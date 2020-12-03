Wurl запустит первую в мире сеть кабельного стримингового вещания

Wurl Inc. — компания-первопроходец в области стриминговых сервисов для операторов платного ТВ — заявила о запуске первой в мире стриминговой кабельной сети Wurl Network.

В сети будут вещать пять круглосуточных каналов, транслирующих телешоу ведущих брендов. Каналы Wurl будут доступны через широкополосное подключение при помощи подключенных к интернету приставок операторов кабельного ТВ и будут включены в экранные списки операторов наравне с действующими каналами.

Впервые телезрители получат возможность смотреть наиболее популярные программы онлайн-студий мира, которые раньше были доступны для просмотра только с компьютеров и мобильных устройств. На данный момент список каналов Wurl Network включает в себя The Alt Channel, Streaming News Network, The Sports Feed, Baeble Music TV и Popcornflix Channel. Wurl Network интегрирована в системы платного ТВ, используемые более чем 50 операторами, обслуживающими более 13 миллионов домов.

Каналы Wurl обладают функциональной гибкостью, отличной от всех традиционных кабельных каналов. Телезрители могут ускорять и проматывать назад любое шоу, смотреть несколько эпизодов подряд и в любое время иметь доступ по запросу к любым программам, сообщает портал Digital TV News.

«Wurl помогает кабельным операторам предоставить телезрителям новые каналы и новый высокоинтерактивный опыт взаимодействия с телевидением», — заявляет генеральный директор Wurl Шон Доэрти (Sean Doherty). Он добавляет, что в современной среде развлечений, когда пользователи желают иметь как можно больше выбора и контроля того, что они смотрят, Wurl предоставляет кабельным операторам каналы, обладающие всеми необходимыми качествами.

Лорен Кинг (Loren King), продакт-менеджер Fidelity Communications, мультисистемного кабельного оператора из Миссури, заявляет, что ее компания рада возможности предоставить подписчикам доступ к каналам Wurl, обладающим высокой интерактивностью, которая даст Fidelity Communications значительное конкурентное преимущество.

Каналы Wurl Network, предлагаемые кабельным операторам для стримингового вещания, сертифицированы для любых меню каналов, используемых на подключенных к интернету кабельных приставках. Wurl поддерживает персонализированную рекламу с высоким показателем стоимости за тысячу показов (CPM), обеспечивая новый источник прибыли для кабельных операторов и производителей контента. Включение каналов Wurl в предлагаемые пакеты не требует от операторов авансовых капиталовложений и других предварительных затрат.