Как смотреть ТВ после 28 января в Украине

С 28 января четыре крупнейших медиахолдинга Украины закодируют свой сигнал, смотреть популярные телеканалы, такие как 1+1, СТБ, Новый канал и другие, можно будет только с абонплатой.

Кодирование телеканала — это закрытие свободного бесплатного доступа к его трансляции на спутнике. Изменения коснутся тех, кто ловит сигнал ТВ через спутниковую тарелку. Бесплатный доступ должны были отменить с 20 января, однако 16 числа четыре крупнейшие медиа-группы 1+1 media, Украина, StarLightMedia и Inter Media Group объявили о переносе даты на 28-е января.

Чтобы продолжать смотреть телеканал после кодирования, следует подключиться к официальному оператору спутникового телевидения и заменить старый приемник (тюнер) на новый тюнер-декодер. Официальных спутниковых операторов, в Украине два — Виасат и Экстра. Подключение к ним обойдется от 60 грн в месяц.

Какие каналы будут закодированы с 28 января 2020 года?

К медиахолдингам, которые закодируют свой сигнал, относятся Старлайт медиа, Интер Медиа Групп, 1+1 Медиа и Медиа группа Украина. Будут закодированы 23 телеканала:

StarLightMedia: СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, Оце;

1 + 1 media: 1+1, 2+2, ТЕТ, Плюс Плюс, УНИАН ТВ, Бигуди;

Inter Media Group: Интер, НТН, К1, К2, Мега, Пиксель, Zoom, Enter-фильм;

Медиа группа Украина: Украина, НЛО TV, Индиго TV.

В открытом доступе останутся региональные, нишевые и еще ряд телеканалов. Их около 40.

Как смотреть закодированные каналы

На большей территории Украины ретранслируется 32 телеканала, в Одесской области — 42, в Киеве и регионе — 52. Именно на этот тип приема планирует перейти большая часть спутниковой аудитории.

Для приема необходимы: телевизор с цифровым приемником, эфирная антенна. Если телевизор старый — внешний цифровой приемник и антенна.

Спутниковое телевидение

Тем, кто не хочет отказываться от любимых каналов, необходимо купить спутниковый приемник с одной из DTH-платформ, заменить приемник на провайдерский, платить абонентскую плату. Можно приобрести подходящий по цене спутниковый приемник с CI-слотом, CAM-модуль одной из DTH-платформ, смотреть легально украинские телеканалы со спутника и также платить абонентскую плату.

Кабельное ТВ, IPTV, OTT

Если вы не хотите устанавливать спутниковую антенну, рассмотрите альтернативный вариант — подключение к кабельному оператору. Некоторые интернет-провайдеры предоставляют своим абонентам услугу IPTV. Возможно, у вас уже есть такой провайдер, который предоставляет услугу «интернет + ТВ» и позволяет смотреть ТВ онлайн.

Альтернатива — смотреть ТВ онлайн, приобретя ОТТ-сервис, такой как Megogo, Divan. TV, Oll. TV, Omega TV, YouTV, Sweet. TV или другой. Принцип работы от IPTV отличается только тем, что вы не привязаны к сети своего оператора и услугу можно получать в любой точке Украины. Но для приема необходим телевизор со SmartTV, или приставка на Android и доступ к сети интернет. Другой вариант подключения к таким сервисам — через браузер на компьютере.