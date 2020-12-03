Региональный телеканал "Краснодар" запустил прямое вещание на YouTube

Вещание регионального телеканала "Краснодар" стало доступно на видеохостинге YouTube.

"Теперь вы увидите сетку вещания кабельных каналов, то есть тот прямой эфир, который мы вещаем в сеть кабельных операторов", — сказал технический директор МТРК "Краснодар" Эдуард Даниленко.

Из сообщения телеканала также следует, что в будущем выйдет приложение, которое позволит смотреть эфир канала "Краснодар" на мобильных устройствах.

Добавим, что ранее в этом месяце телеканал "Башкортостан-24" начал вести прямые трансляции в социальной сети Facebook.

А в конце октября прямое вещание во "Вконтакте" появилось у телеканалов Life и "Россия 24". В ноябре прямую трансляцию в социальных сетях запустил канал Gamanoid TV.