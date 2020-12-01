Телеканалы Viacom прекратили вещание в сетях МТС

Медиахолдинг Viacom International Media Networks прекращает вещание своих телеканалов в сетях МТС.

«Мне искренне жаль, что на данный момент мы вынуждены приостановить вещание наших телеканалов на ресурсах оператора. Со своей стороны, мы надеемся на продолжение диалога, решение всех вопросов и возобновление сотрудничества», — отметила вице-президент и генеральный директор Viacom в России Елена Бальмонт.

Во внешней пресс-службе медиахолдинга «Теле-Спутнику» не стали раскрывать причину разрыва соглашения и какая из сторон стала его инициатором.

В сообщении Viacom говорится, что зрители смогут смотреть контент холдинга на платформах операторов «Ростелеком», «Триколор ТВ», «ЭР-Телеком», «Билайн», «Орион» (бренды «Телекарта» и «Континент ТВ»), НТВ-ПЛЮС и «АКАДО Телеком».

В портфель медиахолдинга входят телеканалы Nickelodeon, Nickelodeon HD, Nick Jr., MTV, MTV HD, MTV Live HD, MTV Dance, MTV Hits, MTV Rocks, VH1 European, VH1 Classic, Paramount Comedy и Paramount Comedy HD.

Оператор МТС предлагает абонентам подключение к спутниковому телевидении, IPTV и доступ к просмотру телеканалов на мобильных устройствах.

Напомним, что в конце ноября телеканалы Discovery HD, Eurosport 1 HD и TLC HD приостановили вещание в сети оператора «Триколор ТВ».