Бывает ли интерактивное ТВ без рисков

Выставка CSTB-2018 показала активный спрос небольших операторов связи на технологические решения для запуска услуги интерактивного ТВ. Мы попросили игроков рынка рассказать о причинах этого спроса и особенностях их платформ.

ПРАВИЛА ДИКТУЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬ

Как объяснил генеральный директор компании TVIP Media Александр Чагин, каждый оператор связи, думающий о клиентах, понимает, что на одном Интернете абонентов не подключишь и не удержишь — в условиях высокой конкуренции они выбирают пакетные предложения, где помимо доступа в Сеть предоставляются услуги интерактивного телевидения. Как следствие, операторы вынуждены идти по одному из трех возможных путей решения данной задачи. Первый — организация собственного телевизионного решения, но это требует огромных инвестиций на старте и значительных ежемесячных платежей правообладателям за контент по лицензионным договорам. По словам Александра Чагина, такое решение доступно операторам связи, у которых не менее 20 тыс. абонентов на основной услуге ШПД. Преимущества данной схемы очевидны: полный контроль над услугой, ее монетизацией и способами продвижения.

Второй путь — использование нелегального ТВ-сервиса. «Еще достаточно много небольших локальных операторов связи предоставляют ТВ-сервис незаконными путями, и задача нашего проекта — помочь им перейти к легальной схеме предоставления услуг», — говорит гендиректор TVIP Media.

Третий путь — внедрение готового коробочного решения от поставщика. Александр Чагин настаивает на том, что этот вариант для оператора крайне удобен, так как для внедрения такого сервиса не нужно получать дополнительные лицензии, заключать договоры с правообладателями, думать о поддержке дополнительной инфраструктуры, найме и обучении дополнительного персонала, а все заботы берет на себя поставщик решения. По его словам, у готового решения много плюсов: быстрое внедрение, качественный цифровой сигнал, удобно управлять услугой и учитывать абонентов, минимальный бюджет на старте, постоянный доход по агентскому вознаграждению от подключенных абонентов. «Разумеется, этот вариант работы с внешним поставщиком решения IPTV очень популярен среди небольших операторов, которые думают об абонентах и хотят конкурировать с гигантами отрасли. Именно из-за роста потребления платного IPTV и была создана наша компания TVIP Media», — объяснил Александр Чагин.

Руководитель проекта Ministra TV platform Александр Сажиенко тоже отметил высокий спрос среди малых операторов связи на технологические решения для предоставления услуги интерактивного ТВ и добавил, что за последний год компания приняла участие в запуске более 20 проектов. «Сегодня на рынке интернет-телевидения правила диктует спрос со стороны потребителей. Продажи смарт ТВ и медиаплееров растут. По прогнозам экспертов, скоро у каждой пятой семьи в мире будет телевизор, подключенный к сервису цифрового ТВ», — отметил он.

Директор по маркетингу AB Technology Павел Молодняков сообщил, что, по оценкам компании, в России более 100 малых операторов связи еще не имеют в своей продуктовой линейке услуги цифрового телевидения. Типовые причины отказа провайдеров от ТВ-проектов — высокая цена технологических решений, то есть платформ и серверов, либо необходимость увеличивать штат технических специалистов в случае использования условно бесплатных решений, либо нежелание пускать в свою сеть так называемых контент-агрегаторов, при работе с которыми оператор увеличивает затраты на внешний трафик, недополучая до 85% дохода от платежей абонентов. Кроме того, по словам Павла Молоднякова, спрос на интерактивные сервисы растет среди операторов кабельного ТВ, имеющих базу телезрителей и права на вещание телеканалов, — они хотят увеличить проникновение среди экранов в домохозяйствах и средний чек с абонента. «Учитывая эти факторы, мы разработали решение, позволяющее операторам связи запустить сервис интерактивного ТВ с минимальными вложениями в считаные дни», — заявил директор по маркетингу AB Technology.

Директор IPTVPORTAL Николай Михайлов вспоминает, как компания в 2011 году вывела на рынок первое в мире облачное решение — платформу IPTVPORTAL, предоставляющую операторам связи системы middleware и CAS/DRM как сервис. «Это решение с самого начала нацелено на наиболее широкий сегмент рынка — малых и средних ШПД-провайдеров, которые не могли себе позволить приобрести имеющиеся на тот момент на рынке системы, — говорит Николай Михайлов. — Другие предложения были запредельно дорогими, особенно системы защиты контента. На рынке доминировали два продукта от компаний Verimatrix и Secure Media, оба в высокой ценовой категории. По существу, все альтернативные IPTVPORTAL решения выставляли заградительные барьеры для выхода на рынок услуг интерактивного ТВ малым и даже средним операторам — цена входа требовала миллионов рублей на капитальные затраты». По словам Николая Михайлова, компания нашла решение, которое за счет использования облачных технологий позволило отказаться от капитальных затрат, а ежемесячный платеж был по карману даже микрооператорам. IPTVPORTAL опубликовал прейскурант в открытом доступе — и отклик провайдеров не заставил себя ждать.

Директор IPTVPORTAL напомнил, что плавный рост спроса на платформы интерактивного ТВ в первые пять лет сменился ажиотажем в 2016 году — тогда же на рынке активизировались ОТТ-провайдеры, предоставляющие услуги поверх сетей операторов. «Многие операторы согласились с моделью разделения прибыли, предложенной ОТТ-провайдерами, и вместо строительства своих решений стали продвигать на своих сетях услуги ОТТ-провайдеров. Первое время владельцы сетей ШПД даже не осознавали, что они по сути продвигают чужую услугу. Со временем стало приходить понимание, что безопаснее строить собственные решения, а с ростом абонентской базы интерактивного ТВ это просто выгоднее», — подчеркнул Николай Михайлов. По его словам, спрос на платформы интерактивного ТВ поддерживают операторы услуги кабельного ТВ: в 2011 году в их лагере наблюдался скепсис по поводу технологии IPTV, но сейчас многие компании пересмотрели стратегии и изменили дорожные карты развития в сторону интерактивного ТВ.

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Отвечая на вопрос «Теле-Спутника» о преимуществах готового технологического решения для запуска интер¬активного ТВ, Александр Сажиенко отметил, что запуск любой новой услуги подразумевает риск и большие инвестиции. «Мы предлагаем бесплатный функционал для запуска услуги на собственных приставках серии MAG, включающий прием телевидения и радио, функции EPG, PVR, видео по запросу, таймшифта, «картинка-в-картинке», а также настройку под ключ. Малый оператор связи может внедрить услуги интерактивного ТВ в кратчайшие сроки и с минимальными вложениями», — объяснил Александр Сажиенко. Ministra TV platform предназначена для операторов с абонентской базой до 50 тыс. пользователей.

Николай Михайлов говорит, что малых операторов в первую очередь интересует цена вопроса — им важны низкие операционные расходы и отсутствие капитальных затрат, что и обеспечивает облачная технология. Он добавляет, что у IPTVPORTAL есть тариф для самых маленьких фирм, подразумевающий платеж 1 тыс. рублей в месяц. «IPTVPORTAL поддерживается почти всеми отечественными биллинговыми системами, имеет открытый API для стыковки с нестандартными биллингами. Мы бесплатно дорабатываем API по интеграции, когда есть такая необходимость. Что касается выбора сертифицированной системы защиты контента, то решение IPTVPORTAL CAS — практически безальтернативный вариант для малых операторов; нашу систему защиты используют более 200 малых и средних операторов связи», — отметил Николай Михайлов.

Как утверждает Александр Чагин, проект TVIP Media является полноценным дополнительным сервисом для операторов связи, причем под его брендом. При создании проекта учитывались основные узкие места аналогичных платформ, но самым главным преимуществом TVIP Media для операторов он назвал клиентское оборудование производства головной компании TVIP — медиацентры TVIP S-Box. «Каждому оператору, выбравшему наш проект, мы предоставим уникальные условия закупки приставок. Это скидки, рассрочка и уникальная цена на сверхкомпактную модель TVIP S-Box 110, которая, несмотря на свои размеры, позволяет предоставлять качественный ТВ-сервис», — подчеркнул Александр Чагин.

В случае с платформой разработки AB Technology — MediaStage Lite — оператор получает собственное технологическое решение при минимальных инвестициях. Павел Молодняков говорит, что приложения MediaStage дают возможность абонентам смотреть видеоконтент на любых экранах — от Android- и iOS-устройств до смарт-телевизоров и ТВ-приставок, что дает неограниченный потенциал для проникновения услуги на все экраны. «Мы тщательно проанализировали потребности малых операторов связи и в решении MediaStage Lite подобрали комбинацию функций, дающую самое необходимое для быстрого старта услуг интерактивного телевидения на небольшой абонентской базе», — уточнил он.

КОНКУРЕНЦИЯ ИЛИ ПАРТНЕРСТВО?

Разработчики технологических решений для интерактивного ТВ по-разному видят взаимоотношения с контент-агрегаторами: одни заявляют о конкуренции, другие настаивают на партнерстве. Николай Михайлов говорит, что бизнес-стратегия IPTVPORTAL направлена на сотрудничество с контент-агрегаторами по схеме «ваш контент — наша платформа». «Более того, операторы связи, приобретающие контент у наших партнеров--агрегаторов, имеют особые условия использования нашей платформы. При этом мы бесплатно устанавливаем наш софт защиты контента на узлы дистрибьютеров и агрегаторов контента, обеспечивая минимизацию потерь от воровства и искоренение проблемы “неучтенки”», — пояснил директор IPTVPORTAL.

Как выразился Александр Чагин, TVIP Media и является контент-агрегатором. «Тут все дело в самом понятии, — объясняет он. — Мне лично не нравится такое определение, так как мы не являемся владельцами контента. Да, у нас договоры с вещателями и формально мы оператор связи, поэтому мы конкуренты другим игрокам этого рынка».

Александр Сажиенко отметил, что, скорее, контент-агрегаторы составляют конкуренцию платформам, так как многие из них предлагают не только контент, но и технологическое решение. По его убеждению, это значительно облегчает запуск сервиса, снимая с оператора задачу самостоятельного поиска контента, ведь это одна из ключевых составляющих. «Мы предлагаем только техническое решение», — подчеркнул руководитель проекта Ministra TV platform.

По словам Павла Молоднякова, AB Technology не является контент--агрегатором. Клиенты компании — операторы связи — вправе заключать прямые договоры с телеканалами либо получать контент у агрегатора, после чего заводить контент на платформу MediaStage Lite, установленную локально или в облаке. «В этом одно из преимуществ: оператор может покупать контент у агрегаторов либо напрямую у правообладателей. Благодаря решению MediaStage Lite услуга полностью контролируется оператором, и решение о том, откуда будет получен телевизионный сигнал, принимает он сам, исходя из договоренностей с другими игроками рынка», — подчеркнул он.

ЛОКАЛЬНО ИЛИ В ОБЛАКЕ?

Базовый функционал технологических решений, о которых идет речь в данном материале, по большому счету схож, но есть и некоторые различия. Как отметил Николай Михайлов, отличительная особенность IPTVPORTAL — поддержка большого количества абонентских устройств. «Наше решение доступно из облака, но может быть установлено у оператора и локально, — говорит он. — С 2011 года мы накопили огромный опыт и постоянно совершенствуем решение. В частности, сейчас готовится к выпуску новый пользовательский интерфейс Typography, который стал результатом большой работы, глубокого переосмысления подходов построения UI (user interface, пользовательский интерфейс, — прим. «Теле-Спутника»). Мы разработали не просто новый интерфейс, а новую концепцию построения UI».

Александр Чагин отметил, что TVIP Media представляет собой облачный сервис для управления телевидением с возможностью быстрой интеграции с биллингом оператора связи. Он подчеркнул, что TVIP Middleware — собственная платформа компании, а пользовательский интерфейс предлагается под брендом оператора, чтобы у абонентов услуга ассоциировалась с его основным поставщиком телематических услуг. «ТВ-сигнал мы доставляем через Интернет при помощи протокола HLS, чтобы оператор связи не тратился на дополнительные каналы передачи данных. Используем адаптивный битрейт, дабы можно было доставить сигнал до абонентов с любой скоростью интернет-соединения. Разумеется, в нашем решении доступны все интерактивные сервисы по управлению просмотром», — объяснил Александр Чагин.

Как отметил Александр Сажиенко, Ministra TV platform является серверным ПО и отличается многоплатформенностью. По его словам, Ministra обеспечивает поддержку востребованных устройств: ТВ-приставок, Smart TV, смартфонов и планшетов. Микросервисная архитектура позволяет гибко обновляться — для добавления нового функционала достаточно обновить несколько пакетов приложений, а не всю систему.

Павел Молодняков сообщил, что функциональность MediaStage Lite позволяет реализовать операторские сервисы любого уровня: возможна локальная инсталляция на узле связи оператора, облачная и комбинированная (когда на узлах связи оператора добавляются кэширующие серверы для снижения нагрузки на каналы передачи данных). Локальную и комбинированную установки AB Technology рекомендует операторам связи, которые планируют оказывать услуги только в рамках собственной сети (IPTV). А облачная установка — это идеальное решение для тех, кто планирует запуск OTT-сервисов с возможностью просмотра телеканалов за пределами домашней сети. По его сведениям, рекомендуемая пропускная способность от сервера, на котором установлена платформа (локального или облачного), до абонента — от 2 до 5 Мбит/с, в зависимости от качества вещания телеканала. Для оказания услуги записи («вслед за эфиром») дополнительно требуются серверные мощности для хранения записи. Размер хранилища определяется количеством записываемых телеканалов и объемом архива.