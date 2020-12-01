В России выросло общее медиапотребление

По итогам 2016 года общее медиапотребление в России выросло на 6%.

Такие данные приводит международное консалтинговое агентство Delloitte, на которые ссылается «КоммерсантЪ». Показатель основывается на разнице между долями опрошенных, отметивших рост и снижение потребления медиа. Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 16 лет из 46 субъектов РФ.

В исследовании отмечается, что медиапотребление в России растет преимущественно за счет Интернета, электронных книг и видеоигр. Это связано с тем, что в онлайн приходят представители старших возрастных групп. А также благодаря росту использования смартфонов.

При этом потребление офлайн-медиа снижается. Так, по показателю Delloitte, потребление телевидения уменьшилось на 8%, радио на 4%. Кроме того, у россиян падает доверие к телевизионной рекламе — в 2016 году этот индекс составил минус 17%, однако показатель полезности телерекламы среди опрошенных составил 7%.