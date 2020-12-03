ABS обеспечит прямое спутниковое вещание 4K-каналов в Непале

3 декабря 2020, 08:02
Фото: Pixabay

Спутниковый оператор ABS заключил соглашение с непальским кабельным оператором Nepal Digital Cable (NDC) о предоставлении услуг прямого спутникового вещания (DTH).

С февраля 2017 года ABS будет передавать 170 локальных и международных каналов в Непал и соседние страны через Ku-диапазон спутника ABS-2 (75° в.д.).

По словам главы NDC Лакшми Прасада Паудийяла (Laxmi Prasad Paudyal), из 170 спутниковых каналов 50 будут вещать в HD, а еще три станут первыми в стране каналами в сверхвысоком разрешении (UHD 4K).

Спутник ABS-2, построенный на платформе SSL 1300, был запущен в 2014 году. На сегодняшний день это один из самых мощных спутников восточного полушария: на его борту установлено 89 транспондеров.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?