Антенна для цифрового ТВ: активная или пассивная

Два типа ТВ-антенн: активный и пассивный. Как они работают, и какая лучше для цифрового телевидения? Достоинства и недостатки каждого вида антенн читайте в этой статье.

Нет, мы не будем писать о том, как навести антенну для стратегической бомбардировки, как вы могли подумать по картинке. А поговорим мы вот о чем: выбирая антенну для просмотра цифрового телевидения, можно столкнуться с тем, что они делятся на два типа — «активные» и «пассивные». В чем разница между этими двумя видами? Разберемся вместе.

Как работает антенный приемник?

Эфирное телевидение — неважно, аналоговое или цифровое — потому и зовется эфирным, что передается по воздуху в виде радиоволн на разных частотах. Антенна — это приемник, который необходим, чтобы их улавливать.

Когда телевизионный сигнал касается металлических частей устройства, он образует электромагнитное поле. В металле под его воздействием образуется ток, который поступает в телевизор по кабелю и преобразуется в картинку и звук.

Как видите, механика очень проста. Единственное — приемник приходится размещать таким образом, чтобы ток образовывался в нем наиболее эффективно («наводить»). Поэтому нам и приходится вешать антенну на балконе, или переставлять комнатные «рожки» в разные места, чтобы добиться хорошей картинки.

Что такое пассивная антенна?

Пассивный антенный приемник — это обычная металлическая конструкция, к которой подключен кабель, идущий от телевизора. В ней нет никаких дополнительных конструкционных элементов — только металлический каркас.

Часто у него довольно сложная геометрия из множества «рогов» и «усиков» — для того, чтобы металл в электромагнитном поле лучше улавливал волны. Пассивные модели зачастую бывают очень громоздкими.

Чем дальше находится пассивная антенна от телевышки, тем больше должен быть ее размер, сложнее геометрия и расположение (высотный монтаж), и она должна быть повернута особым образом. Только так прием будет стабильным.

Достоинства и недостатки пассивного типа:

Преимущества

простота и долговечностьотсутствие риска короткого замыкания (при правильной эксплуатации)дешевизна

Недостатки

сложность правильного размещения и позиционирования относительно телевышкинеобходимость монтажа на высоте - крыше, балконе, шестевлияние погодных условий и других факторов (наличия поблизости высоковольтных линий, деревьев) на качество приема

Что такое активная антенна?

Механика работы активного приемника такая же, как и у пассивного — у него тоже есть «рожки» различной геометрии, которые ловят волны и преобразуют их в ток. Однако, перед попаданием в телевизор ток обрабатывается встроенным периферийным устройством.

Таких устройств может быть масса: шумоподавители, усилители и так далее. Чаще всего активная антенна снабжена усилителем. Благодаря этому ее почти всегда можно устанавливать внутри помещения — кроме совсем уж удаленных от телецентра мест. Главное, чтоб она хотя бы немного ловила волны, а остальное сделает усилитель.

Из-за наличия дополнительной периферии активному уловителю сигнала требуется отдельное питание. Он должна быть включена в розетку, либо питаться от телевизора, если «ящик» поддерживает такую возможность.

Достоинства и недостатки активного типа:

Преимущества

простота установки — как снаружи, так и внутри помещениякачество приема не зависит от погодных условий и наличия преград компактные размеры устойчивость к появлению помех

Недостатки

более высокая ценаспорная долговечность - в силу наличия микроэлектроники, которая может со временем деградировать необходимость в электропитании

Что выбрать для цифрового ТВ?

Цифровое телевидение предъявляет более серьезные требования к качеству приема сигнала. Как следствие, антенное оборудование требуется направлять в сторону вещающей «башни», а если приёмник находится далеко от передатчика — каким-то образом усиливать сигнал. Поэтому активный уловитель сигнала для цифрового ТВ всегда предпочтительнее пассивного.

Пассивный вариант для цифрового ТВ можно приобрести, если у вас старый телевизор, к которому нужно подключать приставку DVB-T2. В этом случае усилитель будет находиться в приставке, а антенна — просто выполнять роль уловителя.