В настоящее время каждый имеет своё авторское право

О противоречиях между сообществом творцов и операторами кабельного телевидения уже давно известно за пределами профессионального рынка.

Статьи и интервью на эту тему выходили в самых разных изданиях. Стороны конфликта старались со всеми подробностями и нужным настроем убедить общественность в собственной правоте. Как следствие, по вопросу уплаты операторами кабельного телевидения авторских вознаграждений накопилось большое число публикаций с обменами образными цитатами и трансляцией сильных эмоций. Настоящая статья представляет собой попытку систематизации проблемы и определения основных точек взаимных претензий и возможного компромисса.

СУТЬ ВОПРОСА

Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС) считает, что все кабельные операторы должны заключать с ним договора и отчислять для уплаты авторских вознаграждений три процента от дохода, поступающего от абонентов за оказание телевизионных услуг. НЦИС регулярно подает в суд на операторов иски о взыскании компенсации за незаконное использование произведений, и судебные дела неизменно выигрывает.

В свою очередь, операторы уверены в том, что ответственность за то, что какая-либо программа в целом или ее части не нарушает права авторов, должны нести производители программ (вещатели, или проще говоря - телеканалы), так как оператор является только "транспортом" для сигнала. Свою позицию кабельщики обосновывают в частности тем, что оператор электросвязи не оказывает услугу по сообщению какого-либо сигнала для всеобщего сведения, а осуществляет трансляцию в конкретно указанную в договоре абонентскую точку. Кабельный оператор занимается оказанием услуг связи, предоставляя оборудование, посредством которого передаются телепрограммы, использующие произведения авторов. И соответственно его деятельность не должна подпадать под действие законодательства об авторском праве. Такова, во всяком случае, позиция многих операторов, отбивавшихся от исков в судах.

Операторы считают логичным, чтобы редакции телевизионных СМИ, создавая свои телепрограммы, самостоятельно рассчитывались со всеми авторами и передавали операторам "очищенный" контент (при этом понимая, что это может сказаться на конечной стоимости).

Представители НЦИС полностью отрицают логику "мы всего лишь транспорт". Юристы авторского сообщества уверены, что получение контента в одном месте и передача его за деньги в другое место и есть "использование". За которое необходимо осуществлять авторские отчисления. Не принимая во внимание то обстоятельство, что оператор получает сигнал от редакции и доносит его до абонентов собственной сети на безвозмездной основе на основании договора на оказание услуг электросвязи с редакцией, а плату берет с абонента за техническое обслуживание. Для сравнения, "Белорусский радиотелевизионный передающий центр", вошедший в состав "Белтелекома", получает оплату от редакций, но авторских отчислений с этой статьи дохода не производит.

Несмотря на то что операторы ссылаются на ряд действующих законодательных актов, поддерживающих их позицию, суды становятся на сторону авторов, признавая кабельную передачу "повторным использованием" и обязывая операторов платить штрафы и оплачивать судебные издержки. Кабельщики, в свою очередь, уверены в том, что это не "повторное использование", а средство двойного получения денежных средств.

Сами телекомпании решительно не согласны с идеей возложить на них ответственность за полную очистку прав. Мотивируя это тем, что непосредственно вещатель никому ничего по кабелю не передает, а значит и очищать права на такой вид распространения контента не обязан. У каналов договоров с НЦИС на вид использования "передача по кабелю" нет, и они могут передавать кабельщикам только "неочищенный" контент. Между тем, ни у одной редакции нет собственных способов распространения. За эфирное распространение они платят БРТПЦ. Внятного ответа на вопрос, почему при этом права на эфирное использование очищаются, а на кабельное нет, юристы телекомпаний пока не дают. Стоит отметить, что договора на распространение сигнала каналы заключают самостоятельно (как на возмездной, так и на безвозмездной основе). По мнению кабельщиков, это подтверждает тот факт, что распространителями являются именно редакции, а не те, кто доводит сигнал до абонента. Сами каналы при этом отчисляют 1% авторских (от рекламных доходов). И хотя эта цифра не соответствует законодательному принципу равного подхода ко всем видам распространения прав будучи втрое меньше операторского процента, даже она кажется некоторым каналам завышенной.

В общем, все друг другом недовольны и полагают свое положение несправедливым. Но операторы поставлены в худшее положение: пока остальные участники конфликта просто отстаивают свои точки зрения, кабельщики платят, и платят немало. Причем, вся эта головная боль и высокие расходы касаются практически исключительно использования музыкального контента, при том, что в рейтинге зрительского интереса впереди идут фильмы с сериалами, новости, спортивные трансляции, детские и познавательные программы.

КАМНИ ПРЕТКНОВЕНИЯ

Юридическая сторона позволяет двоякое толкование ситуации (по крайней мере, судам позволяет), и в непосредственном споре платить – не платить не просматривается однозначного решения. Но есть несколько точек, по которым позиция операторов выглядит более справедливой:

- Операторов обязывают платить авторские отчисления за использование произведений в телепрограммах, входящих в обязательный общедоступный пакет. При этом отказаться от трансляции таких телепрограмм оператор по закону не может. И когда авторы громко вопиют о попытках кабельщиков отказаться от выплат за весь национальный авторский продукт, они по недоразумению или намеренно ситуацию искажают. Операторы предлагают освободить их от выплат прежде всего по общедоступному пакету, который никак не может быть ими регулируем. Каналы возражают, утверждая, что бесплатная передача замечательных общедоступных каналов операторам является средством заработка для оператора, а с заработка можно бы и делиться процентами. Эта дискуссия выхода не имеет хотя бы потому, что для проверки бизнес-модели оператора без обязательных общедоступных каналов, кабельщики должны иметь возможность эти каналы отключить.

- Говоря о необходимости перенести отчисления в точку формирования контента (переложить на вещателей), операторы не предлагают обделить авторов. А хотят, чтобы авторские учитывались там, где можно спрогнозировать объём используемых авторских произведений и соответственно конечную стоимость. А в случае неприемлемых расценок не использовать то или иное произведение. Ведь оператор в принципе не имеет возможности прогнозировать размер авторских претензии, так как не знает произведения какого автора будут использованы редакцией телепрограммы.

- Сам по себе договор с НЦИС не гарантирует защиту от исковых требований со стороны других авторов. Так как не все авторы являются членами организаций по коллективному управлению правами, да и являясь ими не лишены возможности действовать самостоятельно. А аппетиты по индивидуальным авторским искам тоже поражают воображение. В распоряжении редакции есть исковое заявление белорусского композитора, в котором он требует взыскать с оператора с базой в 1000 абонентов 23 730 рублей (около 12 500 долларов). Причем иск касается трансляций авторских произведений именно на обязательных общедоступных каналах.

- Иски в принципе чаще всего совершенно не соразмерны доходам операторов. Каждый колеблется в диапазоне от 4 500 до 25 000 деноминированных рублей. Мелким и средним операторам может попросту грозить закрытие из-за нескольких праздничных концертов на одном из центральных каналов.

- Операторы, готовые рассматривать вопрос о регулярных отчислениях, предлагают снизить ставку авторских сборов с 3% до 1%. Отстаивающие 3-процентную ставку представители авторского сообщества, в частности, упирают на практику соседней России, где действует ставка авторских сборов в размере 5%. Однако, в России эта ставка распространяется на вещателей, то есть на каналы. Операторы же договариваются с авторскими обществами индивидуально, и чаще всего выходят на относительно небольшие фиксированные суммы, либо на более низкую процентную ставку. Кстати, от авторских платежей по телепрограммам обязательного пакета российские операторы освобождены. Ссылки на мировую практику тоже не вполне корректны. Не только в связи с существенной разницей в доходе на абонента, но и в том, что в большинстве развитых стран госканалы передают операторам полностью очищенный контент.

- По мнению операторов, НЦИС не предоставил экономического обоснования ставки в 3%. То есть почему именно 3%, а не 0,3 или 30 – не объяснил в финансовых категориях. Представители НЦИС считают таким обоснованием сравнение суммы отчислений под 3% с суммами, присуждаемыми операторам в судах (сравнение демонстрирует очевидную выгоду в выплате 3% перед проигрышем в суде). Операторы называют такой подход не экономическим обоснованием, а "экономическим шантажом".

- Все финансовые выкладки, в частности открытые данные НЦИС о сборах авторских вознаграждений с операторов, а также судебная практика демонстрируют, что деньги авторы и авторские общества собирают главным образом с малых и средних операторов. По тем или иным причинам, авторское сообщество не желает наступать на крупных игроков, хотя потенциальные победы сулят здесь существенные выгоды.

- Операторы, в лице Телекоммуникационного отраслевого союза, указывают НЦИС на то, что организация уделяет много внимания сборам с кабельщиков, упуская другие возможности для улучшения экономического положения белорусских авторов. Например, сборы с гостиниц, где в каждом номере стоят телевизоры, практически не осуществляются. Нет никаких данных о сборах, реально осуществляемых с IP-ТВ (например, интерактивной ZALA). А такие сборы также соответствовали бы и законодательству, и общепринятой мировой практике.

- Сложившиеся условия не только несправедливы, но и выглядят дико с точки зрения рыночного распределения долей. Эфирная аудитория составляет менее 30%, но при этом вещатели оплачивают к этой аудитории транспортировку сигнала и очищают права для этого вида использования. А для бОльшей части аудитории предполагается бесплатная транспортировка неочищенного контента.

РЕШЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ТУПИКА

Телекоммуникационный отраслевой союз, поддержанный Минсвязи, вносил предложения о законодательных изменениях. В частности, предлагая четко определить понятие "вещатель", которое в соответствии с новым законом о СМИ применимо только к редакции, а по закону об авторском праве – и к кабельному оператору. Кроме того, ТОС предложил освободить операторов от отчислений по каналам обязательного общедоступного пакета и сделать НЦИС исключительным сборщиком, чтобы обезопасить операторов от индивидуальных претензий.

Авторское сообщество, справедливо полагая, что основные "доходообразующие" трансляции идут в эфире общедоступных каналов, не считает правильной идею освобождения операторов от выплат по обязательному пакету. Напирая на то, что для всех видов использования контента должны быть равные условия, а также на потенциально существенное снижение доходов авторов. Отдельные белорусские авторы особенно громко говорят о том, что речь идет о развитии всей белорусской культуры, и их заявления напоминают бессмертное "Я думаю, что торг здесь неуместен!".

Что касается ставки в 3%, то НЦИС не то чтобы отказывается её обсуждать, но реальное экономическое обоснование под неё не предоставляет. По крайней мере, операторы не признают таковым обоснованием выкладку "лучше платить 3%, чем оплачивать штрафы в суде". Примерно такое соображение было высказано на согласительном совещании по проекту постановления Совета Министров Республики Беларусь о ставках авторского вознаграждения за передачу музыкальных произведений в эфир, по кабелю и иного сообщения для всеобщего сведения. Согласно протоколу совещания Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь должен был до конца августа доработать проект постановления в части финансово-экономического обоснования. Проще говоря, – прояснить откуда берутся цифры в 1% для теле- и радиопрограмм, в 3% для кабельщиков и аж в 20% для сетей сотовой связи. По данным редакции "Кабельщика Беларусь", пока такого финансово-экономического обоснования никто не видел.

Но ни ГКНТ, ни НЦИС торопиться особенно некуда. А вот у белорусских кабельщиков терпение на исходе. Ведь для малых и средних операторов это уже вопрос выживания, а не увеличения нормы прибыли за счет деятелей искусств. И попытки свести всё к выяснению вопроса о том, кто больший стяжатель – авторы или кабельщики, искажают ситуацию. Кабельщики хотят прозрачной схемы распределения авторских платежей, обоснованных ставок и возможности коммерческого выбора – неотъемлемого права рыночных компаний.

Если в ближайшее время не будет найдет компромисс в вопросе авторских отчислений, операторское сообщество, очевидно, будет искать иные законные методы борьбы за свои экономические интересы. Например, проводить регулярное профилактическое обслуживание оборудования во время трансляции национальных концертов. Что позволит избежать дальнейших судебных исков от композиторов, чьи песни звучали на концертах. Или найдут другие способы "итальянских забастовок", которые в итоге ударят непосредственно по карману авторов.

Но может быть, всё это окажется зря, и операторов заставят платить по гамбургскому счету. И однажды, авторы окажутся лицом к лицу с единственными выжившими распространителями творческого продукта – государственными монополистами. И тогда они станут себя чувствовать в судах гораздо менее уверенно, а может быть, и вовсе перестанут в эти суды ходить.