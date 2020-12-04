Украинские телеканалы могут платить провайдерам за доступ к абоненту

Отдельные украинские телеканалы могут платить до полутора миллиона гривен в месяц за присутствие в сетях провайдеров программной услуги. Некоторые из них даже определяют «кнопку», на которой будут вещать.

Об этом говорится в публикации НВ Бизнес Сколько стоит запустить и поддерживать телеканал в Украине.

Как рассказал НВ Бизнес руководитель направления ТВ-решений компании Cosmonova Максим Кравчук, практика платы телеканалом провайдеру за включение в пакет — достаточно распространенная в Украине. Пользуются ею, как правило, новостные каналы, поскольку информационных вещателей в стране — более чем достаточно.

Как стало известно, за попадание в сети провайдеров отдельные телеканалы платят провайдерам от 10 до 50 копеек за абонента в месяц. При желании максимально «отработать аудиторию» телеканал будет тратить около 1,5 миллиона гривен в месяц за присутствие в кабельных сетях ТВ-провайдеров.

По подсчетам медиаюриста Андрея Соломахи, присутствие телеканала в кабельных сетях 50% населения Украины (вход во все ключевые сети) обойдется телеканалу в 750−850 тысяч гривен ежемесячно.

Эксперт ТВ-рынка Александр Глущенко добавляет, что «за доступ к мозгам и кошелькам зрителей» платят «партийные» телеканалы, религиозные и телемагазины;

«Отдельно взятые информационно-политическо-аналитическо-партийные телеканалы не только готовы оплачивать свое присутствие в сети оператора, но в договоре указывают номер канала („кнопку“) и частоту ретрансляции, и даже готовы платить наперед на несколько лет, чтобы гарантированно присутствовать и доносить смыслы зрителям», — объясняет эксперт.