Гофра для проводки: нужна ли она и чем отличаются разные типы

Для монтажа электропроводки обычно используется кабель, не поддерживающий горение, например, ВВГнг или NYM. Тогда зачем дополнительно применять гофрированную трубу? От чего она может защитить и в каких случаях применяется? Мы расскажем, какие виды гофры бывают и для каких работ используются.

Для чего нужна гофрированная труба?

Гофрированная труба обеспечивает защиту электрокабеля от механических воздействий, осадков и ультрафиолета. Обратите внимание на таблицу в ПУЭ 2.1.3:



В ней указано, что при открытой и закрытой проводке провода и кабели в оболочке из сгораемых материалов нужно защищать трубами и коробами. Помимо этого, укладка гофрированной трубы может потребоваться в следующих случаях:

• Для прокладки проводки по горючим поверхностям, например, по древесине или пластику.

• Для укладки проводки в бетонную заливку.

• Для монтажа наружных сетей по фасаду здания или по воздуху.

• Для монтажа кабеля под землей.

• Для простоты демонтажа и ремонта кабельных сетей в будущем. Если провод спрятан в гофре, которая имеет протяжку, то его потом проще будет вытянуть, не разрушая штукатурку.

Обратите внимание, что ПУЭ не обязывает использовать гофру — можно применять и литую трубу. Однако гофрированная труба более удобна в монтаже, так как ей проще проходить углы, она легче по весу и более гибкая.

Разновидности гофрированных труб по материалу изготовления

Сегодня на рынке представлены гофрированные трубы из различных материалов, каждый из которых подходит для той или иной ситуации. Различают трубы из ПВХ, ППР, ПНР и нержавейки. Рассмотрим каждый подробнее.

ПВХ (поливинилхлорид)

Легкий и гибкий материал, который не поддерживает горение (но хорошо плавится). Выполняются изделия в сером или белом цвете. Гофра из ПВХ предназначена исключительно для внутренней прокладки, и защищает провод от механических воздействий. Поливинилхлорид имеет самозатухающие свойства, то есть при КЗ на линии или отгорании контакта гофра будет не гореть, а лишь плавиться. Ее можно использовать для прокладки в негорючих местах (кирпичной кладке или бетоне). Если нужно уложить по древесине, стоит дополнительно использовать негорючую подложку. Нельзя использовать на улице, так как от солнечных лучей пластик быстро пересыхает и трескается.

ППР (полипропилен)

Не поддерживает горение и имеет стойкость к самозатуханию. В отличие от ПВХ он стоек к ультрафиолету и влаге, поэтому может быть использован для наружного монтажа. Обычно изготавливается в синем цвете (хотя на AliExpress есть всех цветов радуги, но качество его довольно сомнительное).



ПНД (полиэтилен низкого давления)

Материал устойчивый к влаге и ультрафиолету. Гофру из ПНД можно использовать для наружного монтажа или в помещениях с повышенной влажностью. Однако ее ни в коем случае нельзя применять для прокладки кабеля по деревянным или другим горючим конструкциям, так как ПНД хорошо горит. Он выполняется в двух цветах: черном и оранжевом. К сожалению некоторые монтажники используют такие гофры для собственного удобства в разведении силовых кабелей – разными цветами удобно делать разводку. Однако это неправильно, и в случае пробоя кабеля гофра легко воспламеняется.

Нержавеющая сталь

Cамый прочный и долговечный материал, который может быть использован для монтажа проводки по горючим и негорючим конструкциям. Причем, если необходимо положить провод по дереву, то такой бронерукав можно использовать без дополнительной негорючей подложки. Он отлично защищает от механических воздействий, например, от грызунов.

Если необходимо монтировать проводку под подвесной потолок по кирпичной кладке или бетону, берите гофру их ПВХ — она недорогая и удобная в монтаже. Для проводки по горючим материалам, таким как дерево, лучше брать бронерукав из нержавейки или ПВХ и ППР, но с дополнительной подложкой. Для наружного монтажа советуем брать гофрированную трубку из ПНД черного или оранжевого цвета, или использовать полипропиленовые изделия.

Какие производители заслуживают доверия?

Не покупайте откровенно «ноунеймовскую» гофру, так как практика показала, что заявленные характеристики часто не соответствуют реальности. Из производителей, которые заслуживают доверия, отметим следующих:

• DKC;

• IEK;

• EKF;

• KOPOS;

• ЭРА;

• Экопласт;

• РУВИНИЛ;

• NASHORN — пока в ассортименте только ПВХ гофра.

Комплектующие у них конечно дороже, чем у китайских аналогов, но качество в разы лучше. Тем более, что купить в России нет никаких проблем.