существует еще один финансовый механизм для привлечения заказчиков — государственные гарантии. В том случае, если государство уверено в своей промышленности, оно дает гарантию под кредит, на который делается заказ. Да, гарантии не решают вопроса ставок, но позволяет банкам сбалансировать в общем и целом весь кредитный проект.

КАК СТРАХОВАТЬ «ПРОТОНЫ»?

Основная претензия к «Протону» сегодня — переносы запусков на большие сроки. Перенос означает то, что оператор все это время платит проценты по кредиту, но не получает прибыли от своего космического аппарата. Плюс, потеря клиентов, которые вложили средства (тоже кредитные), построили инфраструктуру, провели маркетинг услуги, ждали спутник три года, а потом ждут еще полгода-год из-за отложенного запуска. А предложения на рынке есть, иностранные спутники может и дороже (хотя и не всегда), но с ними можно более надежно прогнозировать свой бизнес.

Аварии и отложенные запуски — это резкий рост страховых ставок. Вице-президент СПАО «Ингосстрах» Александр Подчуфаров в прошлом году играл одну из ключевых ролей в восстановлении доверия к ОАО ИСС после выхода из строя спутника Amos-5 (подробности: в статье « Коллапс космического страхования»). Сейчас с «Протоном» ситуация очень похожая. Если в прошлом году никто из западных андеррайтеров не хотел связываться с изделиями ОАО ИСС, то сейчас страховой рынок не берет «Протон». Из-за аварий и истории с двигателями ставки скакнули до бессмысленной с экономической точки зрения цифры в 20%. И, как считает Александр Подчуфаров, похоже, что с «Протоном» страховщикам придется пройти тот же путь, что и с красноярскими спутниками. Можно ли отдельно страховать потери, которые приносят переносы запусков? Можно, но по все той же бессмысленной ставке в 20%

Что делать в такой ситуации ГКНПЦ им. Хруничева? Как сказал представитель компании Сергей Макаренков, нужно только запускать и терпеливо ждать, пока не вернется доверие заказчиков и страховщиков.

Пример разбирательства с аварией Amos-5, показал, что для того, чтобы заинтересовать заказчиков и страховщиков, необходимо быть открытым для рынка. Но, предостерегает Александр Подчуфаров, открыться нужно ровно настолько, насколько это необходимо, иначе, могут и натурально обобрать. Необходимо не кидаться в крайности, а соблюдать в этом вопросе баланс, учиться этому у западных компаний.