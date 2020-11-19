Девять жизней украинского "аналога"

Телеком-лето на украинском рынке проходит под знаком отключения аналогового вещания. Последние годы это событие было предметом споров между участниками рынка и противоречивых прогнозов экспертов.

Раз в несколько месяцев дату отключения переносили на более поздние сроки, и все меньше людей верили, что это вообще когда-нибудь произойдет. Фраза "после отключения аналога" на украинском рынке стала поводом для шуток и синонимом идиомы "после дождичка в четверг".

"Волшебный пендель" от президента

В полный переход на цифру, по крайней мере, до выборов 2019 года не верил никто. В марте 2018 года был принят очередной проект Плана поэтапного отключения аналогового телерадиовещания, согласно которому в августе 2018 года начиналось отключение аналога в пилотной области, в январе 2019 года — отключение всех телеканалов за исключением "UA: Першого" и региональных. Под выключение не попадали приграничные с Россией зоны, зона АТО и города, где еще нужно было достроить передатчики. Полное отключение было запланировано на май 2019 года.

Поэтому большой неожиданностью стало то, что 19 апреля 2018 года президент Петр Порошенко потребовал отказаться от цифрового вещания до июля. Скорее всего, это заявление было сделано в интересах мобильных операторов, которым нужны частоты, занятые аналоговым вещанием, и которые государство может продать в рамках тендера после отключения аналога. Резкая смена плана привела к кризису между медиагруппами, Нацсоветом и другими участниками рынка, но в результате напряженных переговоров сторонам удалось прийти к определенным соглашениям.

Постановлением кабинета министров от 13 июня датой начала отключения аналогового вещания было назначено 31 июля 2018 года, но до последнего момента не было известно, получится ли выполнить это решение. Все же в ночь с 31 июля на 1 августа действительно были выключены аналоговые передатчики, вещавшие в Киеве и Кировоградской области - эти регионы были выбраны для проведения тестового отключения и соответствующих проверок, чтобы подготовиться к полному отключению аналога 31 августа. Тем не менее, все еще нет уверенности, что Украина окончательно перейдет на цифровое вещание.

Немного предыстории

Украина должна была перейти на цифровой стандарт эфирного телевещания еще 17 июня 2015 года вместе с другими странами Европы, Азии и Африки в соответствии с международными обязательствами по соглашению "Женева-2006". Однако этого так и не произошло, цифровое покрытие территории оказалось недостаточным, чтобы обеспечить доступ к телевидению всему населению Украины.

Как же так получилось? Вернемся еще на несколько лет назад. В 2010 году тендер на строительство цифрового мультиплекса выиграла неизвестная на тот момент компания "Зеонбуд". Вопросов к новому оператору, которому отдавали в руки рубильник телевещания по всей стране, было много: начиная с условий тендера, где конкурентов у "Зеонбуда" не оказалось, и заканчивая сомнительной кампанией по обеспечению населения Т2-ресиверами по явно завышенной цене. Информации о компании и ее собственниках практически не было; чего стоит один только факт, что для связи с монополистом цифрового вещания при регистрации был указан скромный электронный адрес на домене mail.ru! По неофициальным данным, структура собственности "Зеонбуд" уходила корнями к клану президента Януковича, что многое объясняло.

На строительство эфирной цифровой сети компания потратила $134 млн. К 2014 году, накануне даты предполагаемого отключения аналога, встал ребром вопрос о готовности четырех цифровых мультиплексов и их возможности обеспечить право населения на доступ к телевидению после перехода на цифру. "Зеонбуд" заявил, что цифровой сигнал покрывает 95% территории, но предоставить убедительные доказательства этого не смог. Точечные проверки на местах свидетельствовали о том, что покрытие явно меньше 95%, но точную цифру назвать никто не мог, так как не было даже методологии измерения DVB-T2 сигнала. Согласно разным версиям, покрытие составляло 60%, а то и меньше.

Новая методика измерений

К февралю 2016 года Украинским государственным центром радиочастот (УГЦР) по заказу Нацсовета по ТВ и радиовещанию была разработана и утверждена новая методика измерений. В 2017 году УГЦР начал измерения по этой методике на своем оборудовании. Измерения финансировались медиагруппами "Интер" и "1+1". Почему именно ими? Эти холдинги были и есть наиболее активные противники отключения аналогового сигнала, потому что их сети построены на основе УТ-1, УТ-2 и УТ-3 и обладают намного более широким аналоговым покрытием, чем у их конкурентов – StarLightMedia и "Медиа Группа Украина". Каналы двух последних не везде доступны в аналоговом формате, потому они, наоборот, очень заинтересованы в переходе на цифру и не хотят играть на "аналоговом поле", где у них явно проигрышная позиция.

"Зеонбуд" со своей стороны жестко критиковал методы измерений DVB-T2, предложенные УГЦР (то есть фактически "Интера" и "1+1") и настаивал на том, что результаты измерений специально занижены. Таким образом, из-за заинтересованности сторон результаты всех исследований не вызывают абсолютного доверия. Один из последних эпизодов: "Интер" опубликовал список из 299 населенных пунктов, где, по их данным, есть проблемы с покрытием цифрового сигнала. "Зеонбуд" тут же ответил, что в 143 из них с DVB-T2 проблем нет, более того, в 91 населенном пункте из списка недоступен сам "Интер" в аналоговом эфире, и вообще, у "Интера" нет оборудования, которое позволяет провести такие измерения, а у "Зеонбуда" оно есть, поэтому результаты последнего более достоверны.

По состоянию на сегодня, "Зеонбуд" признал наличие некоторых белых пятен на карте вещания и необходимость достроить 47 передатчиков, что он и обязался сделать до января 2019 года.

Надо сказать, с 2014 года "Зеонбуд" прошел через судебные процессы, жесткое противостояние с Нацсоветом и Антимонопольным комитетом, выполнил ряд требований, но не перестал вызывать опасения у участников рынка. В 2016 году оператору пришлось наконец-то опубликовать данные о своих собственниках. Согласно предоставленной информации, конечные бенефициары провайдера - граждане Кипра Деметрис Феллас, Ренас Мичалаки Янгоу, Дякоу Грегорис и гражданин Великобритании Томас Адриан Дэвид Майлс. Эти имена ничего не говорят общественности, но они удовлетворили Нацсовет: по словам регулятора, необходимые проверки были проведены.

StarLightMedia и "Медиа Группа Украина", как, впрочем, и другие телеканалы, предпочли закрыть глаза на плохую репутацию "Зеонбуда" и работать с тем, что есть. Свою позицию они мотивируют тем, что переходить на цифру все равно надо, мультиплексы уже построены, просто нужно будет тщательно регулировать деятельность монополиста. Кроме того, есть неподтвержденная информация, что настоящий собственник "Зеонбуда" - украинский олигарх, аффилированный с одним из холдингов.

Конкурент "Зеонбуда"

В этой истории есть еще один важный участник – Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ), государственное предприятие, которое обеспечивает аналоговое вещание в Украине. В случае отключения аналога концерн потеряет 50% дохода – более $10 млн в год. "Зеонбуд" и КРРТ сотрудничают с 2010 года. Передатчики сети цифрового оператора установлены преимущественно на опорах концерна (120 станций из 144), их обслуживают сотрудники КРРТ. Однако отношения компаний нельзя назвать радужными – КРРТ выражает желание построить собственную цифровую сеть, чтобы составить конкуренцию монополисту "Зеонбуду".

Очевидно, приближающаяся дата отключения аналога заставила Концерн занять более активную позицию на рынке. Кабинет министров Украины 26 октября 2016 года выдал распоряжение о том, чтобы КРРТ стал государственным оператором цифровой связи. Проблема осталась за малым - найти деньги на постройку цифрового мультиплекса. Их так и не собрали: государство финансирования не выделило, инвестор не появился, а собственных ресурсов концерна оказалось недостаточно.

К тому же, участники рынка не поддержали инициативу о строительстве конкурентного мультиплекса. На спутниковой конференции Mediasat в рамках "Телерадиоярмарки – 2018" представитель StarLightMedia Федор Гречанинов сказал, что такое количество эфирных каналов рынку не только не нужно, но и вредно. "Реклама не может обеспечить 32 цифровых канала в четырех мультиплексах, зачем же нам еще один мультиплекс?" – задал он резонный вопрос. Другие медиагруппы, а за ними и Нацсовет, заняли аналогичную позицию. Однако руководство государственного оператора не оставляет идеи и в апреле 2018 года даже запустил в Одесской области региональный цифровой мультиплекс из восьми каналов.

Гендиректор КРРТ Петр Семерей критикует качество покрытия "Зеонбуда" и предупреждает об опасности того, что население останется без телевидения. Накануне запланированного начала отключения глава КРРТ заявил, что не сможет отключить передатчики в Киеве и Кировоградской области, так как к нему не поступили необходимые документы от телеканалов. Напряжение сохранялось до конца, лишь в последний день появилось сообщение, что гендиректор подписал распоряжение об отключении соответствующих передатчиков.

Отношения между участниками рынка осложняются еще и запутанной системой взаиморасчетов. Текущее соглашение об обслуживании передатчиков между КРРТ и "Зеонбудом" завершается в конце года. Государственный оператор планирует повышать свои тарифы для "Зеонбуда", поскольку теряет доходы в результате отключения аналогового эфирного телевидения, что естественным образом скажется на цене, которую "Зеонбуд" выставит телеканалам. Это одна из причин, по которым медиагруппы заинтересованы в КРРТ как в сильном партнере, ведь потеря аналоговых доходов концерна цепной реакцией скажется на них самих.

Перспективы неясны

По данным Индустриального телевизионного комитета, в Украине 13,3 млн домохозяйств и из них около 5 млн (37,5%) пользуются аналоговым эфирным ТВ, при этом эфир может не являться для них единственным источником получения ТВ-сигнала. Как сообщали медиахолдинги "Медиа Группа Украина" и StarLightMedia, аналоговый эфирный сигнал является единственным телевизионным источником для 14,3% взрослого населения Украины в возрасте старше 18 лет. По разным оценкам, речь идет о 2-2,5 млн домохозяйств. Аналитики строят прогнозы о том, куда пойдут эти абоненты. Аналитическая компания Big.DataUA предполагает, что большинство (70-80%), приобретут тюнер Т2.

Еще рано подводить итоги отключения в Киеве и Кировоградской области, но первые отзывы провайдеров говорят о том, что у них возрос спрос на подключение самых дешевых, социальных пакетов кабельного ТВ.

Как будут развиваться события дальше? На 1 сентября планируется отключение аналогового сигнала по всей Украине за небольшими исключениями, как уже упоминалось. Остается вероятность, что окончательное отключение аналога опять затянут. Препятствиями может стать невыполнение "Зеонбудом" обязательств по постройке необходимых передатчиков, невозможность обеспечить тюнерами неимущего населения за счет государства и другие трудности.