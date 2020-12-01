На платформе "Триколор ТВ" началось вещание HD-версии ТНТ и телеканала Slow HD

В составе пакета "Единый оператора "Триколор ТВ" 27 декабря 2016 года началось вещание HD-версии ТНТ и телеканала Slow HD. Оба канала доступны в зоне вещания спутников "Экспресс–АМУ1" и Eutelsat 36B.

Канал Slow HD создан в начале этого года режиссером, продюсером и сценаристом Юрием Грымовым. Он вещает по концепции "медленное телевидение": демонстрирует видовые фильмы без монтажа, снятые одним планом. В описании Slow HD говорится, что он предназначен для зрителей, уставших от информационной агрессии и находящихся в поиске качественного и умиротворяющего телевидения.

ТНТ — развлекательный телеканал, на котором выходит оригинальная продукция, а также кино- и телефильмы российского и зарубежного производства. По данным Mediascope, в 2016 году 10 из 15 самых популярных телесериалов среди аудитории 4-44 лет выходили на канале ТНТ.

Напомним, что в течение декабря "Триколор ТВ" добавил три новых телеканала: эротический "Шалун", а также региональный каналы СвоеТВ.Ставропольский край и ОТВ.