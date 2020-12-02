Совладелец "Амедиатеки" призвал защитить рынок от Netflix

Онлайн-кинотеатр Netflix может "всех сожрать" на российском рынке, потому что его финансовые ресурсы неограниченны, а финансовая модель совершенно непонятная. Такое заявление сделал совладелец сервиса "Амедиатека" Александр Акопов в интервью RNS.

Он также высказался о необходимости принять протекционистские меры для российского рынка, потому что у Netflix гораздо больше средств на создание и продвижение контента, чем у любой из российских медиакомпаний. Акопов также добавил, что "мы сначала должн¬ы восстановить своих", после чего сможем на равных конкурировать "с ними" в России и по всему миру.

Американская компания Netflix была основана в 1997 году и в первые годы занималась прокатом фильмов на физических носителях, отправляя их по почте. Примерно с 2002 года начинает продавать видео на основе потокового мультимедиа. В последние годы также производит собственные сериалы, самый известный из которых "Карточный домик". В январе 2016 года Netflix доступен для жителей России.

Этой осенью сервис локализовался в Польше и Турции. А также приобрел права на показ по всему миру украинского сериала "Слуга народа", российского сериала "Мажор" и права на адаптацию российского фильма "Майор". Также Netflix планирует снабдить контент своей библиотеки русскими субтитрами (сейчас русские субтитры есть у ограниченного количества тайтлов).

Добавим, что в декабре это года в России открылся еще один крупный американский онлайн-кинотеатр — Amazon Prime Video.