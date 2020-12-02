Минэкономразвития РФ попросило доработать закон об онлайн-кинотеатрах

В Минэкономразвития (МЭР) считают, что необходимо доработать законопроект о регулировании онлайн-кинотеатров, разработанный «Медиа-Коммуникационным союзом» (МКС) и внесенный в Госдуму депутатами Андреем Луговым и Шамсаилом Саралиевым.

В текущей редакции поправок МЭР усмотрело «коррупциогенный фактор», сообщает RNS. Ведомство обратило внимание, что в документе отсутствует методика определения того, что онлайн-кинотеатр создан для одного субъекта РФ. Это положение, согласно постановлению правительства «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», может быть расценено как коррупциогенный фактор из-за «неопределенности условий принятия решений», считают в МЭР.

Ведомство также считает слишком размытым определение организатора аудиовизуальной продукции. В текущей версии законопроекта под ним понимается лицо или организация «осуществляющее формирование и/или организацию распространения в информационно-коммуникационных сетях аудиовизуальной продукции». Но понятие «формирование аудиовизуальной продукции» содержится только в Концепции развития телерадиовещания в России на 2018–2015 годы и относится только к вещателю — юрлицу, осуществляющему телерадиовещание по лицензии на вещание.

МЭР также предлагает Роскомнадзору самостоятельно мониторить посещаемость онлайн-кинотеатров, чтобы включать или исключать их из реестра аудиовизуальных сервисов. Одновременно с этим министерство предлагает оставить за онлайн-кинотеатрами право самим определять порядок проверки распространяемого контента.

Разработанный МКС законопроект фактически приравнивает онлайн-кинотеатры к СМИ и ограничивают долю иностранного владения в их уставном капитале 20%. Также видеосервисы обязаны будут регистрироваться в реестре Роскомнадзора, заранее проверять загружаемый контент и удалять видеоматериалы с неактуальным или недостоверным контентом о пользователях по их запросу. В документе есть мера, запрещающая онлайн-кинотеатрам размещение политической рекламы в период предвыборной компании. Поправки в закон не касаются аудиовизуальных видеосервисов, чья ежедневная аудитория составляет меньше 100 тыс. посетителей в течение шести месяцев. А если сервис предназначен преимущественно для одного из субъектов РФ, то объем не должен превышать 20 тыс. посетителей в сутки в течение шести месяцев. Также из-под его действия выведены стратегические предприятия и онлайн-видеоплатформы с пользовательским контентом.