LG сделал ставку на машинное обучение домашней смарт-техники

LG Electronics на выставке Consumer Electronics Show (CES) в начале января 2017 года представит бытовую технику с технологией Deep Learning («Глубинное обучение»), адаптирующей принципы машинного обучения для потребительских устройств.

Как пишет издание Techmoran, Deep Learning основана на оснащении домашней техники датчиками Интернета вещей (IoT), которые по Wi-Fi подключаются к облачным серверам и в режиме реального времени передают данные об особенностях эксплуатации в конкретных домохозяйствах и активности владельцев. После анализа этой информации запускается механизм «саморазвития» приборов, меняющий сценарии их использования для повышения комфорта повседневной жизни.

Один из примеров внедрения Deep Learning — «поведение» робота-пылесоса нового поколения. Он способен распознавать объекты в комнате и реагировать на каждый оптимальным образом. В частности, смарт-пылесос строит «карту» помещения, запоминает препятствия, например, провода и обувь, прокладывая маршрут для более качественной уборки с минимальными перемещениями. Определив, что впереди нога человека, пылесос голосом попросит сделать шаг в сторону.

Самообучающиеся смарт-холодильники способны автоматически заполнять лоток льдом в периоды наиболее частого его использования. Они также входят в энергосберегающий режим, когда пользователи спят или уходят на работу, определяя это время самостоятельно.

Кондиционер с Deep Learning будет охлаждать те помещения и даже их отдельные уголки, где пользователи находятся чаще всего, экономя энергию на кондиционирование в малоиспользуемых комнатах. Адаптивный сценарий предполагает, что смарт-кондиционер, например, сначала охладит воздух у дивана в гостиной, где, скорее всего расположатся пришедшие члены семьи, а затем переключится на другие места дома.

«С анализом Big Data на основе облачных вычислений и Deep Learning, бытовая техника LG в настоящее время в состоянии сделать повседневную жизнь удобнее, чем когда-либо прежде», — прокомментировал президент LG Electronics and Home Appliance & Air Solutions Company Сон Дэ-Хен (Song Dae-Hyun).