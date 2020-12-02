Компания S7 официально стала владельцем "Морского старта"

В сентябре было объявлено о приобретении космодрома "Морской старт" компанией S7. Вчера, как сообщил "Известиям" генеральный директор РКК "Энергия" Владимир Солнцев, сделка полностью завершена. Окончательный расчет между S7 и "Энергией" намечен на июнь будущего года, после того, как командное судно и стартовая платформа будут зарегистрированы в Либерии. Но уже сейчас новый собственник берет на себя часть эксплуатационных расходов.

В январе будет завершена и долгая, тянущаяся с 2009 года (когда "Морской старт" прошел процедуру банкротства), тяжба с одним из бывших владельцем "Морского старта" — компанией Boeing.

Компания "Морской старт" образована в 1996 году с целью создания и эксплуатации плавучего космодрома. Основное преимущество — запуск с экватора, что дает существенный выигрыш по массе выводимой полезной нагрузки. Изначально в учредителях "Морского старта" были компания Boeing, норвежская судостроительная фирма Kvaerner, "Южмаш" и РКК "Энергия". Boeing отвечал за финансирование и маркетинг, Kvaerner — за стартовую платформу, "Южмаш" поставлял ракету-носитель (РН) "Зенит-3 SL", РКК Энергия — разгонный блок ДМ SL. В 2004-2005 годах "Морской старт" привлек кредиты на общую сумму $470 млн. Гарантами по кредитам выступили Boeing и Kvaerner. Учредительные документы подразумевали кредитную ответственность всех участников консорциума в соответствии с долевым участием. После банкротства "Морского старта" в 2009 году Boeing выплатил кредит и потребовал от остальных участников выполнения своих обязательств. Норвежская компания свою долю выплатила, а "Южмаш" и "Энергия" по разным причинам отказались, что и стало предметом иска. В прошлом году этот иск был удовлетворен, после чего Boeing и РКК "Энергия" начали искать возможные варианты взаимоприемлемого решения. Такое решение было найдено, сообщает Владимир Солнцев "Известиям", окончательное подписание всех необходимых документов произойдет в январе 2017 года.

Будущая коммерческая привлекательность проекта пока остается непонятной. Изначально все финансовые расчеты строились на состоянии и перспективах пускового рынка, видимых из середины 90-х. После этого рынок существенно изменился, количество запуском уменьшилось. Возможно, новый собственник рассчитывает на оживление пускового рынка, связанного с планируемым вводом в эксплуатацию многочисленных глобальных систем мобильной широкополосной спутниковой связи, таких как OneWeb. Но даже в этом случае остается открытым вопрос с ракетой-носителем, поскольку вероятность полноценного возобновления производства РН "Зенит" в Днепропетровске оценивается как крайне низкая. "Южмаш" в свою очередь не выплатил партнерам за поставки агрегатов для производства РН. И самый большой долг — российскому предприятию НПО "Энергомаш" за двигатели первой ступени. На это накладываются и взаимные санкции между Россией и Украиной в первую очередь по оборонным (в том числе и ракетным) технологиям.

Пока новый владелец воздерживается от комментариев относительно коммерческих перспектив использования "Морского старта".