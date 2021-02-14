Опубликовано фото марсианского кратера диаметром 12 км

Государственная корпорация "Роскосмос" обнародовала фотографию кратера на Марсе, сделанную с борта аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016, сообщает zakon.kz.

На фотографии можно увидеть юго-восточную стену малого кратера, расположенного в нескольких сотнях километров к северу от равнинной низменности ударного происхождения Эллада. Диаметр кратера составляет 12 км, на снимке запечатлена область площадью 5х10 км.

Разнообразие красок на фотографии объясняется наличием различных минералов, которые по-разному отражают свет на разной длине волны, пояснили в "Роскосмосе".

"ЭкзоМарс" — совместная программа Европейского космического агентства и Роскосмоса по исследованию Марса, состоящая из двух проектов — зонда "ЭкзоМарс-TGO" и марсохода "Розалинд Франклин".