Ivi покажет новый сериал СТС раньше эфирной трансляции

Первые пять серий сериала "Вы меня бесите" будут доступны в онлайн-кинотеатре ivi 2 января.

Эфирная премьера сериала состоится на канале СТС через неделю. Таким образом, зрители ivi получат возможность первыми посмотреть сериал в качестве Full HD, говорится в пресс-релизе онлайн-кинотеатра.

Новый сериал СТС рассказывает о своенравной журналистке Соне Багрецовой, которая ненавидит всех вокруг, но стоит ей выпить, как она превращается в компанейского человека. В "Вы меня бесите" снимаются Светлана Ходченкова, Петр Федоров, Александр Паль, Александр Петров и Юлия Топольницкая и другие.

Этим летом ТНТ также выложил в Интернет премьерную серию сериала: первый эпизод "Ольги" сначала стал доступен в группе проекта во "Вконтакте", а через несколько дней вышел в эфире телеканала.