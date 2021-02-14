Путин рассказал, как противники России использовали Навального

По мнению президента РФ Владимира Путина, противники России задействовали Алексея Навального в момент накопленного раздражения и недовольства людей, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Противники России воспользовались ситуацией накопленного раздражения и недовольства людей и именно в этот момент задействовали в своих интересах Алексея Навального. президент РФ Владимир Путин

Он также отметил, что оппоненты России давно используют в своих целях амбициозных и жаждущих власти людей.

Испокон веков это всегда было, со времен царя гороха, в нашей новейшей истории, в более отдаленной, в период подготовки и ведения Первой мировой войны. Владимир Путин