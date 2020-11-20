7 самых долгих ситкомов в истории российского ТВ

Создатели ситкомов продлевают сезон за сезоном, чтобы зрители росли и взрослели, радовались и плакали, женились и разводились вместе с любимыми героями.

Вспоминаем лучшие ситкомы, которые надолго поселились в российских телевизорах.

«СашаТаня» — 200 серий

С тех пор, как те самые Саша и Таня Сергеевы переехали из университетской общаги в двухкомнатную квартиру, произошло немало любопытного. Например, Сильвестр, отец Саши, отсидел в тюрьме и теперь бывший олигарх вынужден жить крайне скромно — по своим меркам. Но зато в семейной жизни Саши и Тани все стабильно — она продолжает выдерживать проверку на прочность бесконечными ремонтами, тратами, потерями, фокусами их сына, сплетнями и т.д. За это постоянство ситком так любят зрители.

Кстати, 25 ноября на ТНТ начался новый сезон «СашиТани», и его финальная серия будет уже 200 по счету.

«Реальные пацаны» — 234 серии

На первый взгляд это ситком, а если взглянуть поглубже — мокьюментари о жизни в российской глубинке. «Реальные пацаны», запустились в 2010 году. Сериал не только дал старт карьерам Валентины Мазуниной, Марины Федункив, Антона Богданова, Зои Бербер и многих других, но и нанес Пермь на кинематографическую карту нашей страны. В родном городе четкого пацана Коляна и его верных друзей, этот сериал считается культурным достоянием.

Пилотную серию снимали на любительскую камеру и пустили в эфир без пересъемок и дополнительных монтажных склеек. Кстати, в скором времени вселенная «Реальных пацанов» пополнится полнометражным фильмом «Реальные пацаны против зомби».

«Универ» — 255 серий

Ситком о студентах, которые встретились в одном общежитии, разошелся на десятки мемов, фразы героев ушли в народ, а песня Кузи и вовсе стала гимном всех студентов, которым довелось жить в общаге.

На первый взгляд можно подумать, что производство такого проекта — легкое дело для актеров: подурачиться под камеру. Однако это не так. Уже к 9 утра актеры должны прибыть в павильон для нанесения грима, а фраза «мотор» прозвучит на съемочной площадке через час, в 10:00. Выработка составляет 8 минут эфирного времени, так что работать приходится усердно и оперативно. Смены бывают как по 12 часов, так и по 15, учитывая переработки.

«Универ» на ТНТ — не просто один из рекордсменов среди российских ситкомов по количеству серий, но и ситком, который заслужил свой спин-офф — когда его герои закончили учебу и зажили семейной жизнью, появился еще один сериал.

«Интерны» — 280 серий

Ситком о молодых и неопытных врачах под руководством строгого заведующего сразу полюбился зрителям. И это неудивительно с таким актерским составом! «Интерны» подарили ТНТ много молодых звезд, а приглашенные Вадим Демчог и Иван Охлобыстин делают картину еще смешнее. Последний и вовсе некоторое время вел блог в Facebook от имени своего персонажа доктора Быкова.

На съемках у героев в распоряжении не целая больница, а обычный павильон, расположенный на территории бывшего московского склада. Это и позволило создателям добавить множество «пасхалок» в ситком: накладные и отрывки сценария вместо медицинских карт, место для курения и столовая в одном и том же месте, туалет в качестве реквизита.

«Счастливы вместе» — 364 серии

Адаптация американского сериала «Женаты… с детьми» нашла отклик у многих российских зрителей. История о семье из среднего класса породила немало мемов о сыне-рэпере в исполнении Александра Якина, «типичной блондинке», которую сыграла Дарья Сагалова, и других персонажей. А роль продавца женской обуви Гены Букина и вовсе надолго закрепилась за актером Виктором Логиновым. Причем не только на экране, но и в виде памятника в Екатеринбурге, где и происходят события ситкома.

Каждая серия проекта снималась за один рабочий день, а если не хватало декораций — их достраивали на месте. Звук также записывался вживую, а видеокамеры разместили таким образом, чтобы легко менять планы без остановки. Именно эти особенности производства позволили ситкому погрузить зрителя в атмосферу семьи Букиных, а персонажам — выглядеть максимально «живыми» на экране.

«Папины дочки» — 410 серий

Этот сериал запустился в далеком 2007 году и стал первым оригинальным российским ситкомом. До него на нашем телевидении появлялись лишь адаптации.

Сериал о жизни отца и пятерых его абсолютно непохожих друг на друга дочек был невероятно популярным. Героини становились ролевыми моделями для сотен тысяч девочек, а добрый юмор привлекал к экранам целые семьи. Но время сыграло с «Папиными дочками» злую шутку — в 2012 году сериал был закрыт из-за низких рейтингов.

«Воронины» — 552 серии

Прежде, чем снять для ТНТ ситкомы «Физрук», «Ольга» и «Улица», компания Good Story Media адаптировала для телеканала СТС американский сериал «Все любят Рэймонда». Получились «Воронины» — семейный блокбастер о жизни нескольких поколений в пределах одной лестничной клетки. Ситком построен на постоянном столкновении взглядов на жизнь среди детей и родителей, не обходится и без типичных проблем мужей и жен, братьев и сестер, учителей и учеников и т.д.

Проект на данный момент самый продолжительный в истории российских ситкомов. Как это обычно бывает у долгих сериалов, рейтинг «Ворониных» постепенно снижался, так что 24 сезон стал для этой семьи последним на экране.